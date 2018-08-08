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Напали на журналистов, а потом – на «Спартак». Ад в Греции
Встреча ПАОКа и «Спартака» стала особенной ещё до её начала из-за запрета на посещение матча для российских болельщиков и нападения на наших журналистов, но по-настоящему выдающейся в своём стиле её сделали футболисты красно-белых. Rusfootball.info – об вакханалии в Салониках, куда отказалась переезжать жена Понтуса Вернблума.
Отдайте деньги и получите по лицу
Если о том, что спартаковцам запрещено посещать матч, было известно заранее, то вот посыпавшиеся сообщения от журналистов стали неожиданностью. Привыкшие к атмосфере добра, любви и взаимопомощи с чемпионата мира, наши точно не ждали, что греческие ультрас под угрозой избиений требовали отдать деньги и аккредитации. А за 5 минут до матча Дмитрий Егоров сообщил, что рукоприкладство всё-таки состоялось.
Следующие твиты корреспондента «Чемпионата» тоже не добавили желания кататься по некоторым заграничным командировкам.
Стадион, конечно, болел очень круто: у нас есть отдалённо такие лишь фанатские сектора, а у них – вся арена. Но и нападение на журналистов, и огромный политический баннер про Македонию, красовавшийся в трансляции весь матч – повод для УЕФА вспомнить, что санкции можно не предъявлять не только по отношению к российским клубам.
В России нападение одобряют
Впрочем, на родине получивших по морде журналистов это известие было встречено овацией. Среди журналистов, конечно, полно не самых честных и хороших людей, но такой ненависти к ним как к классу мне понять трудно. Дмитрий Ерыкалов сформулировал её степень чётко.
Да, предвосхищая ваши шутки: Игорь Рабинер в Салоники не поехал.
Глушаков – out, Комбаров – всё ещё in
Члены ОПГ «Ромашка» в конце прошлого сезона стали объектами ненависти фанатов, были выведены из состава и пропустили чемпионат мира, но перед началом нового сезона вроде бы получили прощение. Денис играл на сборах и неплохо проявил себя в стартовых турах: например, в матче с «Локомотивом» именно от него исходили конструктив и атакующая активность, в то время как Фернандо и Зобнин провели не лучший матч.
Тем не менее, Глушаков сходил на пресс-конференцию и на поле не вышел даже когда команда откровенно плыла и не справлялась в середине. Даже когда Каррера решил заменить Попова. Да, ждите нового раскачивания красно-белой лодки.
Что до Дмитрия, то его Массимо заменять и не собирался. Напротив, неплохо зарекомендовавший себя на этой позиции Мельгарехо остался в Москве по решению тренера. К чему это привело, вы видели – традиционный проходной двор, 3 гола с левого фланга, а во втором тайме Дмитрий ещё и запомнился потерей на ровном месте, приведшей к контратаке.
Ну а Ребров… После матча критиковать Карреру за доверие молодому просто, но есть ли уверенность, что с опытным Ребровым «Спартак» бы не получил эту трёшку? Конечно, нет.
Луис Адриано не готов
Бразилец пропускал начало сезона и, наверное, целенаправленно подводился к матчу в Греции. Стартовал он прекрасно: эффектный и эффективный пропуск мяча на Попова перед первым голом, голевая скидка Квинси на второй. Но чем дальше, тем больше казалось, что тогда Адриано пропустил мяч просто потому, что сейчас может его только терять.
Луис своей техникой просто поверг в шок: по сути, он потерял все мячи, ну а заработанный пенальти стал просто подарком израильского судьи. В принципе, в том эпизоде он тоже просто потерял мяч плохой обработкой. Парадокс, но такой ужасный Адриано сделал 2 гола и пенальти, что всё-таки не должно давать ложных иллюзий о его готовности рвать-метать.
Центр провалился
И дело не только в Фернандо. Бразилец в принципе не явил ничего нового: в еврокубках все его оборонительные слабости выпирают в пугающих масштабах. Впрочем, Фернандо был плох уже в матче с «Локомотивом», а с ПАОКом вообще был опорником мечты. Правда, для Пелкаса и его партнёров.
Но дело не только в Фернандо: обычно успевающий отрабатывать за всех и везде Зобнин тоже не внушает. С «Оренбургом» Роман был в порядке, с «Локо» уже смотрелся хуже Глушакова, а сегодня привёз пенальти, легко давал вскрывать левый полуфланг, заработал жёлтую после собственной технической потери в перспективной контратаке и по-хорошему вообще наиграл на удаление, когда локтем отмахнулся от Лео. А потом опасной игрой поставил себя под угрозу ещё раз. Да, Роман придумал первый гол, но он и его партнёры сделали всё, чтобы мы забыли о начале встречи.
Каррера снова не помог команде
Истерия спартаковских болельщиков весной достигла таких пределов, что если ты писал о плохом управлении командой по ходу встречи – ты враг, работаешь на врагов Карреры и принимаешь участие в попытке переворота и сброса народно любимого тренера. К счастью, мой масштаб и масштаб нашего сайта делают такие предположения глупейшими, поэтому можно снова написать: Каррера ошибается, говорит о важности правильных выводов и снова ошибается.
