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Смолов нужен «Локомотиву», но нужен ли «Локомотив» Смолову?
Уже сегодня «Локомотив» может объявить о переходе того самого загадочного форварда, чей образ мелькал в последние дни в прессе. Накануне комментатор и инсайдер Нобель Арустамян заявил, что целью номер один «Локо» является форвард «Краснодара» Фёдор Смолов. Нет сомнений, что Смолов бы пригодился «железнодорожникам», но такой переход вряд ли будет интересен самому игроку. Rusfootball.info анализирует ситуацию за Смолова.
В прошлом году «Локомотив» выиграл чемпионат России, но сделал это в «стиле Лестера». Подопечные Юрия Сёмина крайне мало забивали, больше оборонялись, а победы со счётом 1:0 стали чуть ли не важнейшей традицией. В 30 играх чемпионата москвичи забили всего 41 мяч. По этому показателю чемпиона обошли АБСОЛЮТНО ВСЕ клубы, финишировавшие в пятёрке. Самый результативный участник чемпионата страны, «Спартак», забил за сезон на десять мячей больше.
Юрий Сёмин проявил себя, как настоящий гений. Имея весьма ограниченный в возможностях состав, Сёмин сделал ставку на те сильные стороны, которые были у команды. По сути, «Локомотив» играл весь сезон без чистого форварда. Были попытки использовать на этой позиции Ари и Эдера, но вряд ли их можно было назвать удачными. В результате единственным вариантом, фактически, остался 33-летний Джефферсон Фарфан, который в своей карьере и вовсе обычно выполнял роль крайнего, а не центрального нападающего.
Вместе с Мануэлом Фернандешом Фарфан наколотил 17 из 41 мяча «Локомотива»! Москвичам приходилось жить по средствам. Но теперь столичный клуб напоминает неожиданно разбогатевшего дядечку, который может себе позволить многое. С щедрой руки Геркуса и спонсоров «Локо» в Москву приехали Гжегож Крыховяк и Бенедикт Хёведес. Первый – опорник с опытом игры за «ПСЖ», «Севилью» и «Вест Бромвич». Второй – и вовсе чемпион мира, поигравший за «Ювентус» и «Шальке».
Чтобы собрать свой суперклуб Геркусу не хватает лишь одной части паззла – забивного нападающего. Ждать второго подвига от Фарфана, учитывая возраст и двойную нагрузку с появлением Лиги чемпионов, не стоит. Сам Геркус уже говорил, что у «Локомотива» есть несколько вариантов, включая «огненные». По словам Арустамяна, приоритет – Фёдор Смолов.
Бомбардир с русским паспортом
В недавнем матче против «Спартака» Юрий Сёмин задействовал сразу шесть легионеров в стартовом составе. Изменение лимита на легионеров и переход на схему 10+15 развязывает руки тренерам, но всё равно игроки с российским паспортом остаются приоритетным вариантом. В этом плане Смолов является едва ли не эталоном: забивной и опытный россиянин, амбициозный профессионал, стремящийся к трофеям.
Наверное, для «Локомотива» подобный игрок действительно был бы лучшим вариантом. Особенно если сравнить его с возможными альтернативами в лице шведа Исаака Телина и швейцарца Бреля Эмболо. Оба футболиста не могут похвастаться хорошей результативностью (показатели Смолова явно выглядят более внушительно), оба не были основными игроками своих национальных сборных. При этом, судя по всему, что Телин, что Эмболо обойдутся в примерно одинаковую сумму со Смоловым (12-20 млн евро). Так зачем выбирать кота в мешке, если есть более изученный вариант? По сути, единственным преимуществом иностранных конкурентов Смолова является лишь возраст: Телин младше на два года, Эмболо – на семь лет.
Наверное, Смолов мог бы вписаться в игру «Локомотива». «Железнодорожникам» лучше всего подходит подвижный нападающий, умеющий одинаково хорошо играть и спиной, и лицом к чужим воротам. Форвард-универсал, достаточно техничный, но ещё и мощный, полезный при борьбе за мяч, полностью подходит под концепцию игры «Локомотива». Учитывая высокую результативность и лидерские качества Фёдора, легко объяснить столь высокий интерес к игроку со стороны руководства москвичей (если верить Арустамяну).
Шило на мыло
Если с интересом «Локо» мы более-менее разобрались, то гораздо более любопытным становится второй вопрос. А зачем Смолову переходить в «Локомотив»? Сам Фёдор уже давно грезит игрой за границей, являясь одним из немногих россиян, кто действительно хочет оказаться в чемпионате большой пятёрки. Переход в «Локомотив» вряд ли можно назвать большим скачком в карьере, при всём уважении к «железнодорожникам».
«Локомотив» превратился в середняка, для которого вершиной мечтаний была борьба за финиш в еврокубковой зоне. Вспышка прошлого сезона пока выглядит мимолётным эпизодом, возникшим в силу объективных причин (слабости конкурентов). Крайне натужный старт нового сезона лишь подтверждает, что «на классе» «Локомотиву» не удастся повторить свой подвиг.
