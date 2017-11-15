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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Спартаку" предъявили иск на 48 млн рублей
Оператор экстремальных шоу "Монстр Мания" объявил о подаче искового заявления в Арбитражный суд Москвы в отношении "Спартака".
Иск подан на сумму 47 миллионов рублей долга и 1 миллион рублей штрафа. Предварительное судебное заседание назначено на 15 января, говорится в материалах суда.
8 июля 2017 года на территории стадиона "Открытие Арена" в Москве должен был пройти "Кубок Монстров".
"Спартак" за несколько недель до соревнований объявил об отказе в проведении мероприятия по формальным причинам, которые нарушали условия заключенного договора аренды.
На 13 июля на стадионе было запланировано проведение концерта группы "Ленинград", организатором которого являлась одна из компаний, входящих в группу компаний бренда "ЕВРОШОУ".
"Начиная с мая организаторы концерта начали всячески противодействовать проекту в подготовке к социально ориентированному событию, сначала не согласовывая техническое задание, а потом и вовсе подбивая руководство стадиона отказать в проведении соревнований.
В итоге "Спартак", став инструментом в руках "ЕВРОШОУ", не захотел разбираться в ситуации, провести конструктивные переговоры и найти какое-то положительное решение", – говорится в заявлении "Монстр Мании".
Иск подан на сумму 47 миллионов рублей долга и 1 миллион рублей штрафа. Предварительное судебное заседание назначено на 15 января, говорится в материалах суда.
8 июля 2017 года на территории стадиона "Открытие Арена" в Москве должен был пройти "Кубок Монстров".
"Спартак" за несколько недель до соревнований объявил об отказе в проведении мероприятия по формальным причинам, которые нарушали условия заключенного договора аренды.
На 13 июля на стадионе было запланировано проведение концерта группы "Ленинград", организатором которого являлась одна из компаний, входящих в группу компаний бренда "ЕВРОШОУ".
"Начиная с мая организаторы концерта начали всячески противодействовать проекту в подготовке к социально ориентированному событию, сначала не согласовывая техническое задание, а потом и вовсе подбивая руководство стадиона отказать в проведении соревнований.
В итоге "Спартак", став инструментом в руках "ЕВРОШОУ", не захотел разбираться в ситуации, провести конструктивные переговоры и найти какое-то положительное решение", – говорится в заявлении "Монстр Мании".
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