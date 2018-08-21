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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Буйный Ари, вялый Фернандо: сборная неудачников 4-го тура
4 тур получился первым интересным и смотрибельным в стартовавшем чемпионате: нападающие вовсю упускали выгодные моменты и основная конкуренция за попадание в сборную неудачников развернулась именно в передней линии. О тех, кто её выдержал – в рубрике Rusfootball.info.
Конечно, нельзя сказать, что «Уфа» проиграла из-за вратаря, но в Химках Беленов не выручил своих уставших партнёров, пропустив 2 мяча низом в ближний угол – своё самое уязвимое место. Эпичный «косяк» в этом туре только на счету Лунёва, но его команда выиграла, поэтому вместо Беленова здесь бы могли оказаться и Годзюр, и Юрченко, если бы у их команд не было представителей в поле.
Александр Мартынович («Краснодар»)
Белорус, ставший после ухода Гранквиста лидером обороны команды, на последней минуте всё-таки не смог сдержать Зе Луиша и стал одним из виновников поражения, в котором «быки» винят судью.
Гия Григалава («Арсенал»)
Не менее громко после своей игры в отношении арбитра высказывались и представители «Арсенала», но потом, в отличие от «Краснодара», свой пыл умерили. Григалава после матча порекомендовал журналистам взять интервью у судьи. Так глава судейского корпуса Александр Егоров признал его удаление, которое лишило «Арсенал» шансов отыграться, верным решением.
Егор Сорокин («Рубин»)
Несмотря на 4 пропущенных мяча «Енисея» и «Урала», нельзя сказать, что команды проиграли из-за какого-то одного защитника. «Рубин» пропустил всего однажды, но, как это часто бывает, в самой концовке, что стоило команде двух очков. Сорокин неправильно выбрал позицию, не допрыгнул и пропустил его на Мбенга, сравнявшего счёт.
Фегор Огуде («Енисей»)
Опорник «Енисея» сперва не реализовал отличный момент, угодив в Сигударссона с близкого расстояния, затем бросил исландца перед его первым голом, не подстраховал партнёра перед вторым, не накрыл навешивающего Гулиева перед третьим и контрольным. Комментарии излишни.
Фернандо («Спартак»)
Красно-белые сумели одержать нелогичную победу в «Краснодаре», но бразилец не сделал для неё более-менее ничего: позволял соперникам гулять в опорной зоне, получил жёлтую карточку и на 55-й минуте, пребывая в странном состоянии, отправился на замену.
Николай Димитров («Урал»)
«Урал» пропустил 4 мяча, причём порой в штрафной царила такая неразбериха, что даже трудно было обвинить кого-то одного. Поэтому представителем екатеринбуржцев в нашей сборной является полузащитник, который обязан был сравнивать счёт во втором тайме, но с пяти метров не уложил мяч в ворота после того, как расправился со всеми защитниками. По этой логике можно было включить в команду и Ильина, но Владимир столкнулся со слишком жёсткой конкуренцией в нападении.
Павел Яковлев («Крылья Советов»)
Четвёртое пришествие Павла в «Крылья» изначально выглядело странно и пока себя не оправдывает. Яковлев многое делал невпопад, но в сборную неудачников попал, конечно, из-за момента в первом тайме. Павел обязано был открывать счёт и старательно подбирал ногу для замыкания прострела вместо того, чтобы просто прыгнуть за мячом вперёд ногами и залететь с ним в сетку.
Иван Маркелов («Анжи»)
Переменчивая публика уже говорит о еврокубковых перспективах «Оренбурга», но вообще-то команда Владимира Федотова вполне могла пропустить второй мяч от главного кандидата на вылет и никаких таких разговоров бы не появилось. Маркелову необходимо было забить им же заработанный пенальти, но вместо 2:0 махачкалинцы получили 1:3.
Михаил Костюков («Енисей»)
Поговорка «Игра забудется, а результат останется» особенно обидна для игроков «Енисея» на этой неделе. Ведь по итогу «Енисей» уступил 0:4, но при этом трижды сотряс каркас чужих ворот. Причём дважды это сделал Костюков, попавший в перекладину обоих ворот, а за неделю до того угодивший в штангу ворот ЦСКА.
Ари («Краснодар»)
Бразильский россиянин настолько хотел в очередной раз насолить бывшему клубу, что не справлялся с нервами в решающей стадии и в итоге вместо гола отметился двумя требованиями пенальти и ударом головой, но в стиле Зидана. Теперь Ари грозит длительная дисквалификация – ситуацию усугубляют ещё и его комментарии в прессе, и уже подпорченная 2 года назад репутация.
