Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Спартаку" предъявили иск на 48 млн рублей

Оператор экстремальных шоу "Монстр Мания" объявил о подаче искового заявления в Арбитражный суд Москвы в отношении "Спартака".

Иск подан на сумму 47 миллионов рублей долга и 1 миллион рублей штрафа. Предварительное судебное заседание назначено на 15 января, говорится в материалах суда.

8 июля 2017 года на территории стадиона "Открытие Арена" в Москве должен был пройти "Кубок Монстров".

"Спартак" за несколько недель до соревнований объявил об отказе в проведении мероприятия по формальным причинам, которые нарушали условия заключенного договора аренды.

На 13 июля на стадионе было запланировано проведение концерта группы "Ленинград", организатором которого являлась одна из компаний, входящих в группу компаний бренда "ЕВРОШОУ".

"Начиная с мая организаторы концерта начали всячески противодействовать проекту в подготовке к социально ориентированному событию, сначала не согласовывая техническое задание, а потом и вовсе подбивая руководство стадиона отказать в проведении соревнований.

В итоге "Спартак", став инструментом в руках "ЕВРОШОУ", не захотел разбираться в ситуации, провести конструктивные переговоры и найти какое-то положительное решение", – говорится в заявлении "Монстр Мании".
Теги: Спартак
Сегодня, 20:47
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.