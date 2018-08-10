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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Илья Геркус: сегодня "Локомотив" вернулся туда, где и должен быть
Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус подвел итоги первых двух лет работы в качестве главы клуба.
"Ровно два года назад я начал работать в "Локомотиве". Но работой это назвать сложно. Это жизнь. Мы здесь живем. В клубе и для клуба. И хотим, чтобы наш клуб беспрерывно развивался, рос и становился лучше. Хотим, чтобы этот рост был необратимым, как природный процесс взросления человека. Я вспоминаю этот день двухлетней давности. Вспоминаю те мысли. Тогда мне казалось, что перед нами откроется столько всего до того неведомого! Мне казалось, что впереди нас ждет масса препятствий, масса преодолений и масса открытий. Все это ради больших побед.
?
Сейчас задумался о том, какие мысли во мне преобладают в данный момент, спустя два года. Те же самые мысли! Я и сегодня думаю, что впереди нас ждут новые открытия, новые препятствия, новые преодоления и новые победы. Ничего не поменялось! Я вообще считаю, что нам с вами – людям, влюбленным в футбол – в жизни сильно повезло. Чего бы наш клуб ни добился, у нас с вами всегда впереди будет что-то неизведанное и крутое. И это здорово!
?
Я сегодня не хочу подводить даже какой-то промежуточный итог двухлетней работы. Зачем, если впереди нас ждет не менее эмоциональный период? Мы выиграли Кубок, мы стали чемпионами, мы с вами вернули клуб в ту самую, заветную, Лигу чемпионов. Это у нас уже все есть. И это не отнять – посвященные этим победам плашки на паровозе перед Южной трибуной останутся навсегда!
?
Сегодня "Локомотив" вернулся туда, где и должен быть. Мы первые среди сильных. А в сентябре начнем сражение с еще более сильными. Именно там нам место – нам так интереснее и амбициознее. Там ждут новые препятствия, преодоления и победы.
Все только начинается, друзья! "Локомотив" – чемпион!" – написал Геркус в инстаграме.
"Ровно два года назад я начал работать в "Локомотиве". Но работой это назвать сложно. Это жизнь. Мы здесь живем. В клубе и для клуба. И хотим, чтобы наш клуб беспрерывно развивался, рос и становился лучше. Хотим, чтобы этот рост был необратимым, как природный процесс взросления человека. Я вспоминаю этот день двухлетней давности. Вспоминаю те мысли. Тогда мне казалось, что перед нами откроется столько всего до того неведомого! Мне казалось, что впереди нас ждет масса препятствий, масса преодолений и масса открытий. Все это ради больших побед.
?
Сейчас задумался о том, какие мысли во мне преобладают в данный момент, спустя два года. Те же самые мысли! Я и сегодня думаю, что впереди нас ждут новые открытия, новые препятствия, новые преодоления и новые победы. Ничего не поменялось! Я вообще считаю, что нам с вами – людям, влюбленным в футбол – в жизни сильно повезло. Чего бы наш клуб ни добился, у нас с вами всегда впереди будет что-то неизведанное и крутое. И это здорово!
?
Я сегодня не хочу подводить даже какой-то промежуточный итог двухлетней работы. Зачем, если впереди нас ждет не менее эмоциональный период? Мы выиграли Кубок, мы стали чемпионами, мы с вами вернули клуб в ту самую, заветную, Лигу чемпионов. Это у нас уже все есть. И это не отнять – посвященные этим победам плашки на паровозе перед Южной трибуной останутся навсегда!
?
Сегодня "Локомотив" вернулся туда, где и должен быть. Мы первые среди сильных. А в сентябре начнем сражение с еще более сильными. Именно там нам место – нам так интереснее и амбициознее. Там ждут новые препятствия, преодоления и победы.
Все только начинается, друзья! "Локомотив" – чемпион!" – написал Геркус в инстаграме.
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