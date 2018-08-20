"Ростов" постелил на базе ковёр, попавший в трансляцию матча с "Енисеем" (фото)

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Ну все. Приняли в дар.

Место для ковра уже готово.

А пока фотосессия ? pic.twitter.com/4B9m10rR0X — Football Club Rostov (@rostovfc) August 20, 2018

Ставший главным мемом 4-го тура чемпионата России ковёр, попавший в трансляцию матча "Ростов" - "Енисей" после первого гола ростовчан, постелен на базе команды.Ранее твиттер-аккаунт "Ростова" обещал постелить ковёр, если твит с его фото наберёт 500 лайков. Эта планка быстро была перевыполнена, так что клуб начал искать ковёр и в итоге принял его в дар.