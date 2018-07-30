Чемпион мира в "Локомотиве"? Ещё одно громкое приобретение

Хеведес в Локомотиве? Ого, заслуженные мастера спорта в РПЛ уже есть, а теперь еще и чемпион мира появится? — Сергей Кривохарченко (@krivokharchenko) July 29, 2018

Немецкий защитник Бенедикт Хёведес, ставший в 2014 году чемпионом мира, собирается в московский "Локомотив". О том, что это за футболист, а также о деталях соглашения расскажетЭто не первое смелое действие "Локомотива" на трансферном рынке этим летом. До этого "железнодорожники" заполучили польского футболиста Гжегожа Крыховяка, которого мы, правда, в деле пока ещё не увидели. От этого удивительнее вдвойне - сразу после одной достаточно громкой сделки последовала другая. "Локомотив" редко балует своих болельщиков такими историями.Ситуация, в которой оказался Хёведес, достаточно похожа на ситуацию Крыховяка. Оба игрока достаточно известны, но оба испытывали определенные проблемы в последнее время. Крыховяк - в "ПСЖ" (из него в прошлом сезоне он уже уезжал в аренду в "Вест Бромвич"), а Хёведес в "Шальке 04". Немец за последний сезон, пребывая в "Ювентусе" (аренда), провел всего лишь три матча, правда, разок сумел отличиться. Виной этому - во многом - проблемы со здоровьем.Больше всего воспитанник "Шальке 04" - за эту немецкую команду Бенедикт провел практически всю карьеру, исключить стоит лишь предыдущий сезон, когда он ездил в Италию, - известен золотыми медалями Чемпионата мира 2014 года. Тогда он был важной частью команды Иохима Лёва. Он стал одним из трёх игроков, которые провели весь турнир без замен, - этот факт служит лучшей характеристикой того, насколько был нужен сборной Германии Хёведес на том турнире.Примечательно, что чемпион Европы в составе "Локо" уже есть - Эдер, забивший победный гол Португалии на Чемпионате Европы два года назад. Теперь в обойме у Юрия Павловича Семина есть и чемпион мира.Но в сборной Хёведес уже давно не играет значимой роли. Последняя официальная встреча немцев, в которой участвовал Бенедикт, - игра против Азербайджана в марте 2017. Это был отбор на Чемпионат мира, на который Хёведес в итоге не поехал. Впрочем, теперь он вряд ли сильно из-за этого переживает. Второго подряд успешного похода у немцев не получилось.Если говорить о других достижениях Бенедикта, то это Кубок и Суперкубок Германии, завоеванные, естественно, с "Шальке". Победа на молодежном Чемпионате Европы 2009 года. Ну и два титула, которые "Юве" выиграл в прошлом году, - кубок и чемпионат Италии.В отличие от договора насчет Крыховяка, здесь речь идёт о покупке. Сделка выглядит хорошей для московского клуба. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник внутри "Локомотива", за тридцатилетнего игрока будет заплачено 4 миллиона евро. Два сразу и еще два в течение двух лет. Зарплата немца будет составлять крайне солидные 2.5 миллиона евро в год. Контракт будет рассчитан на три года.Деньги за переход не особо большие, а по нынешним меркам - вообще несерьезные. Но надо помнить, что у Хёведеса есть проблемы со здоровьем, помешавшие ему в прошлом сезоне. Также не забывайте, что футболисту уже тридцать - возраст для игрока чрезвычайно солидный. При этом личка у Хёведеса - впечатляет. Так что сделка, которая на данный момент выглядит отличной, может таковой на деле и не оказаться. Но риск, на первый взгляд, совсем небольшой.Хёведес универсальный защитник. Он может сыграть как в центре обороны, так и на флангах. Преимущественно речь идёт о правой бровке, это его родная позиция, на которой в течение карьеры он играл гораздо чаще. Но торопиться не надо - тот самый Чемпионат мира 2014 он провел слева - от начала и до конца. Так что ограничивать его в этом плане нет никакого смысла. Тем более, левый фланг у москвичей более проблемный.Если совсем будет худо, Бенедикт может оказаться в опорной зоне. Это качество очень сильно выделяет Бенедикта в лучшую сторону. Такие футболисты ценятся в любое время года и в любой команде, - это чрезвычайно облегчает жизнь тренеру даже по ходу одного матча, когда ты можешь широко варьировать позиции одного игрока.Среди его сильных сторон принято сначала называть отличия футбольно-интеллектуальные - умение выбирать позицию, хорошее чтение эпизодов. Уже дальше идет хорошая скорость, которая вкупе с хорошим мышлением становится уникальной ценностью. Другое дело, что скорость Хёведеса к 30-ти понемногу оставляет. А дальше будет только хуже, так что действовать, скорее всего, он будет исключительно на оборону.Он нужен команде, в первую очередь, потому что летом команду покинул Неманья Пейчинович и в команде осталось два центральных защитника - Кверквелия и Чорлука. Они хорошо понимают друга друга, да и вообще - оборона "Локо" в прошлом году показывала себя отлично, но игрок подмены в любом случае нужен - помните, у "Локо" ещё и Лига Чемпионов. К тому же Хёведес вполне способен выиграть конкуренцию у того же Чорлуки.Тем более хорват любит вылетать на полгода с тяжелыми травмами, а Кверквелия - удаляться (а также грузин вызывает интерес английских клубов).Или же Юрий Павлович перейдёт на систему с тремя центральными защитниками, развязывая ноги фланговым игрокам. Но пока что предполагать это непросто. Все дело в том, что в прошлом сезоне этот план "красно-зелёных" не сработал. Но попробовать с новым действующим лицом тренерский штаб наверняка рискнет.