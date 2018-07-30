Чемпион мира в "Локомотиве"? Ещё одно громкое приобретение

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Кто главный претендент на чемпионство в новом сезоне?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:35
Президент "Анжи": прошлое руководство Дагестана оказывало нам поддержку, но нынешнему не до нас (3)
Президент "Анжи": прошлое руководство Дагестана оказывало нам поддержку, но нынешнему не до нас (3)
13:16
Борис Игнатьев: Смолову пока не удалось выйти на свой уровень, видно, что он сильно переживает (3)
Борис Игнатьев: Смолову пока не удалось выйти на свой уровень, видно, что он сильно переживает (3)
11:20
Спустя 8 лет Бухаров снова сыграл за «Рубин». А до этого рассказал о том, как загубил карьеру (1)
Спустя 8 лет Бухаров снова сыграл за «Рубин». А до этого рассказал о том, как загубил карьеру (1)
09:18
Источник: "Локомотив" заплатит за Хеведеса 4 млн евро, в ближайшие дни игрок пройдет медосмотр (8)
Источник: "Локомотив" заплатит за Хеведеса 4 млн евро, в ближайшие дни игрок пройдет медосмотр (8)
02:50
"Енисей" подарил Дзюбе иван-чай с чабрецом, кедровые шишки и орехи в одуванчиковом сиропе (18)
"Енисей" подарил Дзюбе иван-чай с чабрецом, кедровые шишки и орехи в одуванчиковом сиропе (18)
Вчера, 23:37
Сборная Португалии выиграла юношеский Евро, обыграв Италию (1)
Сборная Португалии выиграла юношеский Евро, обыграв Италию (1)
Вчера, 23:08
"Томь" на вершине. Обзор 3-го тура ФНЛ
"Томь" на вершине. Обзор 3-го тура ФНЛ
Вчера, 23:07
Спортивный директор "Енисея": команда 80 минут выглядела конкурентоспособной, чуть не дотерпели (4)
Спортивный директор "Енисея": команда 80 минут выглядела конкурентоспособной, чуть не дотерпели (4)
Чемпион мира в "Локомотиве"? Ещё одно громкое приобретение
Немецкий защитник Бенедикт Хёведес, ставший в 2014 году чемпионом мира, собирается в московский "Локомотив". О том, что это за футболист, а также о деталях соглашения расскажет Rusfootball.info
Это не первое смелое действие "Локомотива" на трансферном рынке этим летом. До этого "железнодорожники" заполучили польского футболиста Гжегожа Крыховяка, которого мы, правда, в деле пока ещё не увидели. От этого удивительнее вдвойне - сразу после одной достаточно громкой сделки последовала другая. "Локомотив" редко балует своих болельщиков такими историями.
Кто к нам едет?
Ситуация, в которой оказался Хёведес, достаточно похожа на ситуацию Крыховяка. Оба игрока достаточно известны, но оба испытывали определенные проблемы в последнее время. Крыховяк - в "ПСЖ" (из него в прошлом сезоне он уже уезжал в аренду в "Вест Бромвич"), а Хёведес в "Шальке 04". Немец за последний сезон, пребывая в "Ювентусе" (аренда), провел всего лишь три матча, правда, разок сумел отличиться. Виной этому - во многом - проблемы со здоровьем.
Больше всего воспитанник "Шальке 04" - за эту немецкую команду Бенедикт провел практически всю карьеру, исключить стоит лишь предыдущий сезон, когда он ездил в Италию, - известен золотыми медалями Чемпионата мира 2014 года. Тогда он был важной частью команды Иохима Лёва. Он стал одним из трёх игроков, которые провели весь турнир без замен, - этот факт служит лучшей характеристикой того, насколько был нужен сборной Германии Хёведес на том турнире.
Примечательно, что чемпион Европы в составе "Локо" уже есть - Эдер, забивший победный гол Португалии на Чемпионате Европы два года назад. Теперь в обойме у Юрия Павловича Семина есть и чемпион мира.
Но в сборной Хёведес уже давно не играет значимой роли. Последняя официальная встреча немцев, в которой участвовал Бенедикт, - игра против Азербайджана в марте 2017. Это был отбор на Чемпионат мира, на который Хёведес в итоге не поехал. Впрочем, теперь он вряд ли сильно из-за этого переживает. Второго подряд успешного похода у немцев не получилось.
