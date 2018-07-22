Популярные новости:
Опрос:
Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
13:14
Златан Ибрагимович: США повезло, что я не приехал сюда 10 лет назад! Стал бы их президентом (4)
Златан Ибрагимович: США повезло, что я не приехал сюда 10 лет назад! Стал бы их президентом (4)
12:43
Юрий Гаврилов: нет гарантий, что Головин будет в Европе играть - иногда лучше остаться дома и зарабатывать себе имя дальше (12)
Юрий Гаврилов: нет гарантий, что Головин будет в Европе играть - иногда лучше остаться дома и зарабатывать себе имя дальше (12)
11:57
Витиньо не пожал руку Гончаренко и покинул стадион раньше одноклубников, но опроверг наличие конфликта (13)
Витиньо не пожал руку Гончаренко и покинул стадион раньше одноклубников, но опроверг наличие конфликта (13)
11:32
Александр Беленов: в "Урожае" опять обманут. До сих пор должны тем, кого нет в "Кубани" уже 2 года (10)
Александр Беленов: в "Урожае" опять обманут. До сих пор должны тем, кого нет в "Кубани" уже 2 года (10)
11:15
Агент Миньоле: понятно, что Алиссон за 60-70 млн не будет сидеть на скамейке. Будем искать команду
Агент Миньоле: понятно, что Алиссон за 60-70 млн не будет сидеть на скамейке. Будем искать команду
11:12
Михаил Грушевский: Березуцкие не производят впечатление игроков, которые обязаны заканчивать карьеру (9)
Михаил Грушевский: Березуцкие не производят впечатление игроков, которые обязаны заканчивать карьеру (9)
10:53
Терри пока не будет заниматься тренерской работой. Он заменит Анри в команде ТВ-экспертов Sky Sports
Терри пока не будет заниматься тренерской работой. Он заменит Анри в команде ТВ-экспертов Sky Sports
10:29
Агент и дядя Мины: "Эвертон" и "Зенит" интересуются Йерри, но он хочет играть в "Барселоне" (8)
Агент и дядя Мины: "Эвертон" и "Зенит" интересуются Йерри, но он хочет играть в "Барселоне" (8)
09:23
Агент Бензема назвал журналиста, сообщившего о переговорах с "Миланом", клоуном, а сам игрок - лжецом
Агент Бензема назвал журналиста, сообщившего о переговорах с "Миланом", клоуном, а сам игрок - лжецом
09:10
Игроки киевского "Динамо" не пожали руку Мораесу, целовавшему эмблему клуба, а потом перешедшему в "Шахтёр" (5)
Игроки киевского "Динамо" не пожали руку Мораесу, целовавшему эмблему клуба, а потом перешедшему в "Шахтёр" (5)
08:29
Глупая ошибка Андрея Пятова предопределила победу киевского "Динамо" над "Шахтёром" (видео) (4)
Глупая ошибка Андрея Пятова предопределила победу киевского "Динамо" над "Шахтёром" (видео) (4)
Вчера, 23:40
Анонс 2-го тура ФНЛ (2)
Анонс 2-го тура ФНЛ (2)
Вчера, 23:24
Жереми Бога продолжит карьеру в "Сассуоло"
Жереми Бога продолжит карьеру в "Сассуоло"
Вчера, 23:03
"Зенит" и "Интер" забили шесть голов на двоих (42)
"Зенит" и "Интер" забили шесть голов на двоих (42)
Вчера, 22:20
Борис Рапопорт: у "Ленинградца" нет никакой связи с "Зенитом" (2)
Борис Рапопорт: у "Ленинградца" нет никакой связи с "Зенитом" (2)
Вчера, 22:11
В "Локомотиве" не комментируют возможные трансферы Гжегожа Крыховяка и Алейша Видаля (1)
В "Локомотиве" не комментируют возможные трансферы Гжегожа Крыховяка и Алейша Видаля (1)
Вчера, 21:36
Алексей Миронов: было очень неожиданно, когда меня вызвали на сборы основы "Локомотива" (1)
Алексей Миронов: было очень неожиданно, когда меня вызвали на сборы основы "Локомотива" (1)
Вчера, 20:41
"Спартак" спасся от поражения в матче с "Ашдодом" (15)
"Спартак" спасся от поражения в матче с "Ашдодом" (15)
Вчера, 20:37
Артем Дзюба сыграет против "Интера" с первых минут (6)
Артем Дзюба сыграет против "Интера" с первых минут (6)
Вчера, 19:51
Ибрагимович – об игре за "МЮ": говорил Моуринью: "слушай, я не готов. Не хочу тебя разочаровывать"
Ибрагимович – об игре за "МЮ": говорил Моуринью: "слушай, я не готов. Не хочу тебя разочаровывать"
Вчера, 19:36
Дост решил вернуться в "Спортинг"
Дост решил вернуться в "Спортинг"
Вчера, 19:21
"Милан" полностью сменил совет директоров
"Милан" полностью сменил совет директоров
Александр Беленов: в "Урожае" опять обманут. До сих пор должны тем, кого нет в "Кубани" уже 2 года
Бывший вратарь "Кубани" Александр Беленов, ныне выступающий за "Уфу", рассказал о том, что творилось в краснодарском клубе, когда вратарь играл за него.
