Напали на журналистов, а потом – на «Спартак». Ад в Греции

Актив ПАОК залетел в ложу прессы. По лицу досталось журналистам Матч ТВ и тд. — Дмитрий Егоров (@edim_sport) August 8, 2018

Мы в аду каком-то. Как обезьянки в клетке pic.twitter.com/ub1OYWZiIb — Дмитрий Егоров (@edim_sport) August 8, 2018

Мирча Луческу зашёл повидать бывших подпопечных и радуется победе сына, а Леонид Трахтенберг - нет



Провалы в одной и той же зоне в течение нескольких минут - признак неумения подстраиваться под игру, иными словами - неуправляемости команды. И это самый печальный вывод после матча в Салониках... — Александр Шмурнов (@AShmurnov) August 8, 2018