Тренер: Дмитрий Аленичев («Енисей»)
Красноярцы играли неплохо, но в том и драма Аленичева: никто не вспомнит, как играла его команда. Все просто посмотрят на разгромный счёт от не самого грозного соперника и назовут Дмитрия Анатольевича физруком.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: ФК "Краснодар"
Вратарь: Александр Беленов («Уфа»)
Конечно, нельзя сказать, что «Уфа» проиграла из-за вратаря, но в Химках Беленов не выручил своих уставших партнёров, пропустив 2 мяча низом в ближний угол – своё самое уязвимое место. Эпичный «косяк» в этом туре только на счету Лунёва, но его команда выиграла, поэтому вместо Беленова здесь бы могли оказаться и Годзюр, и Юрченко, если бы у их команд не было представителей в поле.
Защитники:
Александр Мартынович («Краснодар»)
Белорус, ставший после ухода Гранквиста лидером обороны команды, на последней минуте всё-таки не смог сдержать Зе Луиша и стал одним из виновников поражения, в котором «быки» винят судью.
Гия Григалава («Арсенал»)
Не менее громко после своей игры в отношении арбитра высказывались и представители «Арсенала», но потом, в отличие от «Краснодара», свой пыл умерили. Григалава после матча порекомендовал журналистам взять интервью у судьи. Так глава судейского корпуса Александр Егоров признал его удаление, которое лишило «Арсенал» шансов отыграться, верным решением.
Егор Сорокин («Рубин»)
Несмотря на 4 пропущенных мяча «Енисея» и «Урала», нельзя сказать, что команды проиграли из-за какого-то одного защитника. «Рубин» пропустил всего однажды, но, как это часто бывает, в самой концовке, что стоило команде двух очков. Сорокин неправильно выбрал позицию, не допрыгнул и пропустил его на Мбенга, сравнявшего счёт.
Полузащитники:
Фегор Огуде («Енисей»)
Опорник «Енисея» сперва не реализовал отличный момент, угодив в Сигударссона с близкого расстояния, затем бросил исландца перед его первым голом, не подстраховал партнёра перед вторым, не накрыл навешивающего Гулиева перед третьим и контрольным. Комментарии излишни.
Фернандо («Спартак»)
Красно-белые сумели одержать нелогичную победу в «Краснодаре», но бразилец не сделал для неё более-менее ничего: позволял соперникам гулять в опорной зоне, получил жёлтую карточку и на 55-й минуте, пребывая в странном состоянии, отправился на замену.
Николай Димитров («Урал»)
«Урал» пропустил 4 мяча, причём порой в штрафной царила такая неразбериха, что даже трудно было обвинить кого-то одного. Поэтому представителем екатеринбуржцев в нашей сборной является полузащитник, который обязан был сравнивать счёт во втором тайме, но с пяти метров не уложил мяч в ворота после того, как расправился со всеми защитниками. По этой логике можно было включить в команду и Ильина, но Владимир столкнулся со слишком жёсткой конкуренцией в нападении.
Павел Яковлев («Крылья Советов»)
Четвёртое пришествие Павла в «Крылья» изначально выглядело странно и пока себя не оправдывает. Яковлев многое делал невпопад, но в сборную неудачников попал, конечно, из-за момента в первом тайме. Павел обязано был открывать счёт и старательно подбирал ногу для замыкания прострела вместо того, чтобы просто прыгнуть за мячом вперёд ногами и залететь с ним в сетку.
Нападающие:
Иван Маркелов («Анжи»)
Переменчивая публика уже говорит о еврокубковых перспективах «Оренбурга», но вообще-то команда Владимира Федотова вполне могла пропустить второй мяч от главного кандидата на вылет и никаких таких разговоров бы не появилось. Маркелову необходимо было забить им же заработанный пенальти, но вместо 2:0 махачкалинцы получили 1:3.
Михаил Костюков («Енисей»)
Поговорка «Игра забудется, а результат останется» особенно обидна для игроков «Енисея» на этой неделе. Ведь по итогу «Енисей» уступил 0:4, но при этом трижды сотряс каркас чужих ворот. Причём дважды это сделал Костюков, попавший в перекладину обоих ворот, а за неделю до того угодивший в штангу ворот ЦСКА.
Ари («Краснодар»)
Бразильский россиянин настолько хотел в очередной раз насолить бывшему клубу, что не справлялся с нервами в решающей стадии и в итоге вместо гола отметился двумя требованиями пенальти и ударом головой, но в стиле Зидана. Теперь Ари грозит длительная дисквалификация – ситуацию усугубляют ещё и его комментарии в прессе, и уже подпорченная 2 года назад репутация.
Тренер: Дмитрий Аленичев («Енисей»)
Красноярцы играли неплохо, но в том и драма Аленичева: никто не вспомнит, как играла его команда. Все просто посмотрят на разгромный счёт от не самого грозного соперника и назовут Дмитрия Анатольевича физруком.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: ФК "Краснодар"
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