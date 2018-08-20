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"Ростов" постелил на базе ковёр, попавший в трансляцию матча с "Енисеем" (фото)

Ставший главным мемом 4-го тура чемпионата России ковёр, попавший в трансляцию матча "Ростов" - "Енисей" после первого гола ростовчан, постелен на базе команды.

Ранее твиттер-аккаунт "Ростова" обещал постелить ковёр, если твит с его фото наберёт 500 лайков. Эта планка быстро была перевыполнена, так что клуб начал искать ковёр и в итоге принял его в дар.





Теги: Ростов Фото
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