Если говорить о других достижениях Бенедикта, то это Кубок и Суперкубок Германии, завоеванные, естественно, с "Шальке". Победа на молодежном Чемпионате Европы 2009 года. Ну и два титула, которые "Юве" выиграл в прошлом году, - кубок и чемпионат Италии.
И сколько за него платят?
В отличие от договора насчет Крыховяка, здесь речь идёт о покупке. Сделка выглядит хорошей для московского клуба. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник внутри "Локомотива", за тридцатилетнего игрока будет заплачено 4 миллиона евро. Два сразу и еще два в течение двух лет. Зарплата немца будет составлять крайне солидные 2.5 миллиона евро в год. Контракт будет рассчитан на три года.
Деньги за переход не особо большие, а по нынешним меркам - вообще несерьезные. Но надо помнить, что у Хёведеса есть проблемы со здоровьем, помешавшие ему в прошлом сезоне. Также не забывайте, что футболисту уже тридцать - возраст для игрока чрезвычайно солидный. При этом личка у Хёведеса - впечатляет. Так что сделка, которая на данный момент выглядит отличной, может таковой на деле и не оказаться. Но риск, на первый взгляд, совсем небольшой.
Зачем он "Локо"?
Хёведес универсальный защитник. Он может сыграть как в центре обороны, так и на флангах. Преимущественно речь идёт о правой бровке, это его родная позиция, на которой в течение карьеры он играл гораздо чаще. Но торопиться не надо - тот самый Чемпионат мира 2014 он провел слева - от начала и до конца. Так что ограничивать его в этом плане нет никакого смысла. Тем более, левый фланг у москвичей более проблемный.
Если совсем будет худо, Бенедикт может оказаться в опорной зоне. Это качество очень сильно выделяет Бенедикта в лучшую сторону. Такие футболисты ценятся в любое время года и в любой команде, - это чрезвычайно облегчает жизнь тренеру даже по ходу одного матча, когда ты можешь широко варьировать позиции одного игрока.
Среди его сильных сторон принято сначала называть отличия футбольно-интеллектуальные - умение выбирать позицию, хорошее чтение эпизодов. Уже дальше идет хорошая скорость, которая вкупе с хорошим мышлением становится уникальной ценностью. Другое дело, что скорость Хёведеса к 30-ти понемногу оставляет. А дальше будет только хуже, так что действовать, скорее всего, он будет исключительно на оборону.
Он нужен команде, в первую очередь, потому что летом команду покинул Неманья Пейчинович и в команде осталось два центральных защитника - Кверквелия и Чорлука. Они хорошо понимают друга друга, да и вообще - оборона "Локо" в прошлом году показывала себя отлично, но игрок подмены в любом случае нужен - помните, у "Локо" ещё и Лига Чемпионов. К тому же Хёведес вполне способен выиграть конкуренцию у того же Чорлуки.
Тем более хорват любит вылетать на полгода с тяжелыми травмами, а Кверквелия - удаляться (а также грузин вызывает интерес английских клубов).
Или же Юрий Павлович перейдёт на систему с тремя центральными защитниками, развязывая ноги фланговым игрокам. Но пока что предполагать это непросто. Все дело в том, что в прошлом сезоне этот план "красно-зелёных" не сработал. Но попробовать с новым действующим лицом тренерский штаб наверняка рискнет.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Это не первое смелое действие "Локомотива" на трансферном рынке этим летом. До этого "железнодорожники" заполучили польского футболиста Гжегожа Крыховяка, которого мы, правда, в деле пока ещё не увидели. От этого удивительнее вдвойне - сразу после одной достаточно громкой сделки последовала другая. "Локомотив" редко балует своих болельщиков такими историями.
Кто к нам едет?
Ситуация, в которой оказался Хёведес, достаточно похожа на ситуацию Крыховяка. Оба игрока достаточно известны, но оба испытывали определенные проблемы в последнее время. Крыховяк - в "ПСЖ" (из него в прошлом сезоне он уже уезжал в аренду в "Вест Бромвич"), а Хёведес в "Шальке 04". Немец за последний сезон, пребывая в "Ювентусе" (аренда), провел всего лишь три матча, правда, разок сумел отличиться. Виной этому - во многом - проблемы со здоровьем.
