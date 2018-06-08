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"Тосно" - конец. Ещё один клуб, оставивший след в русском футболе, умер
Действующий обладатель кубка России, выбивший в полуфинале главного претендента на победу в турнире московский "Спартак", прекращает своё существование из-за финансовых проблем. Сколько раз мы уже видели такое? О самых ярких примерах исчезновения клубов вспоминает Rusfootball.info
О проблемах клуба знали давно. Разговоры и слухи возникали ещё по ходу сезона, ещё до того момента, как игроки "Тосно" стали обладателями кубка России, но почему-то мало кому верилось, что команда ленинградской области просто возьмёт и прекратит своё существование. Но так и произошло.
На днях закрывался официальный сайт клуба. По тому самому адресу висит лишь сиротского вида табличка с удручающей информацией: "Сайт закрыт. Продажи билетов на сайте fctosno.ru приостановлены". Похоже, спасать гипотетическим инвесторам уже нечего, - на клуб окончательно махнули рукой.
Из-за финансовых проблем (читай: долгов) вылетевший "Тосно" не смог пройти лицензирование ФНЛ, а во второй дивизион и вовсе заявляться не хочет. Задолженности перед игроками пока ещё не выплатили и они пишут заявления в прокуратуру:
- Телефон генерального директора Вячеслава Матюшенко не отвечает. На днях некоторые футболисты были в офисе, забрали трудовые книжки, руководителя там не было. Вся команда написала заявление в прокуратуру на Матюшенко и президента клуба Светлану Пронину, теперь органы будут заниматься вопросом по задолженности зарплаты и премиальным. Зарплату должны за март, апрель и май, премиальные почти за весь сезон, в том числе и за победу в Кубке России, - рассказывал голкипер команды Давид Юрченко.
Вот так практически мгновенно мечта немногочисленных поклонников "Тосно" превратилась в какой-то сумасшедший кошмар. Добравшись до главного достижения в истории, клуб прекращает свое существование.
Может, такое яркое падение (от праздника в финале до невозможности играть в ФНЛ) мы видим в первый раз, но такого рода истории уже не являются для нас сколько-нибудь удивительными. Мы, увы, видели подобного достаточно.
"Кубань", Краснодар
Совсем недавняя история. Некогда первый клуб Краснодара, на фоне которого молодые "быки" Сергея Галицкого откровенно терялись, представляла очень весёлая и самобытная команда, сумевшая даже погреметь в еврокубках. Всего лишь пять лет назад "Кубань", преодолев квалификацию (в очень куражном противостоянии был пройден "Фейенорд"), вышла в групповой этап Лиги Европы, где играла против "Валенсии" и "Суонси".
Где же "Кубань" теперь? Из-за массы долгов (делами в "Кубани" занимались не так здорово, как у Галицкого, клуб которого продолжает только развиваться) клубу было отказано в выступлении в ФНЛ. Сообщалось о планах признать "Кубань" банкротом (в таком случае клуб прекращает существование) и начать с чистого листа, т.е. с абсолютно новым коллективом заявиться во второй дивизион. Новая команда будет вроде как преемницей "Кубани" - те же цвета, а название будет выбрано среди болельщиков.
Большая часть Краснодара болела именно за "Кубань", но теперь всё меняется. Всё, что могла, "Кубань" упустила. Никто не удивляется заполненному здоровому стадиону "быков", а про их изначальных соперников (болельщики "Кубани" с большой ненавистью отнеслись к "Краснодару") практически никто, кроме особенно преданных фанатов, не вспоминает. Что ж, один из любимых лозунгов "кубанцев" "Один город - одна команда" воплощен в жизнь.
ФК "Москва"
Здесь начинал Леонид Слуцкий. Довольно своеобразная команда, которая так (по большому счёту) и не нашла своего болельщика. Впрочем, удивлять это не может, в Москве слишком большая конкуренция. Здесь не только всепоглощающий "Спартак", но и тот же ЦСКА с "Локомотивом". Для любителей не очевидного всегда подойдёт "Динамо" (именно поэтому среди поклонников "бело-голубых" полно хипстеров). А здесь ещё и появляется "Москва".
Правда, изначально "Москва" называлась иначе. Клуб был основан ещё в 1997 году под названием "Торпедо-ЗИЛ", в 2003 году был переименован в "Торпедо-Металлург", а в 2004 — в ФК "Москва". Именно за этот последний отрезок своего существования клуб и добился своих лучших результатов: занял четвёртое место в чемпионате России 2007 года, дошёл до финала Кубка России в 2007, выступал в Кубке Интертото и Кубке УЕФА. Самым популярным футболистом в составе "Москвы" был и остается Эктор Бракамонте, очень волосатый и забавный парень, сыгравший за команду больше всех матчей и забивший больше всех голов.
