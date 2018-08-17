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Артёму Дзюбе - 30! Путь от скандалиста и "предателя" до героя нашего футбола

Нападающий "Зенита" и сборной России влюбил в себя всю страну ещё во время Чемпионата Мира, но и не думает останавливаться - незадолго до своего 30-летия в домашней игре с минским "Динамо" Артем забил три мяча, отдал голевую передачу и заработал пенальти. Rusfootball.info поднимает материал прошлой недели, вдохновлённый тем великолепным перфомансом.

Артёму Дзюбе - 30! Путь от скандалиста и "предателя" до героя нашего футбола

Карьера Дзюбы никогда не развивалась планомерно. Больше всего путь нападающего в футболе напоминает американские горки: за качественными улучшениями следовали провалы и скандалы, после которых репутация игрока неоднократно портилась.

Взлет - начало в "Спартаке"

С 2006 Дзюбу постепенно и неторопливо подводили к основе. За первый год он принял участие в 8 матчах, на следующий год уже в 27 и забил 5 голов. Правда, только один из них случился в Чемпионате России. 2008-ой молодой нападающий провел в качестве запасного игрока "красно-белых", но сумел неплохо показать себя в кубке УЕФА, оформив дубль в ворота "Тоттенхэма".

Дзюба не особо блистал, но было видно, что игрок растет, что его ждет в случае продолжения развития хорошая карьера. Но тут случилась, наверное, самая страшная дичь в карьере Артема.

Падение - воровство и ссылка в Томск

Отыграв первый круг за московский "Спартак", Дзюба попал в неприятную историю. У его одноклубника Быстрова пропало на сборах 23 тысячи рублей, а эти деньги были найдены в карманах Артема. Сам он потом комментировал:

- Скажем так, всё, что было сказано, написано — это ложь. То, что произошло с изделием № 23 (игровой номер Быстрова), увы, рассказать я вам не могу. Там очень тёмная история, меня подставили. Что касается общения с бывшими партнёрами по "Спартаку", общаюсь с ними нормально, кроме пары футболистов-шестёрок.

В "Томи" Дзюба провел и 2009 и 2010 года. За два сезона Артем забил 15 голов, причем второй год он провел куда лучше.

Взлет - хороший сезон за "Спартак"

В сезоне 2011/2012 Артем много играл за "Спартак" и достаточно забивал. Местами у него возникали трудности, но в основном это был хороший сезон молодого форварда, который стал очень многообещающим игроком. Помог своей команде пробиться в Лигу Чемпионов голом в ворота московского "Локомотива", помог команде завоевать серебряные медали чемпионата. В 2012 россиянин дебютировал за сборную России.

Падение - появление Унаи Эмери в "Спартаке"

Форвард получал достаточно шансов, но не реализовывал моменты, из-за чего вскоре проиграл конкуренцию Эменике. У нового тренера "красно-белых" Эмери почти ничего не получалось в Москве, а после унизительного поражения от "Динамо" со счетом 1:5 Дзюба выдал, наверное, свою самую популярную фразу, назвав Эмери "тренеришкой". В этот же день испанец был уволен, но Дзюбу за подобные вербальные вольности все равно ругали в прессе и болельщики.



Взлет - аренда в "Ростове"

Вернулся Карпин, но Дзюбу в составе он не видел, поэтому Артем отправился в аренду в Ростов-на-Дону. Там нападающий во всей красе показал себя, став вторым бомбардиром чемпионата (уступил только Думбия из ЦСКА). Помимо этого, в конце сезона дончане выиграли кубок России - этот трофей стал первым в карьере российского форварда.

Падение - "предательство" "Спартака"

Питерские болельщики вряд ли согласятся с тем,что этот период карьеры был падением, но надо помнить о том, как Дзюба относился к "Спартаку". Он не хотел никуда уходить и сам болел за "красно-белых". Покидал клуб Дзюба откровенно по финансовым причинам.

