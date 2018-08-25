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Ростов-на-Дону Ахмат
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Максименко - худший в лучшей команде, Шунин - наоборот. Оценки дерби "Спартак" - "Динамо"
Перед старейшим дерби «Спартак» не внушал оптимизма, однако в первом тайме просто разрывал динамовцев. Впрочем, по своему обыкновению не добил соперника и подарил интригу. Rusfootball.info разбирается, благодаря кому «Спартак» победил и из-за кого «Динамо» проиграло.
Максименко – 2.0. При всём уважении к четырём хорошим сэйвам Александра, пропущенный с чужой половины мяч не может не перечеркнуть всё. Здорово, что этот гол не повлиял на результат, потому не должен сломать парня. Но всё-таки у него уже 2 серьёзные ошибки на старте карьеры, пока Максименко не выглядит готовым вратарём для «Спартака».
Рассказов – 2.5. Даже в первом тайме, когда «Динамо» вообще не атаковало, из-под Николая прилетел удар Панченко, заработал он и жёлтую карточку на Луценко. Во втором тайме динамовцы атаковал исключительно через фланг Рассказова, которого однажды на входе в штрафную обыграл Черных, ну а подачи прилетали регулярно.
Жиго – 4.0. На этот раз не отличился в нападении, не был безупречен во втором тайме (например, привёз опасный штрафной на Маркове), но всё же держал ситуацию под контролем и был хорош в воздухе.
Джикия – 4.0. Георгия можно оценить похожим образом: грешки тоже водятся (к примеру, Марков перед ударом пяткой выскочил из-за его спины), но в целом Джикия был надёжен и совершил много перехватов.
Мельгарехо – 4.5. Отличная заявка на вытеснение Комбарова, которое почему-то до сих пор не произошло. Забил решающий гол, был надёжен и цепок в обороне, здорово подключался в атаку, в том числе и на последней минуте.
Фернандо – 4.0. В кои-то веки можно было немного забыть об огрехах бразильца в обороне и опозданиях: в первом тайме Фернандо налево и направо раздавал шикарные диагонали, которые без всяких перекладных перемещали игру к штрафной «Динамо». Во втором тайме «Спартак» подсел, но Фернандо всё-таки не «поплыл».
Глушаков – 4.0. Капитан очень активно бежал в атаку и прессинговал. К сожалению, Дениса снова подвёл недостаток мастерства в завершении – довести атаку до ума он не мог никак.
Зобнин – 4.5. В первом тайме выглядел просто монстром, наводил ужас на игроков бывшей команды прессингом и силовым дриблингом. Во втором тайме по-прежнему работал очень много, хоть и не так успешно.
Самедов – 4.0. Из-за травм Ломовицкого и Ташаева был почти безальтернативен на правом фланге, но оправдал свой выход двумя прекрасными подачами с углового подряд и в целом довольно органичной игрой. Конечно, за скорость и разрыв соперника в «Спартаке» отвечают другие люди, но Александр со своими задачами справлялся. Единственное, Рассказову можно было помогать получше, потому Каррера и перевёл на фланг Попова.
Промес – 4.5. Пожалуй, первая действительно хорошая игра Квинси в сезоне: он наконец-то в своём стиле шёл в обыгрыш, обострял, бил и даже иногда видел партнёров. Забил пенальти, нагнетал всю оставшуюся встречу, а под занавес забил чистейший гол, который надо было засчитывать.
Фото: ФК «Спартак»
Зе Луиш – 4.5. Просто сделал игру своей вроде бы наивной попыткой пойти в прессинг. Следом сделал всё, чтобы забить эффектный второй мяч, но и без гола был невероятно полезен.
Попов – 4.0. Вышел сначала в центр поля, потом переместился на фланг и оправдал свой выход: Ивелину хватило сил отрабатывать до самого конца, броситься в концовке под удар Теттеха. Болгарин очень помогал при переходе в атаку и был одним из немногих, кто играл на скорости умно и точно.