В чём выиграет Смолов, если откажется от капитанской повязки и роли лидера в «Краснодаре», чтобы уйти в «Локомотив»? Далеко не факт (запишите эти слова), что «Локомотив» в этом году финиширует выше краснодарцев. Да, трансферная кампания «железнодорожников» пока выглядит внушительно, но и «Краснодар» в межсезонье не отсиживался без дела. Покупка Куэвы, Спаича и Стоцкого – весьма качественное усиление на проблемные позиции. Куэва и вовсе может стать настоящим открытием чемпионата: этот парень неплохо феерил во время российского Мундиаля.
«Краснодар» хоть и получил допнагрузку в виде Лиги Европы, но наверняка затратит в этом турнире меньше сил, чем «Локомотив» в Лиге чемпионов. Не будет забывать ещё и о великолепных продуктах академии южан: наверняка, молодёжь сможет добавить команде драйва.
Нет, на самом деле, здесь нет никакой попытки как-то принизить «Локомотив», мысль заключается в другом: шансы «железнодорожников» в новом сезоне на борьбу за чемпионство и путёвки в Лигу чемпионов примерно такие же, как и у «Краснодара».
Фактор Лиги чемпионов
Пожалуй, единственным важным фактором, который может повлиять на решение Смолова, является возможность сыграть в Лиге чемпионов. Нет сомнений, что амбициозный форвард хочет слышать гимн Лиги чемпионов и наслаждаться большими матчами. В «Краснодаре» сделать это никак не получается при в сём желании. Вопрос лишь в том, насколько этот фактор важен для самого Смолова? Может ли он склонить чашу весов в пользу «Локомотива»? Невозможно залезть в голову другому человеку, но, всё-таки, кажется, что нет.
Смолов хочет оказаться за границей. Да, он упустил свой шанс, неудачно сыграв на чемпионате мира. Но это вовсе не значит, что новых шансов больше не будет. Сейчас ему 28, а в феврале будет уже 29. Если Смолов переберётся в «Локомотив», то потратит первый сезон на адаптацию в новом клубе, потеряв ещё один драгоценный год (а пиковых лет в его карьере осталось уже не так много). Из-за адаптации ему вряд ли удастся себя сходу проявить, что снизит шансы на переход в европейский клуб. Да и какой смысл начинать путешествие в очередной команде, если ты уже думаешь об Англии или Германии? Очевидно, что гораздо больше шансов у Смолова на главный трансфер своей жизни будет в случае результативной игры за «Краснодар», где его любят и ценят, где ему готовы прощать неприятные истории с ДТП и прилюдную ругань с фанатами на трибунах. В «Локомотиве» у него всё будет иначе, куда менее лояльно и привычно. Разве оно того стоит? Узнаем в ближайшие дни.
Антон Мозговой, Rusfootball.info
В прошлом году «Локомотив» выиграл чемпионат России, но сделал это в «стиле Лестера». Подопечные Юрия Сёмина крайне мало забивали, больше оборонялись, а победы со счётом 1:0 стали чуть ли не важнейшей традицией. В 30 играх чемпионата москвичи забили всего 41 мяч. По этому показателю чемпиона обошли АБСОЛЮТНО ВСЕ клубы, финишировавшие в пятёрке. Самый результативный участник чемпионата страны, «Спартак», забил за сезон на десять мячей больше.
Юрий Сёмин проявил себя, как настоящий гений. Имея весьма ограниченный в возможностях состав, Сёмин сделал ставку на те сильные стороны, которые были у команды. По сути, «Локомотив» играл весь сезон без чистого форварда. Были попытки использовать на этой позиции Ари и Эдера, но вряд ли их можно было назвать удачными. В результате единственным вариантом, фактически, остался 33-летний Джефферсон Фарфан, который в своей карьере и вовсе обычно выполнял роль крайнего, а не центрального нападающего.
Вместе с Мануэлом Фернандешом Фарфан наколотил 17 из 41 мяча «Локомотива»! Москвичам приходилось жить по средствам. Но теперь столичный клуб напоминает неожиданно разбогатевшего дядечку, который может себе позволить многое. С щедрой руки Геркуса и спонсоров «Локо» в Москву приехали Гжегож Крыховяк и Бенедикт Хёведес. Первый – опорник с опытом игры за «ПСЖ», «Севилью» и «Вест Бромвич». Второй – и вовсе чемпион мира, поигравший за «Ювентус» и «Шальке».
Джефферсон Фарфан - лучший бомбардир "Локомотива" в прошлом сезоне
Чтобы собрать свой суперклуб Геркусу не хватает лишь одной части паззла – забивного нападающего. Ждать второго подвига от Фарфана, учитывая возраст и двойную нагрузку с появлением Лиги чемпионов, не стоит. Сам Геркус уже говорил, что у «Локомотива» есть несколько вариантов, включая «огненные». По словам Арустамяна, приоритет – Фёдор Смолов.
Бомбардир с русским паспортом
В недавнем матче против «Спартака» Юрий Сёмин задействовал сразу шесть легионеров в стартовом составе. Изменение лимита на легионеров и переход на схему 10+15 развязывает руки тренерам, но всё равно игроки с российским паспортом остаются приоритетным вариантом. В этом плане Смолов является едва ли не эталоном: забивной и опытный россиянин, амбициозный профессионал, стремящийся к трофеям.
