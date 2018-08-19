Болельщик "Ростова" стал звездой интернета, отпраздновав гол с ковром (видео)

На 30-й минуте встречи 4-го тура Российской Премьер-Лиги с "Енисеем" "Ростов" открыл счёт: с передачи Алексея Ионова отличился Бьорн Сигударссон, что вызывало неординарную реакцию на трибунах ростовского стадиона.Один из болельщиков притащил на матч ковёр и начал им размахивать. Фото и гифки болельщика с ковром быстро разлетелись по интернету, а глава дирекции спортивного вещания Первого Канала Василий Конов назвал ковёр в Ростове главным событием тура.