Сегодня же Массимо словно в боязни ошибиться не предпринял ничего. Да, после гола Попова спартаковцы отметили гениальное решение тренера выпустить Ивелина. А дальше-то что? Команда поплыла, Фернандо был беспомощен в опорной зоне. Опять же, легко говорить постфактум, но ведь не только Антон Михашенок мог догадаться попробовать перестроить схему на 4-2-3-1, в которой Зобнин с Фернандо, возможно, как-то поделили бы опорную зону. И не только Игорь Рабинер знал, что ПАОК очень опасен справа, так что Комбарову конец, а Квинси ему не поможет.
С дивана и постфактум советовать очень легко, но задача тренера в том, чтобы лучше нас всех предугадывать возможные развития событий (как Станислав Черчесов), уметь поворачивать события в нужную сторону, уметь остановить команду, поплывшую по течению. Каррера снова этого не сделал.
Итальянец был пассивен даже в плане замен. Рассказов вышел только на последнюю минуту, а на скамейке остались Глушаков (пусть вроде бы пожаловавшийся на боль в шее), Ханни и, прости Господи, Педро Роша. Неужели в концовке эти ребята или оставшиеся в Москве Мельгарехо с Поповым не могли помочь хотя бы на уровне Ломовицкого, который за матч отметился одним хорошим пасом на удар Промесу и всё. Или Тимофеев, запомнившийся обрезом, который он готовил и всем своим видом показывал секунд 5. А потом удивился, что пас перехватили.
Ну, хотя бы так…
Конечно, можно сетовать на незабитый Промесом пенальти и на лазерные указки, но во-первых 11-метровый был несправедливым, во-вторых «Спартаку» по ходу второго тайма и так везло. Запятнались и сделавший сопернику подарок Боккетти, и Ещенко, из которого Варда сделал петрушку. Людей, которые не дали бы серьёзного повода для критики, на поле просто не осталось.
2:3 – это не самый отвратительный из возможных исходов. «Спартак» по-прежнему может проходить дальше, но пока дух того старого и недоброго по отношению к своим болельщикам «Спартака» жив, уверенности не может быть никакой.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: твиттер Дмитрия Егорова, твиттер ФК "Спартак", Дмитрий Коротаев/Коммерсантъ
Отдайте деньги и получите по лицу
Если о том, что спартаковцам запрещено посещать матч, было известно заранее, то вот посыпавшиеся сообщения от журналистов стали неожиданностью. Привыкшие к атмосфере добра, любви и взаимопомощи с чемпионата мира, наши точно не ждали, что греческие ультрас под угрозой избиений требовали отдать деньги и аккредитации. А за 5 минут до матча Дмитрий Егоров сообщил, что рукоприкладство всё-таки состоялось.
Актив ПАОК залетел в ложу прессы. По лицу досталось журналистам Матч ТВ и тд.— Дмитрий Егоров (@edim_sport) August 8, 2018
Следующие твиты корреспондента «Чемпионата» тоже не добавили желания кататься по некоторым заграничным командировкам.
Мы в аду каком-то. Как обезьянки в клетке pic.twitter.com/ub1OYWZiIb— Дмитрий Егоров (@edim_sport) August 8, 2018
Стадион, конечно, болел очень круто: у нас есть отдалённо такие лишь фанатские сектора, а у них – вся арена. Но и нападение на журналистов, и огромный политический баннер про Македонию, красовавшийся в трансляции весь матч – повод для УЕФА вспомнить, что санкции можно не предъявлять не только по отношению к российским клубам.
В России нападение одобряют
Впрочем, на родине получивших по морде журналистов это известие было встречено овацией. Среди журналистов, конечно, полно не самых честных и хороших людей, но такой ненависти к ним как к классу мне понять трудно. Дмитрий Ерыкалов сформулировал её степень чётко.
Да, предвосхищая ваши шутки: Игорь Рабинер в Салоники не поехал.
Глушаков – out, Комбаров – всё ещё in
Члены ОПГ «Ромашка» в конце прошлого сезона стали объектами ненависти фанатов, были выведены из состава и пропустили чемпионат мира, но перед началом нового сезона вроде бы получили прощение. Денис играл на сборах и неплохо проявил себя в стартовых турах: например, в матче с «Локомотивом» именно от него исходили конструктив и атакующая активность, в то время как Фернандо и Зобнин провели не лучший матч.
Тем не менее, Глушаков сходил на пресс-конференцию и на поле не вышел даже когда команда откровенно плыла и не справлялась в середине. Даже когда Каррера решил заменить Попова. Да, ждите нового раскачивания красно-белой лодки.
Что до Дмитрия, то его Массимо заменять и не собирался. Напротив, неплохо зарекомендовавший себя на этой позиции Мельгарехо остался в Москве по решению тренера. К чему это привело, вы видели – традиционный проходной двор, 3 гола с левого фланга, а во втором тайме Дмитрий ещё и запомнился потерей на ровном месте, приведшей к контратаке.