Начало этого сезона, ещё в составе "красно-белых", Дзюба провел неплохо. Он достаточно забивал, пусть и не блистал, по-прежнему многое обещая. Но в прессе стали ходить разговоры о том, что предложения нового контракта Артем отклоняет - не устраивают-де условия. Федун в итоге махнул рукой, заявив, что других не будет, а Дзюба отправился в Петербург, где его поначалу не принимали болельщики. Правда, какое-то время Артему пришлось тренироваться с молодежным составом, куда его отправил тренерский штаб, а потом и вовсе съездить в "Ростов" на полгода. Так комментировал ситуацию президент "Спартака" Леонид Федун:

- Мы на воспитание Дзюбы потратили очень много денег, а это человек, который за копейку удавит всех своих родных.

Помимо всего прочего, Артем вляпался в нефутбольную историю - был замечен с телеведущей Марией Орзул, которой он собирался явно не давать интервью. Дзюба при этом был женат.

Взлет - карьера в "Зените" до Манчини

В Питере Артем много получал и был хорош на поле. Довольно скоро его приняли болельщики, так что никаких проблем вне футбольного поля Дзюба не испытывал. Правда, чемпионом у Дзюбы стать никак не получалось. Так или иначе, в первом сезоне он забил 15 голов и отдал 5 голевых передач в 30 матчах, во втором - 13 голов и 4 паса.

Помимо этого, Артем помог сборной пробиться на Евро 2016 и сыграл сам на этом турнире.

Но собственный язык продолжал вредить Артему. Стараясь защитить партнера по команде Александра Кокорина, Дзюба выдал спич, который обошелся ему несколькими месяцами ненависти со стороны любителей футбола:

- Сидя на диване с огромным пузом или с кривыми ногами сидеть и рассуждать, кто там "деревья", кто "полено", открывая баночку пива… Это наша страна: у нас все профессионалы, куда ни глянешь, все умеют. Только с дивана через раз встают, и то спотыкаясь.

А после того, как его не взяли на Кубок Конфедераций, Дзюба решил потролить Черчесова после неудачного турнира. Кто же тогда мог предположить, что через год Дзюба станет опорой нашей сборной?



Падение - Манчини и ссылка в "Арсенал"

Долго вспоминать идиотию итальянца нет смысла, она заслонит собой все косяки Дзюбы. Будем короче: Манчини Артем не понадобился - ему понадобилось избавиться от Дзюбы, после чего жаловаться, что в команде некому забивать голы. Насидевшись в запасе, Артем поехал в Тулу и там за короткую весну наколотил семь голов.

Передал личный привет и Манчини, не позволив победить питерцам в Туле. Во время этого отрезка сделал теплое послание Карпину:

- Этот человек много сделал нехорошего для меня. Поэтому для меня было принципиально не дать ему выиграть. И хотелось победить вообще. Я рад, что забил его команде. Мы не общаемся и не здороваемся, для меня этого человека не существует. Он очень много вещей сделал, которые не прощаются.

Самое главное, как он поступил в одном эпизоде – обещал закатать меня как футболиста, сделать всё, чтобы я закончил, мою карьеру погубить. Я, в принципе, ему благодарен. Мне пришлось уйти из тепличных условий, из Москвы, из дома – уехать в Томск. И сформироваться как мужчине, как футболисту. Он меня очень сильно, скажем так, мотивировал, разозлил. Чтобы я закончил с футболом – он всё сделал для этого. А я сказал: "Посмотрим". Он хотел погубить мою карьеру, но я просто так не сдался и не сдамся.

Взлет - ЧМ-18 и нынешний сезон

В тот момент, когда особой надежды на нашу сборную никакой не было (и это было справедливо, учитывая то, что мы видели в домашних матчах), а никто из игроков сборной не стремился опасения болельщиков развеять, попавший в окончательный состав на домашний Чемпионат Мира Артем Дзюба вышел к журналистам:

- Хочу сказать, что смотрю на всё, что происходит. Сейчас очень негативный фон. Хотел бы попросить вас, раз уж вы вещаете в народ. Турнир ещё не начался, а вы уже очень агрессивно себя ведёте. Давайте когда турнир закончится, тогда уже и будете делать выводы. А сейчас я прошу объединиться — за нашу страну. Это праздник футбола, который пройдёт у нас. Мы здесь месяц пашем не для того, чтобы проиграть и вылететь из турнира, а, как и все 32 команды, мечтаем хорошо выступить.

