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Илья Геркус: сегодня "Локомотив" вернулся туда, где и должен быть

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус подвел итоги первых двух лет работы в качестве главы клуба.

"Ровно два года назад я начал работать в "Локомотиве". Но работой это назвать сложно. Это жизнь. Мы здесь живем. В клубе и для клуба. И хотим, чтобы наш клуб беспрерывно развивался, рос и становился лучше. Хотим, чтобы этот рост был необратимым, как природный процесс взросления человека. Я вспоминаю этот день двухлетней давности. Вспоминаю те мысли. Тогда мне казалось, что перед нами откроется столько всего до того неведомого! Мне казалось, что впереди нас ждет масса препятствий, масса преодолений и масса открытий. Все это ради больших побед.
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Сейчас задумался о том, какие мысли во мне преобладают в данный момент, спустя два года. Те же самые мысли! Я и сегодня думаю, что впереди нас ждут новые открытия, новые препятствия, новые преодоления и новые победы. Ничего не поменялось! Я вообще считаю, что нам с вами – людям, влюбленным в футбол – в жизни сильно повезло. Чего бы наш клуб ни добился, у нас с вами всегда впереди будет что-то неизведанное и крутое. И это здорово!
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Я сегодня не хочу подводить даже какой-то промежуточный итог двухлетней работы. Зачем, если впереди нас ждет не менее эмоциональный период? Мы выиграли Кубок, мы стали чемпионами, мы с вами вернули клуб в ту самую, заветную, Лигу чемпионов. Это у нас уже все есть. И это не отнять – посвященные этим победам плашки на паровозе перед Южной трибуной останутся навсегда!
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Сегодня "Локомотив" вернулся туда, где и должен быть. Мы первые среди сильных. А в сентябре начнем сражение с еще более сильными. Именно там нам место – нам так интереснее и амбициознее. Там ждут новые препятствия, преодоления и победы.
Все только начинается, друзья! "Локомотив" – чемпион!" – написал Геркус в инстаграме.
Теги: Геркус Локомотив
Сегодня, 18:12
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6
(1)
№6 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 19:30) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: сеноповал
Неужели есть в России кретины, кто читает проханова ?

Да сам ты кретин... у тебя 1% таланта нет от того, что у писателя Проханова... его творческий талант даже его ярые враги признают.


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№5 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 19:03) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну я лично не помню чтобы лохомоты были в лидерах,ну кроме чемпионств,остальное время были всегда где-то 5-8 места.

Цитата: kpa6
на лидирующие позиции!!!

главное не проворонить своё счастье..усилились знатно! Бомжи тренера сливают, кони молодёжкой играют, Краснодар с Шалимов не ровня..Со спартаком за чемпионство будем бороться! Надеюсь опередим их!)


Шалимов?
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№4 Написал: kpa6 Москва (Сегодня, 18:53) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
на лидирующие позиции!!!

главное не проворонить своё счастье..усилились знатно! Бомжи тренера сливают, кони молодёжкой играют, Краснодар с Шалимов не ровня..Со спартаком за чемпионство будем бороться! Надеюсь опередим их!)
Регистрация: 12.09.2011 [жалоба]
№3 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 18:49) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
он про турнирную таблицу?
Регистрация: 18.07.2011 [жалоба]
№2 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 18:30) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: hulio
Хотел наверное выступить в духе Проханова - взевейтесь да развейтесь

Неужели есть в России кретины, кто читает проханова ? ))))))))))
Кошмар !
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: hulio ссср (Сегодня, 18:17) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Хотел наверное выступить в духе Проханова - взевейтесь да развейтесь, но вышло сочинение шестиклассника "как я провёл этим летом".
Регистрация: 11.09.2013 [жалоба]
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