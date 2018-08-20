Новости партнеров

Сергей Степашин: Ташаев сделал ошибку, перейдя в "Спартак"

Член попечительского совета "Динамо" Сергей Степашин прокомментировал победу команды над "Уфой" (3:0) в матче 4-го тура РПЛ и поделился ожиданиями от игры со "Спартаком" (25 августа) в следующем туре.

"Первый тайм очень тяжёлый. Во втором тайме раскрылись, могли забить четыре и пять мячей.

Следующий "Спартак", я сразу вспоминаю матч прошлого сезона, когда мы лишили их второго места. Почему бы не повторить? Тем более там играет Ташаев, снова будет падать.

Ташаев сделал огромную ошибку, я передавал ему это через ребят. В "Динамо" он был бы первым, а в "Спартаке" — ни туда, ни сюда. У нас были Гранат, Юсупов, Соловьёв, где они теперь?

Порвём ли "Спартак"? Рвать их будет ЦСКА, а мы победим", - цитирует Степанова "Чемпионат.сом".
Теги: Степашин Ташаев Динамо Спартак
Сегодня, 21:56
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
20
(10)
№20 Написал: valeur Смоленск (Сегодня, 23:28) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Динамо» М
fd65,
Цитата: fd65
А был и Зобнин...И где теперь динама и где Рома?......

Рома в свинарнике...
Регистрация: 29.09.2012 [жалоба]
№19 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 23:25) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Spartacus1971
Все только про Спартак и говорят,меня это радует.

На ферму тебе надо ,на свиноводческую -- ежеминутно радоваться будешь..


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
№18 Написал: SVN (Сегодня, 22:59) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: Phil
а мы победим

Это слова Степашина. Не понимаю людей, называющих себя победителями, до игры. Нам бы ничейку хотя бы зацепить. А насчёт Ташаева согласен - немудрый поступок, и это не потому, что я - болельщик Динамо . .

Если бы в Динамо была стабильность,он бы у вас остался,а так как у вас постоянная смена руководства,и скандалы,он решил сменить клуб.Выбрал бы Зенит,наверное не так бы на него ругались.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№17 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 22:59) #
  • +1
  •  (5)

А где Вы сейчас .....БЫЛИ В КОМАНДЕ ЕЛЬЦИНА....ПЕРЕШЛИ В КОМАНДУ ПУТИНА.. СЕЙЧАС НИ ГДЕ .....КОГДА ВЫ СДЕЛАЛИ ОШИБКУ....?


--------------------
Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
№16 Написал: fd65 (Сегодня, 22:51) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Blessing,
Ошибки делали такие товарищи, как Семшов и Соловьев....., как то так.... laughing
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№15 Написал: SVN (Сегодня, 22:48) #
  • -3
  •  (7)
online

Если играть будите в регби,то шансы есть,если в футбол то в 11 человек встанете в штрафной и будите отбиваться как Анжи и Оренбург.На 0/0 у Вас реально большие шансы.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№14 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 22:48) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Все только про Спартак и говорят,меня это радует.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№13 Написал: Phil Москва (Сегодня, 22:44) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Динамо» М
а мы победим

Это слова Степашина. Не понимаю людей, называющих себя победителями, до игры. Нам бы ничейку хотя бы зацепить. А насчёт Ташаева согласен - немудрый поступок, и это не потому, что я - болельщик Динамо . .
Регистрация: 5.06.2017 [жалоба]
№12 Написал: golden Axe (Сегодня, 22:41) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
ублюдок завистливый
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
№11 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 22:38) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Cтепашин видимо пьян, особенно рассмешил про цска joy
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№10 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 22:36) #
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Ну точно - ЧЛЕН


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№9 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:36) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Роковая ошибка!


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№8 Написал: Barmaley (Сегодня, 22:28) #
  • +1
  •  (7)

Дал понять, что замучают проверками на дорогах. Да Федун отмажет если что. Так что все правильно сделал парень.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
№7 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:20) #
  • 0
  •  (20)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ташаев сделал ошибку, перейдя в команду-ошибку.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№6 Написал: Xar Москва (Сегодня, 22:18) #
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
менеджмент динамо - одна сплошная ошибка.
Регистрация: 20.10.2013 [жалоба]
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:14) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
СЕРГЕЙ СТЕПАШИН: ТАШАЕВ СДЕЛАЛ ОШИБКУ, ПЕРЕЙДЯ В "СПАРТАК"

цитирует Степанова "Чемпионат.сом".

Новостник клоун
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№4 Написал: All_my Москва (Сегодня, 22:14) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Причем здесь вообще ЦСКА???


--------------------
Спартак, Арсенал, Боруссия, Ювентус
Регистрация: 17.10.2010 [жалоба]
№3 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 22:10) #
  • +3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
что то рано хоронит. Ташаева под Самедова взяли и в составе регулярно. Другое дело, что сейчас у всей команды не ладится, но то не из-за Ташаева.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№2 Написал: fd65 (Сегодня, 22:08) #
  • +5
  •  (19)
Болеет за:
«Спартак»
А был и Зобнин...И где теперь динама и где Рома?......
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№1 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 22:02) #
  • +7
  •  (21)
Болеет за:
«Спартак»
Трепло из счётной палаты.


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.