Много скептиков, негатива вокруг команды. Прошу добавить немного уважения к нам, а мы соответственно будем уважать вас. Мы единое целое и должны быть вместе, а сейчас порознь, и никому это плюсом не будет.

После этого отношение к сборной немного изменилось. И уж куда сильнее оно изменилось после блестящего ЧМ, на котором Дзюба сыграл далеко не последнюю роль. Ходят слухи, что именно он настраивал партнеров на игру против Саудовской Аравии. Если верить им, именно он раскрепостил всю команду. Ну а про его пламенную речь перед серией пенальти с Хорватией и говорить нечего - её помнит вся страна.



Болельщики теперь его просто обожают.


Ну а в клубном сезоне Артем продолжает блистать. После гола и голевой передачи в трех матчах чемпионата Дзюба устроил перфоманс в игре с минским "Динамо" - хет-трик, голевая, заработанный пенальти и вытащенная в следующий раунд команда.

Остается надеяться, что столь же мощного падения в скором времени не последует.

Григорий Каленов, Rusfootball.info
Теги: Дзюба Зенит Спартак Карпин
Сегодня, 10:53
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19
(6)
№19 Написал: Анатоль777 (Сегодня, 11:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Зенитчики, напрасно вы иуде дифирамбы поёте.
Он и вас предаст за 10 долларов. И шарф ваш топтать будет. И говном вас обольёт.
А вы как думали?


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Толян не сдается©Ромуальд
Регистрация: 17.04.2018 [жалоба]
№18 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 11:10) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Кубань»
С Днюхой весельчака Артема!


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10 лет
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
№17 Написал: Volodia379 (Сегодня, 11:00) #
  • -1
  •  (1)

После окончания футбольной карьеры Дзюба может смело идти в шоумены у него это здорово получится! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№16 Написал: palach Питер (18 августа 2018 13:53) #
  • -4
  •  (4)

Цитата: Кир Мяс
мне этот персанаж не интернсен, он никогда не будет любим, как теже Тихонов, Семак,

Я смотрю, персанаж, у тебя учебник русского языка не любим сильнее Дзюбы. Ещё запрети ему в носу ковыряться, плов ты узбекский. smile
Регистрация: 21.11.2006 [жалоба]
№15 Написал: sat3691 геленнджик (17 августа 2018 22:09) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Vadimus_I,
Цитата: Vadimus_I
Да, прилично сыграл, спас команду. Но все знают, что он ИУДА, шкура продажная, никогда к нему не будет уважения и любви. Питерские, поймите меня правильно, я Спартач, никуда не денешься.

А че ты тогда Каpпину не задашь pезонных вопpосов,за что он убивал в команде Дзюбу.Ни куя себе иуда???Он сам никуда не хотел уходить,любил Спаpтак.А вы его обосpали.Вот и обтекайте тепеpь.Или ему еще и тpенеpу надо было по pоже дать для полного счастья после таких его высказываний..Ну ты бл и оpел диванный...

Цитата: Кир Мяс
Не знаю, мне этот персанаж не интернсен, он никогда не будет любим, как теже Тихонов, Семак,

А он уже любим.Миллионами.Твой голос утонул в моpе твоих оппонентов.Это ты никому не интеpесен,в отличие от дзюбы.

Цитата: Брюзга
Цитата: bvnik
Цитата: Брюзга
Иуда он и есть иуда. Хоть взлетай, хоть падай.
Иуда предал Христа, а в случае с Дзюбой так это его предали и спартак и его болельщики.


Интересные эти неумытые, канающие под фанов Барселоны, Реала, МС и далее по списку.

Да уж пойди pасскажи это ПАОКУ и Саввиди с Кочеpиди.
Регистрация: 4.06.2017 [жалоба]
№14 Написал: 1111111111 (17 августа 2018 19:46) #
  • -1
  •  (3)

Дайте ему ГЕРОЯ РОССИИ за взятие Минска!))))
Регистрация: 17.06.2016 [жалоба]
№13 Написал: foxship Стая бандерлогов (17 августа 2018 16:53) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Эх вы.... Ангелы блин...
Сидите тут, обсираете другу-друга и говорите о высоких материях.