В 2010 году, когда мэром Москвы перестал быть Юрий Лужков (клуб, если что, его детище), концерн "Норильский никель" не очень неожиданно отказался от финансирования профессиональной футбольной команды, после чего "Москва" снялась с соревнований и заявилась в ЛФЛ, но прожила там один только сезон.
"Сатурн", Раменское
Вряд ли "инопланетяне" могут похвастаться каким-то серьёзными достижениями, но то, что эта команда долгое время играла в премьер-лиге, что к ней в какой-то момент привыкли все любители футбола в стране, что всё-таки пару раз до финала кубка они добирались, - факт. Тем более, и рекордное место "Сатурна" в чемпионате вполне себе убедительно, - в 2007 они финишировали пятыми.
Но уже в 2011 году играть в премьер-лиге "Сатурн" не мог. В январе руководство подало заявление о выходе "Сатурна" в связи с банкротством (долг в 1 миллиард рублей). Место "Сатурна", кстати, тогда занял "Краснодар", попавший таким образом в высший футбольный эшелон нашей страны не по спортивному признаку.
Сгубило парней из московской области то же самое, что и ту же "Кубань". Дальше "Сатурн" начал скитания по подвалам нашего футбола. Из второй лиги в третью, любительскую - и наоборот.
"Алания", Владикавказ
Один из кавказских клубов нашей премьер-лиги, имевший особенный успех в девяностые годы. Тогда "Алания" боролась даже за чемпионство и завоевывала его! В 1995 году. Тогда же "Алания" дважды брала серебряные медали.
В новейшее время дела у "Алании" пошли куда хуже, но ещё периодически на команду было приятно смотреть. Вспомните только тот феерический разгром московского "Спартака" 5:2, которым упивались недруги "красно-белых". К сожалению, вершина достижений "Алании" в 21 веке возникла и с её окончательным падением - в начале десятых годов клуб нырял из премьер-лиги в первый дивизион, зато владикавказцы пробились в финал кубка России, где уступили ЦСКА.
У руля всего клуба стоял Газзаев-старший. После пары сезонов стабильности наступила извечная история нашего футбола - проблемы с деньгами, задолженности перед игроками, бойкоты, невозможность работать дальше. В 2014 году было принято решение о снятии клуба с участия в чемпионате России и о прекращении деятельности клуба как юридического лица из-за накопленного миллиардного долга. Сейчас во Владикавказе есть команда "Спартак", которая как бы продолжает историю "Алании".
"Волга", Нижний Новгород
Не зацепились в премьер-лиге надолго (играли там с 2011 по 2014), да и ничего толком не добились, но были примечательны другим. У губернатора нижегородской области Шанцева футбол развивался динамично - по одному клубу от области в каждом чемпионате (ПФЛ, ФНЛ, РПЛ). О том, как в ФНЛ рубились обе команды от области ходят легенды. Вам будет достаточно увидеть фрагменты одной игры, чтобы понять, почему.
В итоге за несколько лет до Чемпионата Мира (если что, в Нижнем отгрохали стадион под это дело, на котором и должна была выступать "Волга") команд внезапно не стало.
"Жемчужина-Сочи"
Больше анекдот, чем реальная история. В начале десятых годов одна из команд ФНЛ привлекла к себе внимание довольно странной рекламой (её крутили по федеральным каналам!), в которой никому неизвестный клуб "Жемчужина-Сочи" грезил большими победами. Правда, долго это не продолжалось. Вскоре клуб объявил о финансовых проблемах и снялся с выступлений.
Но пересмотреть эти странные ролики и сейчас очень забавно.
"Амкар", Пермь?
И беды российского футбола на этом пути не прекращаются. Только вчера в сети появились высказывания полузащитника пермского "Амкара" Сергея Балановича:
- Есть информация, что по "Амкару" ждут каких-то переговоров на высшем уровне, даже не среди руководителей клуба. Там будут решать, будет ли клуб существовать дальше. Ситуация для нас неприятная, мы старались оставить «Амкар» в Премьер-Лиге, несмотря на сложности. Но поддержки от вышестоящих людей пока не чувствуем. Есть долги по зарплате, по премиальным. Все немного на взводе и ждут решения по будущему клуба. Как я понял есть два варианта. Либо клуб переезжает в другой город, либо заканчивает свое существование.