Тимофеев – 2.5. Запомнился двумя потерями мяча, беготнёй вокруг Жоаозиньо в концовке. Кажется, что Артёму не хватает игрового тонуса – в игру войти у него не получилось.
Адриано – б/о. После кражи 20 миллионов евро лигочемпионских призовых у Федуна вместе с судьями украл у Квинси чистый гол.
Шунин - 4. Лучший игрок в составе "Динамо". Если бы не действия голкипера "бело-голубых", гости распрощались со всеми надеждами задолго до финального свистка. Антон вытащил несколько мертвых мячей, а во всех рабочих моментах был безукоризненно надежен.
Рауш - 2.5. Левый защитник много ходил вперед, но продуктивной получилась только одна вылазка, после которой чуть было не поразил ворота "Спартака" Панченко. В остальном - чуть ли не сплошной брак, непонимание партнеров и многочисленные неудачные отборы.
Шуньич - 2. Сотворил в начале встречи какое-то безумие, заработав пенальти в свои ворота на ровном месте, тем самым заставил партнеров нервничать. Уверенно можно назвать главным виновником того сумасшествия, которое творилось с "Динамо" в начале игры. Не "единица" только по причине более уверенных действий после перерыва.
Рыков - 3.5. Второй центральный защитник в ужасной игре при стандартах виноват так же, как и первый, но роскошный гол во втором тайме и более качественная работа в отборе при игровых моментах не позволяет поставить россиянина в один ряд с Шуничем.
Козлов - б/о. Не провел на поле и 20-ти минут. За это время мимо правого защитника сумел проскользнуть Промес, зато в одной из следующих атак Козлов подстраховал партнеров в центре обороны и здорово обезмячил того же Квинси.
Хольмен - 3. Достаточно средний матч. Учитывая, что Хольмен играл не на своей позиции, - до перехода гостей на схему с тремя центральными - защитника можно даже похваливать. Но на самом деле важной роли он не сыграл - как с положительной стороны, так и с отрицательной.
Соу - 2. Опорная зона "бело-голубых" в этом матче была сущим кошмаром. У Соу, которого первые туры бесконечно хвалили, не получалось в разрушении и ничего не клеилось в созидании. Проваленный матч опорного полузащитника.
Теттех - 1. Здесь сложно подобрать хоть какие-нибудь слова. Наверное, лучшее, что мог сделать Теттех, так же глупо удалиться в начале игры, как он сделал это в первом туре, команда от этого бы только выиграла. Бесконечные обрезы и подарки сопернику делают Теттеха худшим игроком встречи.
Жоаозиньо - 2.5. Старался придумать что-нибудь продуктивное, но получалось не очень хорошо. По крайней мере за старания и помощь партнерам заслужил не чистую "двойку".
Панченко - 3.5. Очень странное решение главного тренера "Динамо" заменить Панченко в середине второго тайма, даже учитывая тот факт, что Хохлов собирался менять схему. Полузащитник был одним из лучших в составе "бело-голубых", отлично пробил из не самой удобной позиции, несколько раз обострял, причем делал это неочевидными путями. Если уж сам Хохлов на пресс-конференциях говорит о желании сделать из Панченко box to box, замена Теттеха и перевод Панченко ниже выглядит куда более логичной переменой.
Черных - 2.5. Такая же история, как и с Жоаозиньо. Атакующей группе "Динамо" было очень тяжело в этой встрече, поскольку нормальной связи между защитниками и нападением не было, просто доставка мяча к трети поля "Спартака" становилась непростой задачей.
Луценко - 3.5. Отчаянно боролся за все длинные забросы в его сторону, много бодался с защитниками, хотя шансов зацепиться за мяч в окружении двух-трех соперников у него практически не было. В поисках снаряда опускался к центру поля, сваливался на фланги, делал все, чтобы упростить задачу своим партнерам, но и этого оказалось недостаточно.
Марков - 3.5. Неплохо вошел в игру, добавил в фактуре, значит и в борьбе, но этого оказалось мало, чтобы забить хотя бы один мяч в ворота "Спартака". Все-таки тот гол, что случился, не заслуга игроков "Динамо" атакующего плана.