Больше всего воспитанник "Шальке 04" - за эту немецкую команду Бенедикт провел практически всю карьеру, исключить стоит лишь предыдущий сезон, когда он ездил в Италию, - известен золотыми медалями Чемпионата мира 2014 года. Тогда он был важной частью команды Иохима Лёва. Он стал одним из трёх игроков, которые провели весь турнир без замен, - этот факт служит лучшей характеристикой того, насколько был нужен сборной Германии Хёведес на том турнире.
Примечательно, что чемпион Европы в составе "Локо" уже есть - Эдер, забивший победный гол Португалии на Чемпионате Европы два года назад. Теперь в обойме у Юрия Павловича Семина есть и чемпион мира.
Но в сборной Хёведес уже давно не играет значимой роли. Последняя официальная встреча немцев, в которой участвовал Бенедикт, - игра против Азербайджана в марте 2017. Это был отбор на Чемпионат мира, на который Хёведес в итоге не поехал. Впрочем, теперь он вряд ли сильно из-за этого переживает. Второго подряд успешного похода у немцев не получилось.
Если говорить о других достижениях Бенедикта, то это Кубок и Суперкубок Германии, завоеванные, естественно, с "Шальке". Победа на молодежном Чемпионате Европы 2009 года. Ну и два титула, которые "Юве" выиграл в прошлом году, - кубок и чемпионат Италии.
И сколько за него платят?
В отличие от договора насчет Крыховяка, здесь речь идёт о покупке. Сделка выглядит хорошей для московского клуба. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник внутри "Локомотива", за тридцатилетнего игрока будет заплачено 4 миллиона евро. Два сразу и еще два в течение двух лет. Зарплата немца будет составлять крайне солидные 2.5 миллиона евро в год. Контракт будет рассчитан на три года.
Деньги за переход не особо большие, а по нынешним меркам - вообще несерьезные. Но надо помнить, что у Хёведеса есть проблемы со здоровьем, помешавшие ему в прошлом сезоне. Также не забывайте, что футболисту уже тридцать - возраст для игрока чрезвычайно солидный. При этом личка у Хёведеса - впечатляет. Так что сделка, которая на данный момент выглядит отличной, может таковой на деле и не оказаться. Но риск, на первый взгляд, совсем небольшой.
Зачем он "Локо"?
Хёведес универсальный защитник. Он может сыграть как в центре обороны, так и на флангах. Преимущественно речь идёт о правой бровке, это его родная позиция, на которой в течение карьеры он играл гораздо чаще. Но торопиться не надо - тот самый Чемпионат мира 2014 он провел слева - от начала и до конца. Так что ограничивать его в этом плане нет никакого смысла. Тем более, левый фланг у москвичей более проблемный.
Если совсем будет худо, Бенедикт может оказаться в опорной зоне. Это качество очень сильно выделяет Бенедикта в лучшую сторону. Такие футболисты ценятся в любое время года и в любой команде, - это чрезвычайно облегчает жизнь тренеру даже по ходу одного матча, когда ты можешь широко варьировать позиции одного игрока.
Хеведес в Локомотиве? Ого, заслуженные мастера спорта в РПЛ уже есть, а теперь еще и чемпион мира появится?— Сергей Кривохарченко (@krivokharchenko) July 29, 2018
Среди его сильных сторон принято сначала называть отличия футбольно-интеллектуальные - умение выбирать позицию, хорошее чтение эпизодов. Уже дальше идет хорошая скорость, которая вкупе с хорошим мышлением становится уникальной ценностью. Другое дело, что скорость Хёведеса к 30-ти понемногу оставляет. А дальше будет только хуже, так что действовать, скорее всего, он будет исключительно на оборону.
Он нужен команде, в первую очередь, потому что летом команду покинул Неманья Пейчинович и в команде осталось два центральных защитника - Кверквелия и Чорлука. Они хорошо понимают друга друга, да и вообще - оборона "Локо" в прошлом году показывала себя отлично, но игрок подмены в любом случае нужен - помните, у "Локо" ещё и Лига Чемпионов. К тому же Хёведес вполне способен выиграть конкуренцию у того же Чорлуки.
Тем более хорват любит вылетать на полгода с тяжелыми травмами, а Кверквелия - удаляться (а также грузин вызывает интерес английских клубов).
Или же Юрий Павлович перейдёт на систему с тремя центральными защитниками, развязывая ноги фланговым игрокам. Но пока что предполагать это непросто. Все дело в том, что в прошлом сезоне этот план "красно-зелёных" не сработал. Но попробовать с новым действующим лицом тренерский штаб наверняка рискнет.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.