А переезд для местных болельщиков - то же самое прекращение существования.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
О проблемах клуба знали давно. Разговоры и слухи возникали ещё по ходу сезона, ещё до того момента, как игроки "Тосно" стали обладателями кубка России, но почему-то мало кому верилось, что команда ленинградской области просто возьмёт и прекратит своё существование. Но так и произошло.
На днях закрывался официальный сайт клуба. По тому самому адресу висит лишь сиротского вида табличка с удручающей информацией: "Сайт закрыт. Продажи билетов на сайте fctosno.ru приостановлены". Похоже, спасать гипотетическим инвесторам уже нечего, - на клуб окончательно махнули рукой.
Из-за финансовых проблем (читай: долгов) вылетевший "Тосно" не смог пройти лицензирование ФНЛ, а во второй дивизион и вовсе заявляться не хочет. Задолженности перед игроками пока ещё не выплатили и они пишут заявления в прокуратуру:
- Телефон генерального директора Вячеслава Матюшенко не отвечает. На днях некоторые футболисты были в офисе, забрали трудовые книжки, руководителя там не было. Вся команда написала заявление в прокуратуру на Матюшенко и президента клуба Светлану Пронину, теперь органы будут заниматься вопросом по задолженности зарплаты и премиальным. Зарплату должны за март, апрель и май, премиальные почти за весь сезон, в том числе и за победу в Кубке России, - рассказывал голкипер команды Давид Юрченко.
Вот так практически мгновенно мечта немногочисленных поклонников "Тосно" превратилась в какой-то сумасшедший кошмар. Добравшись до главного достижения в истории, клуб прекращает свое существование.
Может, такое яркое падение (от праздника в финале до невозможности играть в ФНЛ) мы видим в первый раз, но такого рода истории уже не являются для нас сколько-нибудь удивительными. Мы, увы, видели подобного достаточно.
"Кубань", Краснодар
Совсем недавняя история. Некогда первый клуб Краснодара, на фоне которого молодые "быки" Сергея Галицкого откровенно терялись, представляла очень весёлая и самобытная команда, сумевшая даже погреметь в еврокубках. Всего лишь пять лет назад "Кубань", преодолев квалификацию (в очень куражном противостоянии был пройден "Фейенорд"), вышла в групповой этап Лиги Европы, где играла против "Валенсии" и "Суонси".
Где же "Кубань" теперь? Из-за массы долгов (делами в "Кубани" занимались не так здорово, как у Галицкого, клуб которого продолжает только развиваться) клубу было отказано в выступлении в ФНЛ. Сообщалось о планах признать "Кубань" банкротом (в таком случае клуб прекращает существование) и начать с чистого листа, т.е. с абсолютно новым коллективом заявиться во второй дивизион. Новая команда будет вроде как преемницей "Кубани" - те же цвета, а название будет выбрано среди болельщиков.
Большая часть Краснодара болела именно за "Кубань", но теперь всё меняется. Всё, что могла, "Кубань" упустила. Никто не удивляется заполненному здоровому стадиону "быков", а про их изначальных соперников (болельщики "Кубани" с большой ненавистью отнеслись к "Краснодару") практически никто, кроме особенно преданных фанатов, не вспоминает. Что ж, один из любимых лозунгов "кубанцев" "Один город - одна команда" воплощен в жизнь.
ФК "Москва"
Здесь начинал Леонид Слуцкий. Довольно своеобразная команда, которая так (по большому счёту) и не нашла своего болельщика. Впрочем, удивлять это не может, в Москве слишком большая конкуренция. Здесь не только всепоглощающий "Спартак", но и тот же ЦСКА с "Локомотивом". Для любителей не очевидного всегда подойдёт "Динамо" (именно поэтому среди поклонников "бело-голубых" полно хипстеров). А здесь ещё и появляется "Москва".
Правда, изначально "Москва" называлась иначе. Клуб был основан ещё в 1997 году под названием "Торпедо-ЗИЛ", в 2003 году был переименован в "Торпедо-Металлург", а в 2004 — в ФК "Москва". Именно за этот последний отрезок своего существования клуб и добился своих лучших результатов: занял четвёртое место в чемпионате России 2007 года, дошёл до финала Кубка России в 2007, выступал в Кубке Интертото и Кубке УЕФА. Самым популярным футболистом в составе "Москвы" был и остается Эктор Бракамонте, очень волосатый и забавный парень, сыгравший за команду больше всех матчей и забивший больше всех голов.
