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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Директор РПЛ - о болельщике с ковром: сделаем "Ростову" замечание, такие вещи нужно согласовывать
Директор Российской премьер-лиги (РПЛ) по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин рассказал, что контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) обсудит инцидент, возникший во время матча "Ростов" — "Енисей", когда на стадион попал болельщик с ковром.
"КДК даст оценку эпизоду с ковром. Ничего оскорбительного, такой интересный юмор. Но как его пропустили? Все претензии к службе досмотра. Сделаем "Ростову" замечание. Ничего плохого в этом нет, но такие вещи нужно согласовывать", — цитирует Мейтина "Спорт-Экспресс".
После матча зритель подарил ковер клубу, а в команде решили разместить его на базе в качестве талисмана.
"КДК даст оценку эпизоду с ковром. Ничего оскорбительного, такой интересный юмор. Но как его пропустили? Все претензии к службе досмотра. Сделаем "Ростову" замечание. Ничего плохого в этом нет, но такие вещи нужно согласовывать", — цитирует Мейтина "Спорт-Экспресс".
После матча зритель подарил ковер клубу, а в команде решили разместить его на базе в качестве талисмана.
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