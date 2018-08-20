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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Сергей Степашин: Ташаев сделал ошибку, перейдя в "Спартак"
Член попечительского совета "Динамо" Сергей Степашин прокомментировал победу команды над "Уфой" (3:0) в матче 4-го тура РПЛ и поделился ожиданиями от игры со "Спартаком" (25 августа) в следующем туре.
"Первый тайм очень тяжёлый. Во втором тайме раскрылись, могли забить четыре и пять мячей.
Следующий "Спартак", я сразу вспоминаю матч прошлого сезона, когда мы лишили их второго места. Почему бы не повторить? Тем более там играет Ташаев, снова будет падать.
Ташаев сделал огромную ошибку, я передавал ему это через ребят. В "Динамо" он был бы первым, а в "Спартаке" — ни туда, ни сюда. У нас были Гранат, Юсупов, Соловьёв, где они теперь?
Порвём ли "Спартак"? Рвать их будет ЦСКА, а мы победим", - цитирует Степанова "Чемпионат.сом".
"Первый тайм очень тяжёлый. Во втором тайме раскрылись, могли забить четыре и пять мячей.
Следующий "Спартак", я сразу вспоминаю матч прошлого сезона, когда мы лишили их второго места. Почему бы не повторить? Тем более там играет Ташаев, снова будет падать.
Ташаев сделал огромную ошибку, я передавал ему это через ребят. В "Динамо" он был бы первым, а в "Спартаке" — ни туда, ни сюда. У нас были Гранат, Юсупов, Соловьёв, где они теперь?
Порвём ли "Спартак"? Рвать их будет ЦСКА, а мы победим", - цитирует Степанова "Чемпионат.сом".
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