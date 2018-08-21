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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Владелец ростовского ковра: это домашний атрибут. Хотел показать, чтобы люди шли на стадион, а не сидели дома
Болельщик "Ростова" Алексей Кумовской, ставший знаменитым благодаря попаданию в трансляцию со своим ковром, объяснил, почему решил поддержать команду именно так.
- Ковер принес из дома. Я его раньше как обычное покрывало на отдыхе использовал. Подумал, что если взять ковер на футбол - это будет весело. Можно разрядить обстановку, тем более не с грандом играем. И еще: ковер - домашний атрибут. Хотел этим показать, чтобы люди не сидели дома, а приходили на матчи "Ростова". Потому что стадион - тоже наш дом.
При осмотре служба безопасности попросила развернуть его, улыбнулась и сказала: "Проходите!" Я сам удивился, что так легко все получилось.
Конечно, предполагал, что меня с ковром заметят. Но чтобы настолько все это было распиарено и обсуждалось в разных пабликах и на сайтах, вообще не думал. И у меня море сообщений от знакомых...
Теперь ковёр хранится на базе "Ростова".
- Теперь он там на постоянном хранении. На матчи будем его брать и вывешивать на трибуне. Первоначально положили ковер около входа, но по нему никто не ходил. После съемок для клубного канала отнесли ковер в комнату хранения. Недалеко от тренерской, кажется.
Ковер не такой уж тяжелый. Трясти им на трибуне не собирался - так получилось в порыве эмоций. Раньше он дома на стене висел. Но сейчас дома ремонт и для ковра места нет. Зато теперь он клубный талисман.
Так что если у вас есть ненужная домашняя утварь - несите ее на матчи любимой команды. Например, решили сменить занавески - тюль может пригодиться на стадионе, - сказал Алексей в интервью "Российской Газете".
- Ковер принес из дома. Я его раньше как обычное покрывало на отдыхе использовал. Подумал, что если взять ковер на футбол - это будет весело. Можно разрядить обстановку, тем более не с грандом играем. И еще: ковер - домашний атрибут. Хотел этим показать, чтобы люди не сидели дома, а приходили на матчи "Ростова". Потому что стадион - тоже наш дом.
При осмотре служба безопасности попросила развернуть его, улыбнулась и сказала: "Проходите!" Я сам удивился, что так легко все получилось.
Конечно, предполагал, что меня с ковром заметят. Но чтобы настолько все это было распиарено и обсуждалось в разных пабликах и на сайтах, вообще не думал. И у меня море сообщений от знакомых...
Теперь ковёр хранится на базе "Ростова".
Постелили!#ковернаш pic.twitter.com/ZaOmgdjhPh— Football Club Rostov (@rostovfc) August 20, 2018
- Теперь он там на постоянном хранении. На матчи будем его брать и вывешивать на трибуне. Первоначально положили ковер около входа, но по нему никто не ходил. После съемок для клубного канала отнесли ковер в комнату хранения. Недалеко от тренерской, кажется.
Ковер не такой уж тяжелый. Трясти им на трибуне не собирался - так получилось в порыве эмоций. Раньше он дома на стене висел. Но сейчас дома ремонт и для ковра места нет. Зато теперь он клубный талисман.
Так что если у вас есть ненужная домашняя утварь - несите ее на матчи любимой команды. Например, решили сменить занавески - тюль может пригодиться на стадионе, - сказал Алексей в интервью "Российской Газете".
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