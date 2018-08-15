Андрей Канчельскис: Луис Адриано попадет в "Спартаке" на хорошую "копеечку"

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис в интервью корреспондентуВиктории Яковлевой прокомментировал невыход «Спартака» в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов и удаление с поля нападающего красно-белых Луиса Адриано в домашнем матче с греческим ПАОКом.- Конечно, невыход «Спартака» в Лигу чемпионов очень расстроил болельщиков и руководителей клуба. Жаль, что так произошло. Все-таки Лига чемпионов — это Лига чемпионов, а Лига Европы — это Лига Европы. Это два разных турнира. Поэтому для них это, конечно, трагедия, -отметил Канчельскис.- Нет, какие изменения? Да, неудача, это так. Но что, если Карреру уволят, «Спартак» вернут в Лигу чемпионов? Нет. Поэтому думаю, что кардинальные изменения не нужны, не надо здесь делать резких движений. Команда идет пока на втором месте в чемпионате России, в Лигу Европы попали уже. Да, невыход в Лигу чемпионов — это очень большой шок, но жизнь продолжается. Надо смириться с этим и двигаться дальше. Постараться хорошо в Лиге Европы выступить и реабилитироваться перед болельщиками. Надо сейчас посмотреть, потерпеть — время покажет, что дальше будет.- Конечно, его будут критиковать. Нельзя позволять себе подобных поступков. Это безобразно! Конечно, для игрока это испытание. Посмотрим, какой у Адриано характер. Теперь ему после таких выходок надо терпеть и исправлять свою ошибку. Была такая ситуация у Дэвида Бекхэма на чемпионате мира в 1998 году в матче с командой Аргентины. Он тогда тоже был удален с поля. Сборная Англии проиграла и вылетела. Все его тогда жестко критиковали, освистывали на каждой игре, но Бекхэм потом все вытерпел, свою ошибку исправил трудом и результатами и стал настоящем героем для Англии. Безусловно, Адриано подвел команду, но «Спартак» и без него в домашнем матче с ПАОКом играл невыразительно. Думаю, что после этого Адриано ждут штрафные санкции в клубе. Но это, надо сказать, в данной ситуации справедливо. Все зависит от того, какие штрафы в клубах, но думаю, что попадет он на хорошую «копеечку».