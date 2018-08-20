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"Ростов" выложил скрин из пиратской трансляции, а "Матч Премьер" предложил клубу 229 рублей для подписки на канал

Официальный твиттер "Ростова" не оставил незамеченным появление в трансляции вчерашнего матча с "Енисеем" (4:0) болельщика, отпраздновавшего гол с ковром.

Ростовчане решили собрать лайков, пообещав постелить на базе такой ковёр, если их наберётся 500. Но при этом выложили скрин из пиратской трансляции матча, что видно по букмекерской рекламе.

Аккаунт канала "Матч Премьер" отреагировал: "Ребят, вам код на трансляцию выдать или 229 рублей прислать?". Ростовчане ответили, что примут в дар.

Теги: Ростов
Сегодня, 11:51
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7
(5)
№7 Написал: Fint Москва (Сегодня, 12:50) #
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Болеет за:
«Реал»
Цитата: 91800bsp
ПостелЕм? Ребят,наймите ведущего аккаунт человека. Или этому репетитора по русскому языку.
Запятой,опять же,не хватает...

Не поможет репетитор, на фейсбуке читал, что набор студентов на факультете журналистики МГУ,- это полный "караул"))) До 40 ошибок на страницу делают... flushed
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
№6 Написал: avnik море (Сегодня, 12:30) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
- Ключи же есть!
- Привычка... )))

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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№5 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 12:28) #
  • +3
  •  (3)

ПостелЕм? Ребят,наймите ведущего аккаунт человека. Или этому репетитора по русскому языку.
Запятой,опять же,не хватает...


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
№4 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 12:26) #
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Цитата: афанасий
А почему подставились? Может они себя позиционируют рядом с народом.


Так пусть тогда откажутся от своей доли в выплате за телеправа...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 12:18) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: афанасий
Цитата: tiki
вот это подставились знатно

А почему подставились? Может они себя позиционируют рядом с народом.

ну тогда надо еще и ссылку надо прикреплять)


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№2 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 12:14) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Факел»
Цитата: tiki
вот это подставились знатно

А почему подставились? Может они себя позиционируют рядом с народом.


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:53) #
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  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
вот это подставились знатно smile laughing
это типа "богат не тот, кто много получает, а тот, кто меньше тратит"


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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