Морозов - б/о.Вошел в игру слишком поздно и не успел не только изменить что-нибудь коренным образом, но и просто вступить по сути в игру.
Роман Гуськов, Григорий Калёнов, Rusfootball.info
«Спартак»
Максименко – 2.0. При всём уважении к четырём хорошим сэйвам Александра, пропущенный с чужой половины мяч не может не перечеркнуть всё. Здорово, что этот гол не повлиял на результат, потому не должен сломать парня. Но всё-таки у него уже 2 серьёзные ошибки на старте карьеры, пока Максименко не выглядит готовым вратарём для «Спартака».
Рассказов – 2.5. Даже в первом тайме, когда «Динамо» вообще не атаковало, из-под Николая прилетел удар Панченко, заработал он и жёлтую карточку на Луценко. Во втором тайме динамовцы атаковал исключительно через фланг Рассказова, которого однажды на входе в штрафную обыграл Черных, ну а подачи прилетали регулярно.
Жиго – 4.0. На этот раз не отличился в нападении, не был безупречен во втором тайме (например, привёз опасный штрафной на Маркове), но всё же держал ситуацию под контролем и был хорош в воздухе.
Джикия – 4.0. Георгия можно оценить похожим образом: грешки тоже водятся (к примеру, Марков перед ударом пяткой выскочил из-за его спины), но в целом Джикия был надёжен и совершил много перехватов.
Мельгарехо – 4.5. Отличная заявка на вытеснение Комбарова, которое почему-то до сих пор не произошло. Забил решающий гол, был надёжен и цепок в обороне, здорово подключался в атаку, в том числе и на последней минуте.
Фернандо – 4.0. В кои-то веки можно было немного забыть об огрехах бразильца в обороне и опозданиях: в первом тайме Фернандо налево и направо раздавал шикарные диагонали, которые без всяких перекладных перемещали игру к штрафной «Динамо». Во втором тайме «Спартак» подсел, но Фернандо всё-таки не «поплыл».
Глушаков – 4.0. Капитан очень активно бежал в атаку и прессинговал. К сожалению, Дениса снова подвёл недостаток мастерства в завершении – довести атаку до ума он не мог никак.
Зобнин – 4.5. В первом тайме выглядел просто монстром, наводил ужас на игроков бывшей команды прессингом и силовым дриблингом. Во втором тайме по-прежнему работал очень много, хоть и не так успешно.
Самедов – 4.0. Из-за травм Ломовицкого и Ташаева был почти безальтернативен на правом фланге, но оправдал свой выход двумя прекрасными подачами с углового подряд и в целом довольно органичной игрой. Конечно, за скорость и разрыв соперника в «Спартаке» отвечают другие люди, но Александр со своими задачами справлялся. Единственное, Рассказову можно было помогать получше, потому Каррера и перевёл на фланг Попова.
Промес – 4.5. Пожалуй, первая действительно хорошая игра Квинси в сезоне: он наконец-то в своём стиле шёл в обыгрыш, обострял, бил и даже иногда видел партнёров. Забил пенальти, нагнетал всю оставшуюся встречу, а под занавес забил чистейший гол, который надо было засчитывать.
Фото: ФК «Спартак»
Зе Луиш – 4.5. Просто сделал игру своей вроде бы наивной попыткой пойти в прессинг. Следом сделал всё, чтобы забить эффектный второй мяч, но и без гола был невероятно полезен.
Попов – 4.0. Вышел сначала в центр поля, потом переместился на фланг и оправдал свой выход: Ивелину хватило сил отрабатывать до самого конца, броситься в концовке под удар Теттеха. Болгарин очень помогал при переходе в атаку и был одним из немногих, кто играл на скорости умно и точно.
Тимофеев – 2.5. Запомнился двумя потерями мяча, беготнёй вокруг Жоаозиньо в концовке. Кажется, что Артёму не хватает игрового тонуса – в игру войти у него не получилось.
Адриано – б/о. После кражи 20 миллионов евро лигочемпионских призовых у Федуна вместе с судьями украл у Квинси чистый гол.
