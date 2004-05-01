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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Вчера, 23:44
Источник: завтра "Химки" объявят о назначении Игоря Шалимова (1)
Источник: завтра "Химки" объявят о назначении Игоря Шалимова (1)
Вчера, 23:40
Федор Чалов: не вижу смысла переходить из ЦСКА в "Монако" (17)
Федор Чалов: не вижу смысла переходить из ЦСКА в "Монако" (17)
Вчера, 23:14
Сборная Саудовской Аравии крупно уступила Перу (1)
Сборная Саудовской Аравии крупно уступила Перу (1)
Вчера, 22:59
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"Барселона" продлила контракт с Самюэлем Умтити
Вчера, 21:41
Виталий Мутко: это наши лучшие игроки на данный момент (17)
Виталий Мутко: это наши лучшие игроки на данный момент (17)
Вчера, 21:10
"Интер" возобновил интерес к Блинду
"Интер" возобновил интерес к Блинду
Вчера, 20:57
Натхо тоже уходит. ЦСКА предстоит сильно измениться этим летом (6)
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Вчера, 20:39
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Сергей Кисляк может перейти в один из российских клубов (2)
Вчера, 20:33
Валерий Газзаев: я бы просил всех уважать решение Черчесова (13)
Валерий Газзаев: я бы просил всех уважать решение Черчесова (13)
Вчера, 20:23
Медики пришли к выводу, что Нойер готов к ЧМ-2018 (1)
Медики пришли к выводу, что Нойер готов к ЧМ-2018 (1)
Вчера, 20:08
Хавбек сборной Саудовской Аравии Аль-Джассим: если честно, никого не знаю из состава российской сборной (17)
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Вчера, 20:05
Денис Черышев: будем биться за страну (7)
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Вчера, 19:52
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Вчера, 19:21
Гол Неймара принес Бразилии победу над Хорватией (2)
Гол Неймара принес Бразилии победу над Хорватией (2)
Вчера, 19:19
Украина разгромила Албанию (3)
Украина разгромила Албанию (3)
Вчера, 19:18
Радимов – о заявке сборной России на ЧМ-2018: все было понятно по составу на матч с Австрией (1)
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Вчера, 18:57
Мартин Шкртел: защита у России, видимо, суперсильная, раз Нойштедтер в нее не попал (11)
Мартин Шкртел: защита у России, видимо, суперсильная, раз Нойштедтер в нее не попал (11)
Вчера, 18:31
Андрей Тихонов: товарищеские матчи сборной России не впечатлили (2)
Андрей Тихонов: товарищеские матчи сборной России не впечатлили (2)
Вчера, 18:26
Роман Нойштедтер: шокирован и разочарован решением тренера не брать меня на ЧМ-2018 (26)
Роман Нойштедтер: шокирован и разочарован решением тренера не брать меня на ЧМ-2018 (26)
Вчера, 18:20
Юрий Семин: Миранчуки провели хороший сезон, люди из команды-чемпиона должны быть в сборной
Юрий Семин: Миранчуки провели хороший сезон, люди из команды-чемпиона должны быть в сборной
Вчера, 18:15
"Шальке" продлил контракты с Ферманном и Настасичем
"Шальке" продлил контракты с Ферманном и Настасичем
Вчера, 18:08
Игрок "Ромы" показал шрам после операции на мозге
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Вчера, 17:24
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Вчера, 17:22
Вице-президент РФС рассказал, кого ему будет не хватать в сборной России на ЧМ-2018 (1)
Вице-президент РФС рассказал, кого ему будет не хватать в сборной России на ЧМ-2018 (1)
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Сборная России объявила состав на чемпионат мира-2018. Без Ташаева, Рауша и Нойштедтера (117)
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Илья Кутепов: Те, кто говорят, что Гранат больше всех ошибается, видимо, не особо разбираются в футболе (6)
Илья Кутепов: Те, кто говорят, что Гранат больше всех ошибается, видимо, не особо разбираются в футболе (6)
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"Эспаньол" объявил имя нового главного тренера
"Эспаньол" объявил имя нового главного тренера
Федор Чалов: не вижу смысла переходить из ЦСКА в "Монако"
Форвард ЦСКА Федор Чалов прокомментировал информацию об интересе французского "Монако" к Александру Головину.
"Считаю, что Саше нужно ехать в большую команду, которая борется за высокие места в еврокубках.
Мне кажется, из ЦСКА в "Монако" – это бессмысленный переход", – цитирует нападающего Чемпионат.
"Считаю, что Саше нужно ехать в большую команду, которая борется за высокие места в еврокубках.
Мне кажется, из ЦСКА в "Монако" – это бессмысленный переход", – цитирует нападающего Чемпионат.
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