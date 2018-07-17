Андрей Канчельскис: если Головин уезжает в Лондон, может без проблем обращаться ко мне - помогу с поисками квартиры, безвозмездно

Бывший полузащитник сборной России и английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в интервью корреспондентуВиктории Яковлевой согласился с тем, что по уровню организации чемпионат мира в России — лучший в истории, объяснил, почему игрок сборной Бельгии Кевин де Брейне мог стать лучшим игроком турнира, а также выразил готовность помочь Александру Головину в быту, если он перейдет в лондонский «Челси».-По организации это был, безусловно, лучший чемпионат мира. Полностью согласен с этим мнением. Все прошло просто великолепно! - отметил Канчельскис. - Ко мне во время чемпионата приезжали друзья из Англии и Италии — все остались очень довольны. Не сомневаюсь в том, что это лучший турнир. Очень хорошо организовали. Просто молодцы! Все увидели, что в России люди умеют прекрасно принимать гостей, и отношение к ним очень хорошее. Наверное, таких чемпионатов мира больше не будет никогда. Что касается непосредственно футбола, игры, то разочарований, конечно, немало. Те же итальянцы вообще не пробились на чемпионат мира. Сборная Германии совсем не понятно, во что играла. Аргентинцы и португальцы очень слабо выступили. Сборная Бразилии совсем не впечатлила. Неймар просто издевался над футболом: то танцевал, то валялся на поле — не по-спортивному вел себя. Игрок талантливый, но так себя вести нельзя. Есть и открытия. Конечно же, те же сборные Франции и Хорватии. Но, как это было раньше, особо звездочек на этот раз не открывали. Футбол уравнялся, многие научились играть, обороняться.- Я бы, наверное, здесь отметил де Брейне. Если бы бельгийцы вышли в финал, думаю, он бы стал лучшим игроком турнира и открытием. Игрок он просто замечательный, какие пасы он отдает! Это идеал! «Золотой мяч» отдали Модричу — понятно, что нельзя было обделить сборную Хорватии и все отдать Франции. Французы и так стали чемпионами мира, они веселятся.- Если он поедет в «Челси», буду только рад. Если нужно, готов буду помочь. У меня много друзей в Лондоне. Я понимаю, что «Челси» за ним будет следить. Но я имею в виду мелкие какие-то вопросы: поиски дома, квартиры, подсказки какие-то - он может без проблем ко мне обращаться. Помогу безвозмездно. А что касается футбола, то это хорошо, если он уедет в английский чемпионат. Я давно говорил, что надо уезжать. Молодец, что рискует, что не цепляется за то, что есть. Если он там себя зарекомендует, его любая команда возьмет. Это будет хорошо для его развития. Увидит мир, посмотрит отношение к футболу в Англии. И для сборной это будет очень хорошо, потому что он будет прогрессировать. Будем болеть за Александра.