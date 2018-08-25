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Рыков уже забивал "Спартаку" со сверхдальней дистанции. Тогда в воротах был Песьяков (видео)

Защитник "Динамо" Владимир Рыков в сегодняшнем матче 5-го тура чемпионата России со "Спартак" забил в ворота Александра Максименко гол со своей половины поля. Однако это не помогло его команде и бело-голубые проиграли со счетом 1:2.

Интересно, что 5 лет назад, в 2013 году Рыков уже забивал гол "Спартаку" с дальней дистанции - тогда ворота красно-белых защищал Сергей Песьяков.

Теги: Рыков Спартак Динамо Песьяков Максименко
Сегодня, 22:06
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6
(1)
№6 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 22:21) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
ну забил мусорок сегодня ,а толку то?


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
№5 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:17) #
  • -3
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Молодец Рыков! Куесосить свиней его кредо smile


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№4 Написал: Liberator Монако (Сегодня, 22:15) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Рыков, злой гений красно-белой пистобратии. жаль. что не победный.
Регистрация: 3.04.2016 [жалоба]
№3 Написал: Черный Лис (Сегодня, 22:13) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Традиция однако.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: miktar (Сегодня, 22:10) #
  • -2
  •  (6)

учись, "первенец"!


blush


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 22:09) #
  • +1
  •  (5)

Это со всем другое....Письяков просто облажался.... А этот гол...мастерство футболиста....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
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