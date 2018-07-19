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"Тосно" подал в суд заявление о банкротстве

"Тосно" в ближайшее время может быть объявлен банкротом.

Руководство клуба подало в суд соответствующее заявление. Оно поступило в суд 17 июля, дата рассмотрения его обоснованности пока не назначена.

Сведений о сумме задолженности клуба материалы суда пока не содержат.

Вместо представлявшего Ленинградскую область "Тосно" был создан клуб "Ленинградец". Он выступит в ПФЛ.

"Р-Спорт"
Теги: Тосно
Сегодня, 17:23
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