В 2010 году, когда мэром Москвы перестал быть Юрий Лужков (клуб, если что, его детище), концерн "Норильский никель" не очень неожиданно отказался от финансирования профессиональной футбольной команды, после чего "Москва" снялась с соревнований и заявилась в ЛФЛ, но прожила там один только сезон.
"Сатурн", Раменское
Вряд ли "инопланетяне" могут похвастаться каким-то серьёзными достижениями, но то, что эта команда долгое время играла в премьер-лиге, что к ней в какой-то момент привыкли все любители футбола в стране, что всё-таки пару раз до финала кубка они добирались, - факт. Тем более, и рекордное место "Сатурна" в чемпионате вполне себе убедительно, - в 2007 они финишировали пятыми.
Но уже в 2011 году играть в премьер-лиге "Сатурн" не мог. В январе руководство подало заявление о выходе "Сатурна" в связи с банкротством (долг в 1 миллиард рублей). Место "Сатурна", кстати, тогда занял "Краснодар", попавший таким образом в высший футбольный эшелон нашей страны не по спортивному признаку.
Сгубило парней из московской области то же самое, что и ту же "Кубань". Дальше "Сатурн" начал скитания по подвалам нашего футбола. Из второй лиги в третью, любительскую - и наоборот.
"Алания", Владикавказ
Один из кавказских клубов нашей премьер-лиги, имевший особенный успех в девяностые годы. Тогда "Алания" боролась даже за чемпионство и завоевывала его! В 1995 году. Тогда же "Алания" дважды брала серебряные медали.
В новейшее время дела у "Алании" пошли куда хуже, но ещё периодически на команду было приятно смотреть. Вспомните только тот феерический разгром московского "Спартака" 5:2, которым упивались недруги "красно-белых". К сожалению, вершина достижений "Алании" в 21 веке возникла и с её окончательным падением - в начале десятых годов клуб нырял из премьер-лиги в первый дивизион, зато владикавказцы пробились в финал кубка России, где уступили ЦСКА.
У руля всего клуба стоял Газзаев-старший. После пары сезонов стабильности наступила извечная история нашего футбола - проблемы с деньгами, задолженности перед игроками, бойкоты, невозможность работать дальше. В 2014 году было принято решение о снятии клуба с участия в чемпионате России и о прекращении деятельности клуба как юридического лица из-за накопленного миллиардного долга. Сейчас во Владикавказе есть команда "Спартак", которая как бы продолжает историю "Алании".
"Волга", Нижний Новгород
Не зацепились в премьер-лиге надолго (играли там с 2011 по 2014), да и ничего толком не добились, но были примечательны другим. У губернатора нижегородской области Шанцева футбол развивался динамично - по одному клубу от области в каждом чемпионате (ПФЛ, ФНЛ, РПЛ). О том, как в ФНЛ рубились обе команды от области ходят легенды. Вам будет достаточно увидеть фрагменты одной игры, чтобы понять, почему.
В итоге за несколько лет до Чемпионата Мира (если что, в Нижнем отгрохали стадион под это дело, на котором и должна была выступать "Волга") команд внезапно не стало.
"Жемчужина-Сочи"
Больше анекдот, чем реальная история. В начале десятых годов одна из команд ФНЛ привлекла к себе внимание довольно странной рекламой (её крутили по федеральным каналам!), в которой никому неизвестный клуб "Жемчужина-Сочи" грезил большими победами. Правда, долго это не продолжалось. Вскоре клуб объявил о финансовых проблемах и снялся с выступлений.
Но пересмотреть эти странные ролики и сейчас очень забавно.
"Амкар", Пермь?
И беды российского футбола на этом пути не прекращаются. Только вчера в сети появились высказывания полузащитника пермского "Амкара" Сергея Балановича:
- Есть информация, что по "Амкару" ждут каких-то переговоров на высшем уровне, даже не среди руководителей клуба. Там будут решать, будет ли клуб существовать дальше. Ситуация для нас неприятная, мы старались оставить «Амкар» в Премьер-Лиге, несмотря на сложности. Но поддержки от вышестоящих людей пока не чувствуем. Есть долги по зарплате, по премиальным. Все немного на взводе и ждут решения по будущему клуба. Как я понял есть два варианта. Либо клуб переезжает в другой город, либо заканчивает свое существование.
А переезд для местных болельщиков - то же самое прекращение существования.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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