Наверное, для «Локомотива» подобный игрок действительно был бы лучшим вариантом. Особенно если сравнить его с возможными альтернативами в лице шведа Исаака Телина и швейцарца Бреля Эмболо. Оба футболиста не могут похвастаться хорошей результативностью (показатели Смолова явно выглядят более внушительно), оба не были основными игроками своих национальных сборных. При этом, судя по всему, что Телин, что Эмболо обойдутся в примерно одинаковую сумму со Смоловым (12-20 млн евро). Так зачем выбирать кота в мешке, если есть более изученный вариант? По сути, единственным преимуществом иностранных конкурентов Смолова является лишь возраст: Телин младше на два года, Эмболо – на семь лет.
Смолов ничуть не уступает возможным конкурентам
Наверное, Смолов мог бы вписаться в игру «Локомотива». «Железнодорожникам» лучше всего подходит подвижный нападающий, умеющий одинаково хорошо играть и спиной, и лицом к чужим воротам. Форвард-универсал, достаточно техничный, но ещё и мощный, полезный при борьбе за мяч, полностью подходит под концепцию игры «Локомотива». Учитывая высокую результативность и лидерские качества Фёдора, легко объяснить столь высокий интерес к игроку со стороны руководства москвичей (если верить Арустамяну).
Шило на мыло
Если с интересом «Локо» мы более-менее разобрались, то гораздо более любопытным становится второй вопрос. А зачем Смолову переходить в «Локомотив»? Сам Фёдор уже давно грезит игрой за границей, являясь одним из немногих россиян, кто действительно хочет оказаться в чемпионате большой пятёрки. Переход в «Локомотив» вряд ли можно назвать большим скачком в карьере, при всём уважении к «железнодорожникам».
«Локомотив» превратился в середняка, для которого вершиной мечтаний была борьба за финиш в еврокубковой зоне. Вспышка прошлого сезона пока выглядит мимолётным эпизодом, возникшим в силу объективных причин (слабости конкурентов). Крайне натужный старт нового сезона лишь подтверждает, что «на классе» «Локомотиву» не удастся повторить свой подвиг.
В чём выиграет Смолов, если откажется от капитанской повязки и роли лидера в «Краснодаре», чтобы уйти в «Локомотив»? Далеко не факт (запишите эти слова), что «Локомотив» в этом году финиширует выше краснодарцев. Да, трансферная кампания «железнодорожников» пока выглядит внушительно, но и «Краснодар» в межсезонье не отсиживался без дела. Покупка Куэвы, Спаича и Стоцкого – весьма качественное усиление на проблемные позиции. Куэва и вовсе может стать настоящим открытием чемпионата: этот парень неплохо феерил во время российского Мундиаля.
«Краснодар» хоть и получил допнагрузку в виде Лиги Европы, но наверняка затратит в этом турнире меньше сил, чем «Локомотив» в Лиге чемпионов. Не будет забывать ещё и о великолепных продуктах академии южан: наверняка, молодёжь сможет добавить команде драйва.
Нет, на самом деле, здесь нет никакой попытки как-то принизить «Локомотив», мысль заключается в другом: шансы «железнодорожников» в новом сезоне на борьбу за чемпионство и путёвки в Лигу чемпионов примерно такие же, как и у «Краснодара».
Фактор Лиги чемпионов
Пожалуй, единственным важным фактором, который может повлиять на решение Смолова, является возможность сыграть в Лиге чемпионов. Нет сомнений, что амбициозный форвард хочет слышать гимн Лиги чемпионов и наслаждаться большими матчами. В «Краснодаре» сделать это никак не получается при в сём желании. Вопрос лишь в том, насколько этот фактор важен для самого Смолова? Может ли он склонить чашу весов в пользу «Локомотива»? Невозможно залезть в голову другому человеку, но, всё-таки, кажется, что нет.
Скажется ли фактор Лиги чемпионов на решении Смолова?
Смолов хочет оказаться за границей. Да, он упустил свой шанс, неудачно сыграв на чемпионате мира. Но это вовсе не значит, что новых шансов больше не будет. Сейчас ему 28, а в феврале будет уже 29. Если Смолов переберётся в «Локомотив», то потратит первый сезон на адаптацию в новом клубе, потеряв ещё один драгоценный год (а пиковых лет в его карьере осталось уже не так много). Из-за адаптации ему вряд ли удастся себя сходу проявить, что снизит шансы на переход в европейский клуб. Да и какой смысл начинать путешествие в очередной команде, если ты уже думаешь об Англии или Германии? Очевидно, что гораздо больше шансов у Смолова на главный трансфер своей жизни будет в случае результативной игры за «Краснодар», где его любят и ценят, где ему готовы прощать неприятные истории с ДТП и прилюдную ругань с фанатами на трибунах. В «Локомотиве» у него всё будет иначе, куда менее лояльно и привычно. Разве оно того стоит? Узнаем в ближайшие дни.
Антон Мозговой, Rusfootball.info
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