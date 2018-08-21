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Директор РПЛ - о болельщике с ковром: сделаем "Ростову" замечание, такие вещи нужно согласовывать

Директор Российской премьер-лиги (РПЛ) по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин рассказал, что контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) обсудит инцидент, возникший во время матча "Ростов" — "Енисей", когда на стадион попал болельщик с ковром.

"КДК даст оценку эпизоду с ковром. Ничего оскорбительного, такой интересный юмор. Но как его пропустили? Все претензии к службе досмотра. Сделаем "Ростову" замечание. Ничего плохого в этом нет, но такие вещи нужно согласовывать", — цитирует Мейтина "Спорт-Экспресс".

После матча зритель подарил ковер клубу, а в команде решили разместить его на базе в качестве талисмана.
Теги: Ростов Мейтин
Сегодня, 18:28
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(3)
№15 Написал: Николай Кузьмин (Сегодня, 20:32) #
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Регистрация: 21.08.2018 [жалоба]
№14 Написал: Amirovich (Сегодня, 20:24) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Тех пор им =)
Регистрация: 28.02.2015 [жалоба]
№13 Написал: Бывалый Кузбасс (Сегодня, 20:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Совсем ёбом токнулись? Ковер согласовывать? Это значит, что раз не было заявлений о замечаниях, то баннеры в адрес Яшина и 25 пахабных баннеров коней в адрес Спартака были согласованы и поэтому их пропустили на трибуны? Афигеть!
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
№12 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:18) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Прально! Штраф им впаять. Ибо не куй!
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№11 Написал: Санитар для Кутарбы Гагра (Сегодня, 19:53) #
  • +4
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Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: imaginary
что надо согласовывть?
совсем ибанулись

relaxed А что им остается делать,чтобы обозначить свою значимость? Короче - слов нет.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
№10 Написал: love zina in a point (Сегодня, 19:02) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: Бриг
.Типа ковра - самолета..

Безбипилотник
Регистрация: 16.08.2018 [жалоба]
№9 Написал: Bender г.Ростов-на-Дону (Сегодня, 18:58) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Ростов»
РПЛ !!! -- ИДИТЕ НА ... ИДИЕТЫ ЕБД !!!
Регистрация: 12.03.2012 [жалоба]
№8 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 18:56) #
  • 0
  •  (4)
online

Не устали еще эту постанову мусолить?
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№7 Написал: Бриг (Сегодня, 18:54) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
Видимо чиновники узрели в ковре, летающее средство..Типа ковра - самолета..
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№6 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 18:52) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
А в регламенте есть предельные размеры предмета, с превышением которых уже надо согласовывать? А если шарф с расцветкой под этот ковёр длиной пару метров пронести?


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
№5 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 18:48) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
теперь что, ковры из гескогена бывают, что там согалсовывать, ИДИОТЫ???

Цитата: Колян Безмолвный
а если это не ковер а покрывало?

согласовать!

Цитата: anonymous
жесть, с РПЛ согласовывать пронос ковра???

а вы еще не догнали, что живёте в стране запретов и согласований? странно...


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№4 Написал: Колян Безмолвный (Сегодня, 18:43) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
а если это не ковер а покрывало?
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
№3 Написал: anonymous (Сегодня, 18:41) #
  • +4
  •  (6)

жесть, с РПЛ согласовывать пронос ковра???
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№2 Написал: imaginary (Сегодня, 18:37) #
  • +7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Краснодар»
что надо согласовывть?
совсем ибанулись
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
№1 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 18:31) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Вот больше нечего мусолить...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
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