- Александр, как ты считаешь, должны ли наши селекционеры смотреть дальше крупных городов России?
— Я вам про Белгород моей юности расскажу. У нас там было столько крутых ребят, и мы играли очень хорошо. Просто, когда наступает этот переходной период (13-15 лет), кто-то начинает заниматься непонятно чем, а кто-то просто теряет интерес к футболу. А всё из-за того, что в глубинке нет никакой перспективы. Мы всё же мы живём в России, и прекрасно понимаем, что возьмут не какого-то мальчика из простой семьи из, опять же, глубинки России, пусть и очень талантливого, а возьмут сынка какого-нибудь начальника, который пропихнёт своего отпрыска в команду. Я был в интернате «Ротора» и должен был уехать на сборы с дублем. Мне было 15 лет. Но вместо меня поехал блатной парень, который не тренировался полгода! Я понял, что мне там делать нечего, собрал вещи и поехал домой. Лучше я буду со второй лиги начинать, но играть, чем вот так вот…
- Сейчас на базе «Кубани» создаётся новая команда «Урожай». В свою очередь, болельщики создают свой клуб, который будет носить имя «Кубань», но играть первые два года в чемпионате края. Что ты вообще обо всём этом думаешь?
— Если бы мне было 40 лет, то я лучше бы пошёл играть за команду болельщиков. Потому, что в «Урожае» тебя опять обманут! Скажу о Шандао, Рабиу, Буэно – о тех ребятах, которых нет в команде уже два года. Они им до сих пор ещё должны. А Буэно так ещё раньше ушёл. И это как минимум.
- Почему не получилось в «Кубани» у коренного кубанца Дмитрия Хохлова?
— Там в действительности было много нюансов. Просто он попал не в то время и не в то место. А так, Хохлов — хороший тренер. У него нормальный тренировочный процесс. У него всё интересно, он ко всем ребятам относился нормально.
Когда он пришёл, я ему объяснил, что в команде большие долги, что почти все иностранцы сидят на чемоданах и выкладываться на 100% никто из них не собирается. Условный Рабиу, при всём к нему уважении, что, приехал играть за нашу эмблему? Он приехал зарабатывать деньги! А их ему не платят! Это русским игрокам можно сказать: «Потерпи». А ему — нет. У него семья в Африке — 35 человек. И когда набирается много таких игроков, уже получается некая коалиция. Это я сейчас говорю не именно про Рабиу, а про иностранцев в целом.
Они ко мне, как к капитану, подходили каждую неделю, и спрашивали: «Саш, когда будут деньги?». Ну, я иду на второй этаж, стучусь в кабинет начальству и спрашиваю: «Ребят, когда будут деньги?». Каждый раз, когда приезжали на базу руководители и интересовались нашими нуждами, мы всегда спрашивали: «Когда будут деньги?». А в ответ слышали и мне, кстати, всегда очень нравилась эта фраза: «Есть чёткое понимание…». Какое чёткое понимание?
Есть два варианта. Первый — это зарплатная СМСка, которая приходит тебе на телефон. Второй — она не приходит. И всё. Какое «чёткое понимание»? Понятно, что деньги — это не самое главное в жизни. Просто из этих пустых обещаний в итоге складывается отношение к руководству.
К нам приезжает один из руководителей и спрашивает: «Вы чего так плохо играете?». Ответ: «У нас на базе в заборе дырка — КАМАЗ проедет!». Это я к тому, что в клубе всё должно быть гармонично. Начиная от инфраструктуры и заканчивая командой.
Или вот пример. Мы приезжаем в Самару. У нас 30 градусов тепла, в Самаре — 10. Понятно, что Краснодар — это юг страны. Но мы выходим на разминку, и у нас нет никакой тёплой одежды — одни маечки. А нет потому, что клуб не может ничего закупить в «Спорт-Стиле», так как перед «Спорт-Стилем» долг! Или после игры говорят: «Майками не меняйтесь, маек нет». Я с кем-то поменялся из ребят команды соперника, заходим в раздевалку и тут как раз это указание. Ну я ему и сказал: «На следующей игре отдаю тебе свои перчатки, играй сам, если майки нет».
