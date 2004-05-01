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Федор Чалов: не вижу смысла переходить из ЦСКА в "Монако"

Форвард ЦСКА Федор Чалов прокомментировал информацию об интересе французского "Монако" к Александру Головину.

"Считаю, что Саше нужно ехать в большую команду, которая борется за высокие места в еврокубках.

Мне кажется, из ЦСКА в "Монако" – это бессмысленный переход", – цитирует нападающего Чемпионат.
Теги: Чалов Головин
Вчера, 23:40
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17
(5)
№17 Написал: stainless (Сегодня, 01:24) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Asking
К сожалению не могу вспомнить гол Павлюченко

действительно - это проблема. В 2007, На кубке Первого канала два забил, один из них рукой, как сам потом признался. Но ЦСКА выиграл 3-2 laughing

А Жирков вот:

ЦСКА Москва
Чемпион России (2): 2005, 2006
Серебряный призёр чемпионата России (2): 2004, 2008
Бронзовый призёр чемпионата России: 2007
Обладатель Кубка России (4): 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09
Обладатель Суперкубка России (4): 2004, 2006, 2007, 2009
Обладатель Кубка УЕФА: 2004/05
«Челси»
Чемпион Англии: 2009/10
Обладатель Кубка Англии: 2009/10
Обладатель Суперкубка Англии: 2009
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№16 Написал: казылык (Сегодня, 00:46) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Бавария»
а вам кто то делал официальное предложение?тупоголовые ослеги
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№15 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 00:42) #
  • -1
  •  (3)

тебе советовать ещё рано


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№14 Написал: Asking (Сегодня, 00:32) #
  • -1
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Цитата: stainless
могу вспомнить гол

К сожалению не могу вспомнить гол Павлюченко ослам - видать вас вышибали из ЛЕ раньше, чем вы могли с ними пересечься))) А так да - достижение, выпустили разок... У Павлюка 78 игр за Тотен, у Жиркова - втрое меньше, причем даже Павлюк - не основа, ну а Жирков тогда вообще гастарбайтер был smile

Цитата: stainless
А фаны Челси тогда кричали с трибуну по русски е5спартак е5

Ой, что мы квакнули! Это ты зря вспомнил. Как там Астон Вилла к ослам подготовилась? Правильно, вдумчиво! joy


--------------------
Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№13 Написал: stainless (Сегодня, 00:26) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV 77
5 или 6 загрузил не помню точно

я точно помню, что Ливер вам 7 загрузил smile расскажешь после матчей квалификации ЛЧ как вам там было)))
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№12 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 00:23) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: stainless
Известный агент и друг Арсена Венгера Шандор Варга рассказывает о таланте Александра Головина.

— Венгер активно интересовался Александром Головиным. Полузащитник ЦСКА еще может перейти к Эмери?
— Мне тоже эта тема интересна, все-таки Арсен два года следил за Головиным. Отношение Венгера к Саше более чем серьезное. «Арсенал» даже делал официальное предложение ЦСКА, но тогда получил отказ.


Есть еще у Венгера 150 игроков молодых по всему миру за которыми он приглядывает
Агенты отличные сказочники, верить можно одному слову из ста

Цитата: stainless
Федя этой манаке четырёшку клал в ЮЛЧ

Пару лет назад чпокал вас этот Монако почем зря 5 или 6 загрузил не помню точно
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№11 Написал: stainless (Сегодня, 00:18) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Asking,
Уж не упоминая голы Жиркова спартаку за ЦСКА могу вспомнить гол Юры спартаку за Челси laughing А фаны Челси тогда кричали с трибуну по русски е5спартак е5 laughing

Женёка,
На самом деле немало молодых уже в Европе играют, просто пишут редко. Например в "Бенфике" наш кипер Миша Злобин, про Караваева ты и так вспомнишь сам
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№10 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 00:15) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Глупец ты Федя. Монако - неплохой рубеж для развития. Если будет реальное предложение, то валить надо из нашего болота.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№9 Написал: Asking (Сегодня, 00:11) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: stainless
Жирков-то в "Челси" перешёл)

Покурил на лавочке - и перешел обратно smile Жирков-Жирковым, у него гены взыграли - он же изначально из Спартака, правда не москавского. Ты расскажи, сколько лет у вас Збагоев все уходит на повышение, и что там чушемолец Дырофеев нес про то, что у него хорошие отношения с Гиенером,он меня в Юве отпустит, хоть контракт и не закончился joy Как Италия? Педофилов не третируют?


