Сергей Семак: "Зенит" ничем не выделяется среди других команд. У нас нет суперзвёзд

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал крупную победу над "Уралом" в матче 4-го тура РПЛ, выразил опасения относительно состояния Кристиана Нобоа, поделился мнением о месте команды в российском футболе, необходимости усиления состава и прояснил перспективы некоторых игроков, передаёт корреспондент- Пропустили быстрый гол, хотя до этого могли открыть счёт, было бы полегче. Получилась нервная игра. Было много несвойственного нам технического брака. Было видно, что восстановились не все игроки: кто-то хуже готов, кто-то - лучше. Но смогли быстро оклематься, выйти вперёд, дальше игра была сложная в обе стороны. В завершении использовали быструю атаку. Я доволен результатом, но над качеством игры, особенно в обороне, надо работать.Омрачила травма Кристиана. Ждём результатов обследования, хочется верить, что всё не очень серьёзно.- Очень высока. По его симптоматике и внутренним ощущениям всё очень не хорошо. Будем надеяться, что это только первое такое впечатление.- Состав из 30 человек никому не нужен, достаточно обоймы из 18-20 игроков, которые способны выйти и сыграть на таком уровне. Усиление, конечно, нужно. Есть позиции, которые очень важны и очень нужны. Что получится у клуба - вопрос не ко мне.- Я только за. Мы исходим из состояния игроков и качества игры. Будет Себастьян забивать - все мы будем абсолютно счастливы, он будет играть. Как и любой другой игрок, который будет лучше остальных.- У Жени контракт до конца этого года. Сейчас я не могу ставить игрока, будущее которого непонятно. Или он подписывает контракт с "Зенитом" и остаётся полноценным игроком, или мы продолжаем использовать Сашу. Он играл, он в тонусе, он опытный. Игра была нервная и я решил, что ему будет легче в неё вписаться, чем Жене без игрового тонуса. Может, если бы матч по-другому складывался, я бы выпустил и Чернова. Могу сказать о нём только хорошее о его отношении к работе - прекрасный футболист и человек. Ждём итогов переговоров по контрактов.- Очень бы хотелось. Это непросто, но мы не найдём ни одного матчах за 4 тура, где бы всё складывалось легко. И мы ничем не выделяемся среди других команд - на поле выходят по 11 игроков каждой команды. Не сказал бы, что у нас есть суперзвёзды. У нас команда, которая должна работать и понимать это.- Конечно. Саша - универсал, готов играть там, где нужно команде. Я решил, что он более дисциплинировано сыграет в обороне, поскольку "Урал" в основном атакует правым флангом. Поэтому Дриусси мы поставили в центре. У нас есть и Кузяев, и Ерохин, и Дриусси, которые могут сыграть на нескольких позициях. Исходим из конкретного соперника.- Забивать много всегда приятно, но иногда это не совсем отражает соотношение сил. Это здорово, но самое важное - победа. Все были бы довольны и счётом 1:0, особенно Лунёв.- Он тренируется с нами. Идут переговоры между клубами, этот вопрос не в моей компетенции.