- Ты, как капитан команды, общался не только с тренерами, но и с генеральными директорами команды. Кто-то из них тебе запомнился?
— Было очень приятно иметь дело с Муравьёвым. Да, сейчас у него какие-то проблемы в «Динамо», но пока он был у нас, ничего плохого про него сказать не могу. Я приходил к нему, и спрашивал: «Когда будут деньги?». Он отвечал: «Через неделю». И через неделю деньги были! Как говорили в 90-е, «он отвечал за свой базар».
А вот с остальным были проблемы. Иногда доходило до смешного. Например, ночью прошёл дождь, и поле покрылось кочками. Я иду к сотрудникам, которые следят за полем, и прошу: «Мужики, раскатайте поле». Ответ: «Сань, нет денег заправить трактор»! То есть, у нас на втором этаже сидит немерено руководителей, которые каждый день с важным видом приезжают, в пиджачках, галстучках, на хороших машинах, а трактор соляркой заправить не могут!
Или лето, жара, дверь в столовую закрыли. Говорят: «Будете ходить только по графику». Как по графику? А воду пить из унитаза, простите? В столовой всегда на столах фрукты были. Ближе к концу моего пребывания и их убрали. Это всё мелочи, но в итоге это всё складывается в один большой плюсик из негатива.
- Когда последний раз был на базе «Кубани»?
— Зимой прошлого года. Знаю, что бассейн уже не работает — закрыли. Я когда пришёл, стоит новый охранник на шлагбауме и мне задаёт вопрос «Ты кто?». Пришлось звонить ребятам в клуб, чтобы меня пропустили. Плохо, что дела в клубе пустили на самотёк, и что этим всем управляют большие непрофессионалы.
- Сможет ли, на твой взгляд, команда подняться из ПФЛ, учитывая то, что в Краснодаре есть другой, более успешный клуб, уже играющий в ПЛ?
— Хотелось бы, чтобы пришёл заинтересованный человек, который бы начал поднимать «Кубань». Краснодарский край — шикарный регион. У нас в Уфе снег растаял в конце апреля! Вот там тяжело играть в футбол. Погодные условия дают о себе знать. А здесь всё создано для футбола. Здесь семечку кинул в землю — она через месяц выросла в дерево! Здесь всё классно — погода, климат. Почему нет? Здесь и край, и город богатый. Здесь порты по побережью огромные. Так что, я думаю, что финансово содержать команду не проблемно. Главное, чтобы пришли люди, которые хотели бы содержать команду, - сказал Беленов в интервью greenmile.ru.
- Александр, как ты считаешь, должны ли наши селекционеры смотреть дальше крупных городов России?
— Я вам про Белгород моей юности расскажу. У нас там было столько крутых ребят, и мы играли очень хорошо. Просто, когда наступает этот переходной период (13-15 лет), кто-то начинает заниматься непонятно чем, а кто-то просто теряет интерес к футболу. А всё из-за того, что в глубинке нет никакой перспективы. Мы всё же мы живём в России, и прекрасно понимаем, что возьмут не какого-то мальчика из простой семьи из, опять же, глубинки России, пусть и очень талантливого, а возьмут сынка какого-нибудь начальника, который пропихнёт своего отпрыска в команду. Я был в интернате «Ротора» и должен был уехать на сборы с дублем. Мне было 15 лет. Но вместо меня поехал блатной парень, который не тренировался полгода! Я понял, что мне там делать нечего, собрал вещи и поехал домой. Лучше я буду со второй лиги начинать, но играть, чем вот так вот…
- Сейчас на базе «Кубани» создаётся новая команда «Урожай». В свою очередь, болельщики создают свой клуб, который будет носить имя «Кубань», но играть первые два года в чемпионате края. Что ты вообще обо всём этом думаешь?
— Если бы мне было 40 лет, то я лучше бы пошёл играть за команду болельщиков. Потому, что в «Урожае» тебя опять обманут! Скажу о Шандао, Рабиу, Буэно – о тех ребятах, которых нет в команде уже два года. Они им до сих пор ещё должны. А Буэно так ещё раньше ушёл. И это как минимум.
- Почему не получилось в «Кубани» у коренного кубанца Дмитрия Хохлова?
— Там в действительности было много нюансов. Просто он попал не в то время и не в то место. А так, Хохлов — хороший тренер. У него нормальный тренировочный процесс. У него всё интересно, он ко всем ребятам относился нормально.
