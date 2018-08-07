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Александр Мейтин: мнения болельщиков будут учитываться при введении Fan ID в чемпионате России

(РПЛ) будет учитывать мнения поклонников футбола при введении паспортов болельщика (Fan ID) в чемпионате страны, но хочет, чтобы на стадионах все было комфортно для зрителей. Об этом заявил директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин.

Матчи второго тура чемпионата России прошли с 3 по 6 августа. Во время встречи "Локомотив" - "Спартак" (0:0) между активными болельщиками команд произошла перекличка, направленная против введения в чемпионате России Fan ID.

"Была перекличка, это бывает. Сейчас вопрос введения паспорта болельщика решается на уровне государства. Наверное, будут учитываться все мнения и точки зрения, государство и мы хотим, чтобы все было очень комфортно для болельщиков. Мы не всегда быстро привыкаем к новшествам: так было со СКУДами [система контроля и управления доступом], все сначала говорили, что это плохо", - цитирует Мейтина ТАСС.
Теги: Мейтин
Сегодня, 18:32
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