--------------------
Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№8 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 00:11) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: stainless
Женёка,
ты за своими молодыми следи ёпт, за Митрюшкиным к примеру. Некуй лезть сюда

Тут не клубные предпочтения, тут больше как раз за российский футбол!!! Че у них за дебильные высказывания?! Я обеими руками за то чтобы наши игроки уходили в Европу!!! Всё равно куда лишь бы играли там!!! Если Головин перейдёт в условный Эвертон, Бёрнли, Лестер, Ньюкасл, Севилью, Сельту ну и т.д. я только рад буду!!! И буду следить за ним и переживать как переживал за Кержакова, Саенко, Жиркова, Каряку!!!
Меня просто выбешивают разговоры молодых типа хотим только в топы, бороться за титулы!
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
№7 Написал: stainless (Сегодня, 00:11) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Asking,
ну ты бы не звездел. Жирков-то в "Челси" перешёл)))

Расскажи-ка нам, Карл: сколько воспитанников спартаковской академии пылят в топ-клубах Европы? smile

Цитата: Asking
а хоть Манака

Известный агент и друг Арсена Венгера Шандор Варга рассказывает о таланте Александра Головина.

— Венгер активно интересовался Александром Головиным. Полузащитник ЦСКА еще может перейти к Эмери?
— Мне тоже эта тема интересна, все-таки Арсен два года следил за Головиным. Отношение Венгера к Саше более чем серьезное. «Арсенал» даже делал официальное предложение ЦСКА, но тогда получил отказ.
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№6 Написал: Asking (Сегодня, 00:07) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: stainless
ты за своими молодыми следи ёпт, за Митрюшкиным

Ну он-то как раз в Европе, не так давно его именно пыталась купить Бенфика, Сьон категорически отказался продавать. А этот ишак где играет, в каком евроклубе?


--------------------
Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№5 Написал: SpaRk Люберцы (Сегодня, 00:07) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Зажрались у нас молодые...ой зажрались...грустно все это, для всего российского футбола
Пока даже вызывает сомнения, что Головин это уровень Монако, а не наоборот
Тоже самое и про Смолова с Вест Хэмом
Регистрация: 2.11.2008 [жалоба]
№4 Написал: Asking (Сегодня, 00:02) #
  • +1
  •  (7)

Цитата: stainless
А Сане не надо спешить)

Правильно, ему Рукожоп со Збагоевым расскажут, как правильно переходить в топ-клубы smile Переходить в топ-клубы надо так, чтоб навечно сидеть в котловане тыгдым-клуба
ПиСи: а хоть Манака этому ослегу предложение-то сделала? joy Переходить-не переходить... Грустный ослег Иа около прудика, прям как в мультике


--------------------
Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№3 Написал: stainless (Сегодня, 00:01) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Женёка,
ты за своими молодыми следи ёпт, за Митрюшкиным к примеру. Некуй лезть сюда
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: Женёка Дзержинск (Вчера, 23:57) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Считаю, что Саше нужно ехать в большую команду, которая борется за высокие места в еврокубках

Вас, с*ка, в ЦСКА зомбируют что ли?! Что Акинфеев, что Дзагоев, теперь этот...
Какой на хрен большой клуб?! Кого он там вытеснит из основы? Или как Зинченко играть в второсортных играх? Пусть п*здует в Монако!!! Один из самых лучших вариантов! Там освоится в Европе, заиграет и станет заметным для ТОПов!!!
Бессмысленный, с*ка, переход!!! Спроси Мбапе, Фабиньо, Бакайоко, Лемара, Менди!!!
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
№1 Написал: stainless (Вчера, 23:56) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Прально) Федя этой манаке четырёшку клал в ЮЛЧlaughing

А Сане не надо спешить)
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
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