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Максименко - худший в лучшей команде, Шунин - наоборот. Оценки дерби "Спартак" - "Динамо"

Перед старейшим дерби «Спартак» не внушал оптимизма, однако в первом тайме просто разрывал динамовцев. Впрочем, по своему обыкновению не добил соперника и подарил интригу. Rusfootball.info разбирается, благодаря кому «Спартак» победил и из-за кого «Динамо» проиграло.



«Спартак»

Максименко – 2.0. При всём уважении к четырём хорошим сэйвам Александра, пропущенный с чужой половины мяч не может не перечеркнуть всё. Здорово, что этот гол не повлиял на результат, потому не должен сломать парня. Но всё-таки у него уже 2 серьёзные ошибки на старте карьеры, пока Максименко не выглядит готовым вратарём для «Спартака».

Рассказов – 2.5. Даже в первом тайме, когда «Динамо» вообще не атаковало, из-под Николая прилетел удар Панченко, заработал он и жёлтую карточку на Луценко. Во втором тайме динамовцы атаковал исключительно через фланг Рассказова, которого однажды на входе в штрафную обыграл Черных, ну а подачи прилетали регулярно.

Жиго – 4.0. На этот раз не отличился в нападении, не был безупречен во втором тайме (например, привёз опасный штрафной на Маркове), но всё же держал ситуацию под контролем и был хорош в воздухе.

Джикия – 4.0. Георгия можно оценить похожим образом: грешки тоже водятся (к примеру, Марков перед ударом пяткой выскочил из-за его спины), но в целом Джикия был надёжен и совершил много перехватов.

Мельгарехо – 4.5. Отличная заявка на вытеснение Комбарова, которое почему-то до сих пор не произошло. Забил решающий гол, был надёжен и цепок в обороне, здорово подключался в атаку, в том числе и на последней минуте.

Фернандо – 4.0. В кои-то веки можно было немного забыть об огрехах бразильца в обороне и опозданиях: в первом тайме Фернандо налево и направо раздавал шикарные диагонали, которые без всяких перекладных перемещали игру к штрафной «Динамо». Во втором тайме «Спартак» подсел, но Фернандо всё-таки не «поплыл».

Глушаков – 4.0. Капитан очень активно бежал в атаку и прессинговал. К сожалению, Дениса снова подвёл недостаток мастерства в завершении – довести атаку до ума он не мог никак.

Зобнин – 4.5. В первом тайме выглядел просто монстром, наводил ужас на игроков бывшей команды прессингом и силовым дриблингом. Во втором тайме по-прежнему работал очень много, хоть и не так успешно.

Самедов – 4.0. Из-за травм Ломовицкого и Ташаева был почти безальтернативен на правом фланге, но оправдал свой выход двумя прекрасными подачами с углового подряд и в целом довольно органичной игрой. Конечно, за скорость и разрыв соперника в «Спартаке» отвечают другие люди, но Александр со своими задачами справлялся. Единственное, Рассказову можно было помогать получше, потому Каррера и перевёл на фланг Попова.

Промес – 4.5. Пожалуй, первая действительно хорошая игра Квинси в сезоне: он наконец-то в своём стиле шёл в обыгрыш, обострял, бил и даже иногда видел партнёров. Забил пенальти, нагнетал всю оставшуюся встречу, а под занавес забил чистейший гол, который надо было засчитывать.


Фото: ФК «Спартак»

Зе Луиш – 4.5. Просто сделал игру своей вроде бы наивной попыткой пойти в прессинг. Следом сделал всё, чтобы забить эффектный второй мяч, но и без гола был невероятно полезен.

Попов – 4.0. Вышел сначала в центр поля, потом переместился на фланг и оправдал свой выход: Ивелину хватило сил отрабатывать до самого конца, броситься в концовке под удар Теттеха. Болгарин очень помогал при переходе в атаку и был одним из немногих, кто играл на скорости умно и точно.

Тимофеев – 2.5. Запомнился двумя потерями мяча, беготнёй вокруг Жоаозиньо в концовке. Кажется, что Артёму не хватает игрового тонуса – в игру войти у него не получилось.

Адриано – б/о. После кражи 20 миллионов евро лигочемпионских призовых у Федуна вместе с судьями украл у Квинси чистый гол.

«Динамо»


Шунин - 4. Лучший игрок в составе "Динамо". Если бы не действия голкипера "бело-голубых", гости распрощались со всеми надеждами задолго до финального свистка. Антон вытащил несколько мертвых мячей, а во всех рабочих моментах был безукоризненно надежен.

