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Александр Беленов: в "Урожае" опять обманут. До сих пор должны тем, кого нет в "Кубани" уже 2 года

Бывший вратарь "Кубани" Александр Беленов, ныне выступающий за "Уфу", рассказал о том, что творилось в краснодарском клубе, когда вратарь играл за него.

- Александр, как ты считаешь, должны ли наши селекционеры смотреть дальше крупных городов России?

— Я вам про Белгород моей юности расскажу. У нас там было столько крутых ребят, и мы играли очень хорошо. Просто, когда наступает этот переходной период (13-15 лет), кто-то начинает заниматься непонятно чем, а кто-то просто теряет интерес к футболу. А всё из-за того, что в глубинке нет никакой перспективы. Мы всё же мы живём в России, и прекрасно понимаем, что возьмут не какого-то мальчика из простой семьи из, опять же, глубинки России, пусть и очень талантливого, а возьмут сынка какого-нибудь начальника, который пропихнёт своего отпрыска в команду. Я был в интернате «Ротора» и должен был уехать на сборы с дублем. Мне было 15 лет. Но вместо меня поехал блатной парень, который не тренировался полгода! Я понял, что мне там делать нечего, собрал вещи и поехал домой. Лучше я буду со второй лиги начинать, но играть, чем вот так вот…

- Сейчас на базе «Кубани» создаётся новая команда «Урожай». В свою очередь, болельщики создают свой клуб, который будет носить имя «Кубань», но играть первые два года в чемпионате края. Что ты вообще обо всём этом думаешь?

— Если бы мне было 40 лет, то я лучше бы пошёл играть за команду болельщиков. Потому, что в «Урожае» тебя опять обманут! Скажу о Шандао, Рабиу, Буэно – о тех ребятах, которых нет в команде уже два года. Они им до сих пор ещё должны. А Буэно так ещё раньше ушёл. И это как минимум.

- Почему не получилось в «Кубани» у коренного кубанца Дмитрия Хохлова?

— Там в действительности было много нюансов. Просто он попал не в то время и не в то место. А так, Хохлов — хороший тренер. У него нормальный тренировочный процесс. У него всё интересно, он ко всем ребятам относился нормально.

Когда он пришёл, я ему объяснил, что в команде большие долги, что почти все иностранцы сидят на чемоданах и выкладываться на 100% никто из них не собирается. Условный Рабиу, при всём к нему уважении, что, приехал играть за нашу эмблему? Он приехал зарабатывать деньги! А их ему не платят! Это русским игрокам можно сказать: «Потерпи». А ему — нет. У него семья в Африке — 35 человек. И когда набирается много таких игроков, уже получается некая коалиция. Это я сейчас говорю не именно про Рабиу, а про иностранцев в целом.

Они ко мне, как к капитану, подходили каждую неделю, и спрашивали: «Саш, когда будут деньги?». Ну, я иду на второй этаж, стучусь в кабинет начальству и спрашиваю: «Ребят, когда будут деньги?». Каждый раз, когда приезжали на базу руководители и интересовались нашими нуждами, мы всегда спрашивали: «Когда будут деньги?». А в ответ слышали и мне, кстати, всегда очень нравилась эта фраза: «Есть чёткое понимание…». Какое чёткое понимание?

Есть два варианта. Первый — это зарплатная СМСка, которая приходит тебе на телефон. Второй — она не приходит. И всё. Какое «чёткое понимание»? Понятно, что деньги — это не самое главное в жизни. Просто из этих пустых обещаний в итоге складывается отношение к руководству.

К нам приезжает один из руководителей и спрашивает: «Вы чего так плохо играете?». Ответ: «У нас на базе в заборе дырка — КАМАЗ проедет!». Это я к тому, что в клубе всё должно быть гармонично. Начиная от инфраструктуры и заканчивая командой.

Или вот пример. Мы приезжаем в Самару. У нас 30 градусов тепла, в Самаре — 10. Понятно, что Краснодар — это юг страны. Но мы выходим на разминку, и у нас нет никакой тёплой одежды — одни маечки. А нет потому, что клуб не может ничего закупить в «Спорт-Стиле», так как перед «Спорт-Стилем» долг! Или после игры говорят: «Майками не меняйтесь, маек нет». Я с кем-то поменялся из ребят команды соперника, заходим в раздевалку и тут как раз это указание. Ну я ему и сказал: «На следующей игре отдаю тебе свои перчатки, играй сам, если майки нет».

- Ты, как капитан команды, общался не только с тренерами, но и с генеральными директорами команды. Кто-то из них тебе запомнился?

— Было очень приятно иметь дело с Муравьёвым. Да, сейчас у него какие-то проблемы в «Динамо», но пока он был у нас, ничего плохого про него сказать не могу. Я приходил к нему, и спрашивал: «Когда будут деньги?». Он отвечал: «Через неделю». И через неделю деньги были! Как говорили в 90-е, «он отвечал за свой базар».