--------------------
Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
№12 Написал: Grindor (17 августа 2018 15:28) #
  • 0
  •  (0)
online

realista, о каком ресурсе идет речь?
Регистрация: 17.02.2016 [жалоба]
№11 Написал: Vadimus_I г.Уфа (17 августа 2018 15:27) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Да, прилично сыграл, спас команду. Но все знают, что он ИУДА, шкура продажная, никогда к нему не будет уважения и любви. Питерские, поймите меня правильно, я Спартач, никуда не денешься.
Регистрация: 9.05.2018 [жалоба]
№10 Написал: Кир Мяс (17 августа 2018 15:19) #
  • 0
  •  (10)

Не знаю, мне этот персанаж не интернсен, он никогда не будет любим, как теже Тихонов, Семак,
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№9 Написал: Rasmuz (17 августа 2018 15:16) #
  • -1
  •  (7)

Удачи Артему, сейчас его маятник идет вверх.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
№8 Написал: бородач счётная палата (17 августа 2018 14:59) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: bvnik
Иуда предал Христа, а в случае с Дзюбой так это его предали и спартак и его болельщики.

У вас то сколько иуд играет ? не считали?


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
№7 Написал: Брюзга Рязань (17 августа 2018 14:56) #
  • +2
  •  (6)
online

Цитата: bvnik
Цитата: Брюзга
Иуда он и есть иуда. Хоть взлетай, хоть падай.
Иуда предал Христа, а в случае с Дзюбой так это его предали и спартак и его болельщики.


Интересные эти неумытые, канающие под фанов Барселоны, Реала, МС и далее по списку.
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№6 Написал: Parshin (17 августа 2018 14:54) #
  • 0
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Отрывок из Поэмы «Дзюба»
(Подражание В.Маяковскому…)

Что сделал Дзюба,
Как он это может,
Почему ему такая почесть?
Дзюба теперь любимей всех живых -
Наша сила и футбольное оружие!
Пацаны себя под Дзюбу чистят,
хотят плыть в чемпионате выше.
За него дрожат болелы,
Как за зеницу глаза,
чтоб конфетной не был
Красотой оболган.
Голосует сердце –
я кричать oбязaн
по мандату футбола!
Весь Питер дрожит от гуда
На стадионы стекается
Если же телом и духом слит Дзюба -
прет на поле на всех непохожий,
удивляемся – «дар божий».
Как же Дзюбу простым
таким аршином мерить!
Ведь глазами видел
каждый всяк – забивал он в разные двери,
словно делал какой-то пустяк….
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№5 Написал: realista 43 (17 августа 2018 14:40) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Барселона»
а зачем копирайтить статью с конкурентного ресурса?

по теме: на данный момент Дзюба просто лучший игрок России (если Акинфеева и Черышеа в расчет не принимать)
Цитата: ЦОДД
Зачем из Артема лепите " ЗВЕЗДУ" ?

да никто не лепит. в России футбольных звезд нет. Но отметить факт того что Дзю прибавил и сейчас лучший нападающий нашего чемпа все-таки стоит
Регистрация: 25.07.2018 [жалоба]
№4 Написал: trent (17 августа 2018 14:33) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Брюзга
Иуда он и есть иуда. Хоть взлетай, хоть падай. sunglasses

жизненно написал...


--------------------
Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012 [жалоба]
№3 Написал: bvnik Россия (17 августа 2018 13:33) #
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Барселона»
Цитата: Брюзга
Иуда он и есть иуда. Хоть взлетай, хоть падай. sunglasses

Иуда предал Христа, а в случае с Дзюбой так это его предали и спартак и его болельщики.
Регистрация: 7.02.2015 [жалоба]
№2 Написал: ЦОДД Сибирия (17 августа 2018 13:30) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Сибирь»
Зачем из Артема лепите " ЗВЕЗДУ" ? Не дотягивает он до этого звания пока. Да хороший и добротный игрок . Думаю дождусь когда Федун позовет Артема обратно домой , чтобы в Спартаке и закончил игровую карьеру. А судя по характеру люди к нему танутся, так что и место в клубе для дальнейшей работы найдется. Удачи Артему
Регистрация: 21.01.2016 [жалоба]
№1 Написал: Брюзга Рязань (17 августа 2018 13:17) #
  • -2
  •  (16)
online

Иуда он и есть иуда. Хоть взлетай, хоть падай. sunglasses
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
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