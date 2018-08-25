Рыков уже забивал "Спартаку" со сверхдальней дистанции. Тогда в воротах был Песьяков (видео)

Защитник "Динамо" Владимир Рыков в сегодняшнем матче 5-го тура чемпионата России со "Спартак" забил в ворота Александра Максименко гол со своей половины поля. Однако это не помогло его команде и бело-голубые проиграли со счетом 1:2.Интересно, что 5 лет назад, в 2013 году Рыков уже забивал гол "Спартаку" с дальней дистанции - тогда ворота красно-белых защищал Сергей Песьяков.