Ну а Ребров… После матча критиковать Карреру за доверие молодому просто, но есть ли уверенность, что с опытным Ребровым «Спартак» бы не получил эту трёшку? Конечно, нет.
Луис Адриано не готов
Бразилец пропускал начало сезона и, наверное, целенаправленно подводился к матчу в Греции. Стартовал он прекрасно: эффектный и эффективный пропуск мяча на Попова перед первым голом, голевая скидка Квинси на второй. Но чем дальше, тем больше казалось, что тогда Адриано пропустил мяч просто потому, что сейчас может его только терять.
Луис своей техникой просто поверг в шок: по сути, он потерял все мячи, ну а заработанный пенальти стал просто подарком израильского судьи. В принципе, в том эпизоде он тоже просто потерял мяч плохой обработкой. Парадокс, но такой ужасный Адриано сделал 2 гола и пенальти, что всё-таки не должно давать ложных иллюзий о его готовности рвать-метать.
Мирча Луческу зашёл повидать бывших подпопечных и радуется победе сына, а Леонид Трахтенберг - нет
Центр провалился
И дело не только в Фернандо. Бразилец в принципе не явил ничего нового: в еврокубках все его оборонительные слабости выпирают в пугающих масштабах. Впрочем, Фернандо был плох уже в матче с «Локомотивом», а с ПАОКом вообще был опорником мечты. Правда, для Пелкаса и его партнёров.
Но дело не только в Фернандо: обычно успевающий отрабатывать за всех и везде Зобнин тоже не внушает. С «Оренбургом» Роман был в порядке, с «Локо» уже смотрелся хуже Глушакова, а сегодня привёз пенальти, легко давал вскрывать левый полуфланг, заработал жёлтую после собственной технической потери в перспективной контратаке и по-хорошему вообще наиграл на удаление, когда локтем отмахнулся от Лео. А потом опасной игрой поставил себя под угрозу ещё раз. Да, Роман придумал первый гол, но он и его партнёры сделали всё, чтобы мы забыли о начале встречи.
Каррера снова не помог команде
Истерия спартаковских болельщиков весной достигла таких пределов, что если ты писал о плохом управлении командой по ходу встречи – ты враг, работаешь на врагов Карреры и принимаешь участие в попытке переворота и сброса народно любимого тренера. К счастью, мой масштаб и масштаб нашего сайта делают такие предположения глупейшими, поэтому можно снова написать: Каррера ошибается, говорит о важности правильных выводов и снова ошибается.
Сегодня же Массимо словно в боязни ошибиться не предпринял ничего. Да, после гола Попова спартаковцы отметили гениальное решение тренера выпустить Ивелина. А дальше-то что? Команда поплыла, Фернандо был беспомощен в опорной зоне. Опять же, легко говорить постфактум, но ведь не только Антон Михашенок мог догадаться попробовать перестроить схему на 4-2-3-1, в которой Зобнин с Фернандо, возможно, как-то поделили бы опорную зону. И не только Игорь Рабинер знал, что ПАОК очень опасен справа, так что Комбарову конец, а Квинси ему не поможет.
С дивана и постфактум советовать очень легко, но задача тренера в том, чтобы лучше нас всех предугадывать возможные развития событий (как Станислав Черчесов), уметь поворачивать события в нужную сторону, уметь остановить команду, поплывшую по течению. Каррера снова этого не сделал.
Провалы в одной и той же зоне в течение нескольких минут - признак неумения подстраиваться под игру, иными словами - неуправляемости команды. И это самый печальный вывод после матча в Салониках...— Александр Шмурнов (@AShmurnov) August 8, 2018
Итальянец был пассивен даже в плане замен. Рассказов вышел только на последнюю минуту, а на скамейке остались Глушаков (пусть вроде бы пожаловавшийся на боль в шее), Ханни и, прости Господи, Педро Роша. Неужели в концовке эти ребята или оставшиеся в Москве Мельгарехо с Поповым не могли помочь хотя бы на уровне Ломовицкого, который за матч отметился одним хорошим пасом на удар Промесу и всё. Или Тимофеев, запомнившийся обрезом, который он готовил и всем своим видом показывал секунд 5. А потом удивился, что пас перехватили.
Ну, хотя бы так…
Конечно, можно сетовать на незабитый Промесом пенальти и на лазерные указки, но во-первых 11-метровый был несправедливым, во-вторых «Спартаку» по ходу второго тайма и так везло. Запятнались и сделавший сопернику подарок Боккетти, и Ещенко, из которого Варда сделал петрушку. Людей, которые не дали бы серьёзного повода для критики, на поле просто не осталось.
2:3 – это не самый отвратительный из возможных исходов. «Спартак» по-прежнему может проходить дальше, но пока дух того старого и недоброго по отношению к своим болельщикам «Спартака» жив, уверенности не может быть никакой.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: твиттер Дмитрия Егорова, твиттер ФК "Спартак", Дмитрий Коротаев/Коммерсантъ
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