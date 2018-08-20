"Ростов" выложил скрин из пиратской трансляции, а "Матч Премьер" предложил клубу 229 рублей для подписки на канал

ребят, вам код на трансляцию выдать или 229 рублей прислать? )) — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 20, 2018

Официальный твиттер "Ростова" не оставил незамеченным появление в трансляции вчерашнего матча с "Енисеем" (4:0) болельщика, отпраздновавшего гол с ковром.Ростовчане решили собрать лайков, пообещав постелить на базе такой ковёр, если их наберётся 500. Но при этом выложили скрин из пиратской трансляции матча, что видно по букмекерской рекламе.Аккаунт канала "Матч Премьер" отреагировал: "Ребят, вам код на трансляцию выдать или 229 рублей прислать?". Ростовчане ответили, что примут в дар.