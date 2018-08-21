Новости партнеров
Кто главный неудачник тура?



 

Буйный Ари, вялый Фернандо: сборная неудачников 4-го тура

4 тур получился первым интересным и смотрибельным в стартовавшем чемпионате: нападающие вовсю упускали выгодные моменты и основная конкуренция за попадание в сборную неудачников развернулась именно в передней линии. О тех, кто её выдержал – в рубрике Rusfootball.info.



Вратарь: Александр Беленов («Уфа»)


Конечно, нельзя сказать, что «Уфа» проиграла из-за вратаря, но в Химках Беленов не выручил своих уставших партнёров, пропустив 2 мяча низом в ближний угол – своё самое уязвимое место. Эпичный «косяк» в этом туре только на счету Лунёва, но его команда выиграла, поэтому вместо Беленова здесь бы могли оказаться и Годзюр, и Юрченко, если бы у их команд не было представителей в поле.

Защитники:


Александр Мартынович («Краснодар»)

Белорус, ставший после ухода Гранквиста лидером обороны команды, на последней минуте всё-таки не смог сдержать Зе Луиша и стал одним из виновников поражения, в котором «быки» винят судью.

Гия Григалава («Арсенал»)

Не менее громко после своей игры в отношении арбитра высказывались и представители «Арсенала», но потом, в отличие от «Краснодара», свой пыл умерили. Григалава после матча порекомендовал журналистам взять интервью у судьи. Так глава судейского корпуса Александр Егоров признал его удаление, которое лишило «Арсенал» шансов отыграться, верным решением.

Егор Сорокин («Рубин»)

Несмотря на 4 пропущенных мяча «Енисея» и «Урала», нельзя сказать, что команды проиграли из-за какого-то одного защитника. «Рубин» пропустил всего однажды, но, как это часто бывает, в самой концовке, что стоило команде двух очков. Сорокин неправильно выбрал позицию, не допрыгнул и пропустил его на Мбенга, сравнявшего счёт.

Полузащитники:


Фегор Огуде («Енисей»)

Опорник «Енисея» сперва не реализовал отличный момент, угодив в Сигударссона с близкого расстояния, затем бросил исландца перед его первым голом, не подстраховал партнёра перед вторым, не накрыл навешивающего Гулиева перед третьим и контрольным. Комментарии излишни.

Фернандо («Спартак»)

Красно-белые сумели одержать нелогичную победу в «Краснодаре», но бразилец не сделал для неё более-менее ничего: позволял соперникам гулять в опорной зоне, получил жёлтую карточку и на 55-й минуте, пребывая в странном состоянии, отправился на замену.

Николай Димитров («Урал»)

«Урал» пропустил 4 мяча, причём порой в штрафной царила такая неразбериха, что даже трудно было обвинить кого-то одного. Поэтому представителем екатеринбуржцев в нашей сборной является полузащитник, который обязан был сравнивать счёт во втором тайме, но с пяти метров не уложил мяч в ворота после того, как расправился со всеми защитниками. По этой логике можно было включить в команду и Ильина, но Владимир столкнулся со слишком жёсткой конкуренцией в нападении.

Павел Яковлев («Крылья Советов»)

Четвёртое пришествие Павла в «Крылья» изначально выглядело странно и пока себя не оправдывает. Яковлев многое делал невпопад, но в сборную неудачников попал, конечно, из-за момента в первом тайме. Павел обязано был открывать счёт и старательно подбирал ногу для замыкания прострела вместо того, чтобы просто прыгнуть за мячом вперёд ногами и залететь с ним в сетку.

Нападающие:


Иван Маркелов («Анжи»)

Переменчивая публика уже говорит о еврокубковых перспективах «Оренбурга», но вообще-то команда Владимира Федотова вполне могла пропустить второй мяч от главного кандидата на вылет и никаких таких разговоров бы не появилось. Маркелову необходимо было забить им же заработанный пенальти, но вместо 2:0 махачкалинцы получили 1:3.

Михаил Костюков («Енисей»)

Поговорка «Игра забудется, а результат останется» особенно обидна для игроков «Енисея» на этой неделе. Ведь по итогу «Енисей» уступил 0:4, но при этом трижды сотряс каркас чужих ворот. Причём дважды это сделал Костюков, попавший в перекладину обоих ворот, а за неделю до того угодивший в штангу ворот ЦСКА.

Ари («Краснодар»)

Бразильский россиянин настолько хотел в очередной раз насолить бывшему клубу, что не справлялся с нервами в решающей стадии и в итоге вместо гола отметился двумя требованиями пенальти и ударом головой, но в стиле Зидана. Теперь Ари грозит длительная дисквалификация – ситуацию усугубляют ещё и его комментарии в прессе, и уже подпорченная 2 года назад репутация.

Буйный Ари, вялый Фернандо: сборная неудачников 4-го тура


Тренер: Дмитрий Аленичев («Енисей»)

Красноярцы играли неплохо, но в том и драма Аленичева: никто не вспомнит, как играла его команда. Все просто посмотрят на разгромный счёт от не самого грозного соперника и назовут Дмитрия Анатольевича физруком.

Роман Гуськов, Rusfootball.info

Фото: ФК "Краснодар"
Теги: Енисей Краснодар Фернандо Маркелов
Сегодня, 14:53
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Батька (Сегодня, 15:26) #
  • +1
  •  (1)

Ари не не удачник ... - это его уровень, клянчить пенальти, бить других ... помню как в суперкубке еще за Локо ударил локтем Джикию в живот исподтишка ... очень подлый игрок !!


А вот Беленов действительно напорол моментов (( жаль ... 2 гола под рукой в ближний угол ...
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.