«Динамо»
Шунин - 4. Лучший игрок в составе "Динамо". Если бы не действия голкипера "бело-голубых", гости распрощались со всеми надеждами задолго до финального свистка. Антон вытащил несколько мертвых мячей, а во всех рабочих моментах был безукоризненно надежен.
Рауш - 2.5. Левый защитник много ходил вперед, но продуктивной получилась только одна вылазка, после которой чуть было не поразил ворота "Спартака" Панченко. В остальном - чуть ли не сплошной брак, непонимание партнеров и многочисленные неудачные отборы.
Шуньич - 2. Сотворил в начале встречи какое-то безумие, заработав пенальти в свои ворота на ровном месте, тем самым заставил партнеров нервничать. Уверенно можно назвать главным виновником того сумасшествия, которое творилось с "Динамо" в начале игры. Не "единица" только по причине более уверенных действий после перерыва.
Рыков - 3.5. Второй центральный защитник в ужасной игре при стандартах виноват так же, как и первый, но роскошный гол во втором тайме и более качественная работа в отборе при игровых моментах не позволяет поставить россиянина в один ряд с Шуничем.
Козлов - б/о. Не провел на поле и 20-ти минут. За это время мимо правого защитника сумел проскользнуть Промес, зато в одной из следующих атак Козлов подстраховал партнеров в центре обороны и здорово обезмячил того же Квинси.
Хольмен - 3. Достаточно средний матч. Учитывая, что Хольмен играл не на своей позиции, - до перехода гостей на схему с тремя центральными - защитника можно даже похваливать. Но на самом деле важной роли он не сыграл - как с положительной стороны, так и с отрицательной.
Соу - 2. Опорная зона "бело-голубых" в этом матче была сущим кошмаром. У Соу, которого первые туры бесконечно хвалили, не получалось в разрушении и ничего не клеилось в созидании. Проваленный матч опорного полузащитника.
Теттех - 1. Здесь сложно подобрать хоть какие-нибудь слова. Наверное, лучшее, что мог сделать Теттех, так же глупо удалиться в начале игры, как он сделал это в первом туре, команда от этого бы только выиграла. Бесконечные обрезы и подарки сопернику делают Теттеха худшим игроком встречи.
Жоаозиньо - 2.5. Старался придумать что-нибудь продуктивное, но получалось не очень хорошо. По крайней мере за старания и помощь партнерам заслужил не чистую "двойку".
Панченко - 3.5. Очень странное решение главного тренера "Динамо" заменить Панченко в середине второго тайма, даже учитывая тот факт, что Хохлов собирался менять схему. Полузащитник был одним из лучших в составе "бело-голубых", отлично пробил из не самой удобной позиции, несколько раз обострял, причем делал это неочевидными путями. Если уж сам Хохлов на пресс-конференциях говорит о желании сделать из Панченко box to box, замена Теттеха и перевод Панченко ниже выглядит куда более логичной переменой.
Черных - 2.5. Такая же история, как и с Жоаозиньо. Атакующей группе "Динамо" было очень тяжело в этой встрече, поскольку нормальной связи между защитниками и нападением не было, просто доставка мяча к трети поля "Спартака" становилась непростой задачей.
Луценко - 3.5. Отчаянно боролся за все длинные забросы в его сторону, много бодался с защитниками, хотя шансов зацепиться за мяч в окружении двух-трех соперников у него практически не было. В поисках снаряда опускался к центру поля, сваливался на фланги, делал все, чтобы упростить задачу своим партнерам, но и этого оказалось недостаточно.
Марков - 3.5. Неплохо вошел в игру, добавил в фактуре, значит и в борьбе, но этого оказалось мало, чтобы забить хотя бы один мяч в ворота "Спартака". Все-таки тот гол, что случился, не заслуга игроков "Динамо" атакующего плана.
Морозов - б/о.Вошел в игру слишком поздно и не успел не только изменить что-нибудь коренным образом, но и просто вступить по сути в игру.
Роман Гуськов, Григорий Калёнов, Rusfootball.info
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