Когда он пришёл, я ему объяснил, что в команде большие долги, что почти все иностранцы сидят на чемоданах и выкладываться на 100% никто из них не собирается. Условный Рабиу, при всём к нему уважении, что, приехал играть за нашу эмблему? Он приехал зарабатывать деньги! А их ему не платят! Это русским игрокам можно сказать: «Потерпи». А ему — нет. У него семья в Африке — 35 человек. И когда набирается много таких игроков, уже получается некая коалиция. Это я сейчас говорю не именно про Рабиу, а про иностранцев в целом.
Они ко мне, как к капитану, подходили каждую неделю, и спрашивали: «Саш, когда будут деньги?». Ну, я иду на второй этаж, стучусь в кабинет начальству и спрашиваю: «Ребят, когда будут деньги?». Каждый раз, когда приезжали на базу руководители и интересовались нашими нуждами, мы всегда спрашивали: «Когда будут деньги?». А в ответ слышали и мне, кстати, всегда очень нравилась эта фраза: «Есть чёткое понимание…». Какое чёткое понимание?
Есть два варианта. Первый — это зарплатная СМСка, которая приходит тебе на телефон. Второй — она не приходит. И всё. Какое «чёткое понимание»? Понятно, что деньги — это не самое главное в жизни. Просто из этих пустых обещаний в итоге складывается отношение к руководству.
К нам приезжает один из руководителей и спрашивает: «Вы чего так плохо играете?». Ответ: «У нас на базе в заборе дырка — КАМАЗ проедет!». Это я к тому, что в клубе всё должно быть гармонично. Начиная от инфраструктуры и заканчивая командой.
Или вот пример. Мы приезжаем в Самару. У нас 30 градусов тепла, в Самаре — 10. Понятно, что Краснодар — это юг страны. Но мы выходим на разминку, и у нас нет никакой тёплой одежды — одни маечки. А нет потому, что клуб не может ничего закупить в «Спорт-Стиле», так как перед «Спорт-Стилем» долг! Или после игры говорят: «Майками не меняйтесь, маек нет». Я с кем-то поменялся из ребят команды соперника, заходим в раздевалку и тут как раз это указание. Ну я ему и сказал: «На следующей игре отдаю тебе свои перчатки, играй сам, если майки нет».
- Ты, как капитан команды, общался не только с тренерами, но и с генеральными директорами команды. Кто-то из них тебе запомнился?
— Было очень приятно иметь дело с Муравьёвым. Да, сейчас у него какие-то проблемы в «Динамо», но пока он был у нас, ничего плохого про него сказать не могу. Я приходил к нему, и спрашивал: «Когда будут деньги?». Он отвечал: «Через неделю». И через неделю деньги были! Как говорили в 90-е, «он отвечал за свой базар».
А вот с остальным были проблемы. Иногда доходило до смешного. Например, ночью прошёл дождь, и поле покрылось кочками. Я иду к сотрудникам, которые следят за полем, и прошу: «Мужики, раскатайте поле». Ответ: «Сань, нет денег заправить трактор»! То есть, у нас на втором этаже сидит немерено руководителей, которые каждый день с важным видом приезжают, в пиджачках, галстучках, на хороших машинах, а трактор соляркой заправить не могут!
Или лето, жара, дверь в столовую закрыли. Говорят: «Будете ходить только по графику». Как по графику? А воду пить из унитаза, простите? В столовой всегда на столах фрукты были. Ближе к концу моего пребывания и их убрали. Это всё мелочи, но в итоге это всё складывается в один большой плюсик из негатива.
- Когда последний раз был на базе «Кубани»?
— Зимой прошлого года. Знаю, что бассейн уже не работает — закрыли. Я когда пришёл, стоит новый охранник на шлагбауме и мне задаёт вопрос «Ты кто?». Пришлось звонить ребятам в клуб, чтобы меня пропустили. Плохо, что дела в клубе пустили на самотёк, и что этим всем управляют большие непрофессионалы.
- Сможет ли, на твой взгляд, команда подняться из ПФЛ, учитывая то, что в Краснодаре есть другой, более успешный клуб, уже играющий в ПЛ?
— Хотелось бы, чтобы пришёл заинтересованный человек, который бы начал поднимать «Кубань». Краснодарский край — шикарный регион. У нас в Уфе снег растаял в конце апреля! Вот там тяжело играть в футбол. Погодные условия дают о себе знать. А здесь всё создано для футбола. Здесь семечку кинул в землю — она через месяц выросла в дерево! Здесь всё классно — погода, климат. Почему нет? Здесь и край, и город богатый. Здесь порты по побережью огромные. Так что, я думаю, что финансово содержать команду не проблемно. Главное, чтобы пришли люди, которые хотели бы содержать команду, - сказал Беленов в интервью greenmile.ru.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.