А вот с остальным были проблемы. Иногда доходило до смешного. Например, ночью прошёл дождь, и поле покрылось кочками. Я иду к сотрудникам, которые следят за полем, и прошу: «Мужики, раскатайте поле». Ответ: «Сань, нет денег заправить трактор»! То есть, у нас на втором этаже сидит немерено руководителей, которые каждый день с важным видом приезжают, в пиджачках, галстучках, на хороших машинах, а трактор соляркой заправить не могут!

Или лето, жара, дверь в столовую закрыли. Говорят: «Будете ходить только по графику». Как по графику? А воду пить из унитаза, простите? В столовой всегда на столах фрукты были. Ближе к концу моего пребывания и их убрали. Это всё мелочи, но в итоге это всё складывается в один большой плюсик из негатива.

- Когда последний раз был на базе «Кубани»?

— Зимой прошлого года. Знаю, что бассейн уже не работает — закрыли. Я когда пришёл, стоит новый охранник на шлагбауме и мне задаёт вопрос «Ты кто?». Пришлось звонить ребятам в клуб, чтобы меня пропустили. Плохо, что дела в клубе пустили на самотёк, и что этим всем управляют большие непрофессионалы.

- Сможет ли, на твой взгляд, команда подняться из ПФЛ, учитывая то, что в Краснодаре есть другой, более успешный клуб, уже играющий в ПЛ?

— Хотелось бы, чтобы пришёл заинтересованный человек, который бы начал поднимать «Кубань». Краснодарский край — шикарный регион. У нас в Уфе снег растаял в конце апреля! Вот там тяжело играть в футбол. Погодные условия дают о себе знать. А здесь всё создано для футбола. Здесь семечку кинул в землю — она через месяц выросла в дерево! Здесь всё классно — погода, климат. Почему нет? Здесь и край, и город богатый. Здесь порты по побережью огромные. Так что, я думаю, что финансово содержать команду не проблемно. Главное, чтобы пришли люди, которые хотели бы содержать команду, - сказал Беленов в интервью greenmile.ru.
Теги: Урожай Кубань Беленов
Сегодня, 11:32
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10
(2)
№10 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 13:15) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Макс(За коней)89
Бывший вратарь и голкипер "Кубани" Александр Беленов, ныне выступающий за "Уфу"

Это как???


Универсал.
Может и вратаря и голкипера сыграть при необходимости.


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№9 Написал: tantara0002 (Сегодня, 13:02) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: Макс(За коней)89
Это как?

Молча. Это русфутбол , парниша
Регистрация: 22.07.2018 [жалоба]
№8 Написал: Макс(За коней)89 (Сегодня, 13:01) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Бывший вратарь и голкипер "Кубани" Александр Беленов, ныне выступающий за "Уфу"

Это как???
Регистрация: 2.10.2016 [жалоба]
№7 Написал: kubanoid krasnodar russia (Сегодня, 12:36) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Пи..доры !! Сколько себя помню, всегда складывалось впятичление, что руководству Кубани НИКОГДА не нужны были успехи клуба. Видимо, когда клуб болтается где-то в середине, а то и между лигами, бабки пилить удобнее.
Кубань была обречена НИЧЕГО в своей истории не выиграть !! Именно поэтому столько людей ушли болеть за Краснодар. Надоело, что тебя каждый раз цинично наё..ют ,и кормят сказками...
Жалко команду, жалко клуб !!


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Не учи отца,и баста!!
Регистрация: 25.05.2009 [жалоба]
№6 Написал: скальп (Сегодня, 11:57) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: СуперШтангист
Цитата: скальп
Зачем это говно опять реанимировали...

Как это зачем? Денежки распилить! Этой причины мало?))

Достаточно,но сколько можно то,руководство давно на нарах уже должно загарать,а тут снова пилораму включили
Регистрация: 24.12.2016 [жалоба]
№5 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 11:50) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: скальп
Зачем это говно опять реанимировали...

Как это зачем? Денежки распилить! Этой причины мало?))
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№4 Написал: скальп (Сегодня, 11:49) #
  • +2
  •  (4)

Зачем это говно опять реанимировали...
Регистрация: 24.12.2016 [жалоба]
№3 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 11:48) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: tantara0002
Зачем городу Краснодару еще один клуб?

Я был в интернате «Ротора» и должен был уехать на сборы с дублем. Мне было 15 лет. Но вместо меня поехал блатной парень, который не тренировался полгода!

Современные реалии . Увы


А потом они внаглую рассказывают о планах выиграть ЧМ))
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№2 Написал: tantara0002 (Сегодня, 11:41) #
  • -3
  •  (3)
online

Зачем городу Краснодару еще один клуб?

Я был в интернате «Ротора» и должен был уехать на сборы с дублем. Мне было 15 лет. Но вместо меня поехал блатной парень, который не тренировался полгода!

Современные реалии . Увы
Регистрация: 22.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 11:37) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Терек»
После таких заявлений, ни один адекватный футболист не перейдёт в эту командочку, либо беспринципные, либо тупые.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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