Рауш - 2.5. Левый защитник много ходил вперед, но продуктивной получилась только одна вылазка, после которой чуть было не поразил ворота "Спартака" Панченко. В остальном - чуть ли не сплошной брак, непонимание партнеров и многочисленные неудачные отборы.

Шуньич - 2. Сотворил в начале встречи какое-то безумие, заработав пенальти в свои ворота на ровном месте, тем самым заставил партнеров нервничать. Уверенно можно назвать главным виновником того сумасшествия, которое творилось с "Динамо" в начале игры. Не "единица" только по причине более уверенных действий после перерыва.



Рыков - 3.5. Второй центральный защитник в ужасной игре при стандартах виноват так же, как и первый, но роскошный гол во втором тайме и более качественная работа в отборе при игровых моментах не позволяет поставить россиянина в один ряд с Шуничем.

Козлов - б/о. Не провел на поле и 20-ти минут. За это время мимо правого защитника сумел проскользнуть Промес, зато в одной из следующих атак Козлов подстраховал партнеров в центре обороны и здорово обезмячил того же Квинси.

Хольмен - 3. Достаточно средний матч. Учитывая, что Хольмен играл не на своей позиции, - до перехода гостей на схему с тремя центральными - защитника можно даже похваливать. Но на самом деле важной роли он не сыграл - как с положительной стороны, так и с отрицательной.

Соу - 2. Опорная зона "бело-голубых" в этом матче была сущим кошмаром. У Соу, которого первые туры бесконечно хвалили, не получалось в разрушении и ничего не клеилось в созидании. Проваленный матч опорного полузащитника.

Теттех - 1. Здесь сложно подобрать хоть какие-нибудь слова. Наверное, лучшее, что мог сделать Теттех, так же глупо удалиться в начале игры, как он сделал это в первом туре, команда от этого бы только выиграла. Бесконечные обрезы и подарки сопернику делают Теттеха худшим игроком встречи.

Жоаозиньо - 2.5. Старался придумать что-нибудь продуктивное, но получалось не очень хорошо. По крайней мере за старания и помощь партнерам заслужил не чистую "двойку".

Панченко - 3.5. Очень странное решение главного тренера "Динамо" заменить Панченко в середине второго тайма, даже учитывая тот факт, что Хохлов собирался менять схему. Полузащитник был одним из лучших в составе "бело-голубых", отлично пробил из не самой удобной позиции, несколько раз обострял, причем делал это неочевидными путями. Если уж сам Хохлов на пресс-конференциях говорит о желании сделать из Панченко box to box, замена Теттеха и перевод Панченко ниже выглядит куда более логичной переменой.

Черных - 2.5. Такая же история, как и с Жоаозиньо. Атакующей группе "Динамо" было очень тяжело в этой встрече, поскольку нормальной связи между защитниками и нападением не было, просто доставка мяча к трети поля "Спартака" становилась непростой задачей.

Луценко - 3.5. Отчаянно боролся за все длинные забросы в его сторону, много бодался с защитниками, хотя шансов зацепиться за мяч в окружении двух-трех соперников у него практически не было. В поисках снаряда опускался к центру поля, сваливался на фланги, делал все, чтобы упростить задачу своим партнерам, но и этого оказалось недостаточно.

Марков - 3.5. Неплохо вошел в игру, добавил в фактуре, значит и в борьбе, но этого оказалось мало, чтобы забить хотя бы один мяч в ворота "Спартака". Все-таки тот гол, что случился, не заслуга игроков "Динамо" атакующего плана.

Морозов - б/о.Вошел в игру слишком поздно и не успел не только изменить что-нибудь коренным образом, но и просто вступить по сути в игру.

Роман Гуськов, Григорий Калёнов, Rusfootball.info
Теги: Спартак Динамо Максименко Шунин Зе Луиш
Сегодня, 21:54
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12
(2)
№12 Написал: колокольчик москва (Сегодня, 23:01) #
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online
Болеет за:
«Ливерпуль»
В голосовании считаю Максименко лучшим, столько мячей отбил, а зевок ему на пользу пойдет.


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Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться.
Регистрация: 30.01.2010 [жалоба]
№11 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 22:57) #
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Эти клоуны-оценщики на пальцах что ли оценки выбрасывали?

Или в фанты играли?


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№10 Написал: Romgus Самара (Сегодня, 22:56) #
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online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: Shekel
Цитата: Игорь Казьмин
не нужно ему психику ломать....это будущее Российского футбола.

Ты думаешь он после каждой игры галопом мчится на русфутбол узнать какую оценку ему выставил Гуськов за игру?

