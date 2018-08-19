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Сергей Семак: "Зенит" ничем не выделяется среди других команд. У нас нет суперзвёзд

Сергей Семак: "Зенит" ничем не выделяется среди других команд. У нас нет суперзвёздГлавный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал крупную победу над "Уралом" в матче 4-го тура РПЛ, выразил опасения относительно состояния Кристиана Нобоа, поделился мнением о месте команды в российском футболе, необходимости усиления состава и прояснил перспективы некоторых игроков, передаёт корреспондент Rusfootball.info.

- Пропустили быстрый гол, хотя до этого могли открыть счёт, было бы полегче. Получилась нервная игра. Было много несвойственного нам технического брака. Было видно, что восстановились не все игроки: кто-то хуже готов, кто-то - лучше. Но смогли быстро оклематься, выйти вперёд, дальше игра была сложная в обе стороны. В завершении использовали быструю атаку. Я доволен результатом, но над качеством игры, особенно в обороне, надо работать.

Омрачила травма Кристиана. Ждём результатов обследования, хочется верить, что всё не очень серьёзно.

- Насколько высока вероятность, что он выбыл на долгий срок?

- Очень высока. По его симптоматике и внутренним ощущениям всё очень не хорошо. Будем надеяться, что это только первое такое впечатление.

- Вы провели 3 игры за неделю без масштабной ротации. Нужен ли "Зениту" состав из 30 человек, нужно ли усиление или имеющихся игроков достаточно?

- Состав из 30 человек никому не нужен, достаточно обоймы из 18-20 игроков, которые способны выйти и сыграть на таком уровне. Усиление, конечно, нужно. Есть позиции, которые очень важны и очень нужны. Что получится у клуба - вопрос не ко мне.

- Сегодня играл Дриусси с первых минут с Дзюбой, каковы его дальнейшие перспективы играть в старте?

- Я только за. Мы исходим из состояния игроков и качества игры. Будет Себастьян забивать - все мы будем абсолютно счастливы, он будет играть. Как и любой другой игрок, который будет лучше остальных.

- Даже когда вы заменили Набиуллина, вышел правый защитник Анюков, а не Чернов. Каковы его перспективы?

- У Жени контракт до конца этого года. Сейчас я не могу ставить игрока, будущее которого непонятно. Или он подписывает контракт с "Зенитом" и остаётся полноценным игроком, или мы продолжаем использовать Сашу. Он играл, он в тонусе, он опытный. Игра была нервная и я решил, что ему будет легче в неё вписаться, чем Жене без игрового тонуса. Может, если бы матч по-другому складывался, я бы выпустил и Чернова. Могу сказать о нём только хорошее о его отношении к работе - прекрасный футболист и человек. Ждём итогов переговоров по контрактов.

- В последних матчах "Зенит" начинает забивать только после удаления или пропущенного мяча. Возможно ли спокойно забивать без этих катализаторов?

- Очень бы хотелось. Это непросто, но мы не найдём ни одного матчах за 4 тура, где бы всё складывалось легко. И мы ничем не выделяемся среди других команд - на поле выходят по 11 игроков каждой команды. Не сказал бы, что у нас есть суперзвёзды. У нас команда, которая должна работать и понимать это.

- Почему вы ставите Ерохина на фланг полузащиты и отличаются ли его задания от заданий Шатова и Мака?

- Конечно. Саша - универсал, готов играть там, где нужно команде. Я решил, что он более дисциплинировано сыграет в обороне, поскольку "Урал" в основном атакует правым флангом. Поэтому Дриусси мы поставили в центре. У нас есть и Кузяев, и Ерохин, и Дриусси, которые могут сыграть на нескольких позициях. Исходим из конкретного соперника.

- Насколько важна психологически первая крупная победа?

- Забивать много всегда приятно, но иногда это не совсем отражает соотношение сил. Это здорово, но самое важное - победа. Все были бы довольны и счётом 1:0, особенно Лунёв.

- Бабурин понравился тренерскому штабу "Рубина", куда он сейчас пропал?

- Он тренируется с нами. Идут переговоры между клубами, этот вопрос не в моей компетенции.
Теги: Семак Зенит
Сегодня, 22:12
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№8 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 22:55) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Орик
хохлы любят есть свиней, а это грязное животное пожирающее даже себе подобных

Ура !!!
Хоть кто то нас любит )))))))))))))
Значит, любят русских всё таки ))))))))))))))))))
УРААААААААААААА
Хохлы нас едят !!!
Вот оно - открытие ! ))))))))))))))))))))
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
№7 Написал: Орик СПб (Сегодня, 22:48) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: golden Axe
у хохлов в крови прибедняться,у зенита самый большой бюджет в РПЛ,а Семачок все сказочки рассказывает

Наверно потому, что хохлы любят есть свиней, а это грязное животное пожирающее даже себе подобных.))
Регистрация: 11.10.2012 [жалоба]
№6 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 22:32) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: golden Axe
у хохлов в крови прибедняться,


В крови у русских только зависть к людям и подлость от зависти к свободным людям
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
№5 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 22:30) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
сеноповал,
Пшел на xер, оборотень!

Blessing,
Тоже Сашку жду!
Травма на ровном месте и непопадание на ЧМ - настоящая невезуха! Надеюсь, в ЧР все у него будет хорошо!
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
№4 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:25) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Между первыми тремя матчами и этим, разница очевидна в плюс. Сиюминутное это, или, надеюсь, долгосрочное, время покажет, но прогресс явный.
Коку жду, как никого другого.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№3 Написал: golden Axe (Сегодня, 22:21) #
  • -8
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
у хохлов в крови прибедняться,у зенита самый большой бюджет в РПЛ,а Семачок все сказочки рассказывает
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
№2 Написал: Бриг (Сегодня, 22:17) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Толково изложил...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№1 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 22:17) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Семак - президент РФС
ВСЕМ лежать
Этого деревенского хероя уложит любая европейская команда, которая не берёт взяток
Но игроков жаль
И ЗЕНИТ жаль
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
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