"Тосно" подал в суд заявление о банкротстве

"Тосно" в ближайшее время может быть объявлен банкротом.Руководство клуба подало в суд соответствующее заявление. Оно поступило в суд 17 июля, дата рассмотрения его обоснованности пока не назначена.Сведений о сумме задолженности клуба материалы суда пока не содержат.Вместо представлявшего Ленинградскую область "Тосно" был создан клуб "Ленинградец". Он выступит в ПФЛ.