хаха, тоже поржал над тем, что я двойкой оказывается психику Максименко сломаю))

Цитата: афанасий
У Промеса хоть одна его обводка удалась в сегодняшнем матче?

незачем вспоминать далеко, достаточно сходу назвать хотя бы проход с голом на 94-й
Цитата: афанасий
Такого сильного вратаря у Спартака давно не было, а вы ему 2.0

у сильного вратаря 3 матча, в котором он вообще не работал, 1 провальный с грубой ошибкой, 1 хороший и 1 хороший, испорченный грубейшей ошибкой. Сильные вратари нынче косячат в 2 из 3 матчей?

Сравнения с Акинфеевым на ЧМ вообще трэш. Игорь что, на ЧМ пропускал с центра поля или забрасывал мяч в свои ворота? Он, кстати, сегодня на такой же удар с 35 метров вернуться успел и в ворота не забросил

Цитата: iDEAD
Авторы вы какую наркоту хлопаете ? Ни чё что Максименко в этом матче отлично потрудился? Не ? Спасений не было ? Вам за подобный анализ кол ставить , без права на публикацию

ты водитель. Ты отлично потрудился неделю, а потом взял и расколотил машину вместе с грузом. Тебе скажут, что ты всё равно молодец, неделю-то нормально отъездил? Очень завидую, если у вас такое начальство.

Я с вас всех просто улетаю. Чувак делал свою работу, а потом её завалил. Но всё равно надо ставить 4 за то, что он её делал. И пох, что в итоге не сделал. Да Реброва вы бы с такими помоями смешали на его месте... У Шуньича, кстати, тоже несколько перехватов было, давайте их вспомним, а?
Регистрация: 2.09.2013 [жалоба]
№9 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 22:45) #
  • -1
  •  (3)

Авторы вы какую наркоту хлопаете ? Ни чё что Максименко в этом матче отлично потрудился? Не ? Спасений не было ? Вам за подобный анализ кол ставить , без права на публикацию
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№8 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 22:41) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Факел»
Вот это логика!
У Максименко (автор насчитал) 4 спасения и всего 1 косяк и за это всего 2.0 (!)
У Акинфеева за весь чемпионат мира столько спасений не было.
две серьезные ошибки и Максименко не выглядит готовым вратарем???
На секундочку у Максименко 7 матчей и всего 4 пропущенных мяча и 5 сухих матчей. У "великого" Акинфеева 5 матчей и 3 пропущенных мяча.
В прошлом сезоне к 5 туру Ребров уже пропустил 2 от Динамо и 5 от Зенита.
Такого сильного вратаря у Спартака давно не было, а вы ему 2.0
И как обычно Промес. ... "и даже иногда"... и за это 4,5 ???
У Промеса хоть одна его обводка удалась в сегодняшнем матче?
Согласен он сегодня был не нулевый как в предыдущих матчах, но максимум ему 3,5


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
№7 Написал: oblom (Сегодня, 22:22) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Ну двойку Максименко это слишком.Парень все потащил,да нелепый гол,но на результат не повлиял.
Регистрация: 11.02.2017 [жалоба]
№6 Написал: нетрал (Сегодня, 22:14) #
  • -7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vvSpartak
Цитата: нетрал
шунин ещё тот клоун как он корчился! когда яко бы петарда в него попала ..заглядение

Лучше расскажи как петарды пронесли

в дохлом спартаче! ты же это хотел услышать?
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№5 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 22:11) #
  • 0
  •  (6)
online

Цитата: Игорь Казьмин
не нужно ему психику ломать....это будущее Российского футбола.

Ты думаешь он после каждой игры галопом мчится на русфутбол узнать какую оценку ему выставил Гуськов за игру?


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№4 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 22:07) #
  • +6
  •  (10)

Оценка Александра не правильная.... Парень в этом матче вытаскивал очень много ....так что ....кто это ставил вообще не разбирается в футболе....а такие ляпы и у Буфона были...а Парню сколько лет....не нужно ему психику ломать....это будущее Российского футбола.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
№3 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 22:06) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Динамо» М
Рыков лучший, к бабке не ходи.


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И особо, с большим наслажденьем- я кладу на московский Спартак.
Регистрация: 19.10.2008 [жалоба]
№2 Написал: vvSpartak (Сегодня, 22:06) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: нетрал
шунин ещё тот клоун как он корчился! когда яко бы петарда в него попала ..заглядение

Лучше расскажи как петарды пронесли


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011 [жалоба]
№1 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 22:05) #
  • +7
  •  (13)
online

судейка чистый классный гол Промеса отнял
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
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