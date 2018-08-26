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«Спартак» сыграл лучший матч в сезоне, Каррера впервые обыграл «Динамо»
Столичное дерби полностью оправдало статус центрального матча тура, воплотив в себя множество ярких событий. Матч получился историческим: Массимо Каррере впервые удалось обыграть «Динамо», Александр Максименко пропустил свой первый гол в РПЛ, а Рыков забил со своей половины поля. Rusfootball.info разбирает дерби.
Околофутбольные события, связанные с матчем, должны были изрядно повысить градус. «Спартак» и «Динамо» - непримиримые соперники, поклонники которых относятся друг к другу совсем недружелюбно. А в последнее время отношения фанатов двух клубов, да и игроков, вышли на ещё более непримиримый уровень. «Динамо» «потроллило» «Спартак» после вылета из Лиги чемпионов. Руководство «бело-голубых» инициировало разбирательства по делу Александра Ташаева, перебравшегося из «Динамо» в «Спартак». Да и никто не забыл о том, что именно «Динамо» положило начало еврокубковому краху «Спартака», обыграв «красно-белых» в последнем туре минувшего сезона. Из-за этого подопечные Карреры не получили прямую путёвку в Лигу чемпионов, которая, как казалось, никуда не денется от москвичей.
Каррера продолжает удивлять
Массимо Карреру зачастую обвиняют в том, что он является лишь тренером-мотиватором. Но глядя на эксперименты итальянца с составом, согласиться с этим выводом сложно. Каррера в очередной раз удивил, перетряхнув состав. Дмитрий Комбаров и Андрей Ещенко, которых в составе «Спартака» регулярно подвергают критике, не оказались в числе стартовых одиннадцати. Более того, Ещенко наблюдал за матчем с трибун. И если замена Комбарова на Лоренсо Мельгарехо напрашивалась, то появление в старте Николая Рассказова, который до этого выходил на поле лишь в матче с «Анжи», откровенно удивила. Сложно сказать, на что делал ставку Каррера, но замены себя оправдали. Особенно это касалось Мельгарехо, ставшего автором, по сути, победного мяча.
«Спартак» провёл свой лучший матч в сезоне, вне всяких сомнений. Москвичи забили оба мяча после стандартов, но упустили ещё множество отличных моментов, а от разгрома «Динамо» спасла вдохновенная игра Антона Шунина. При этом «красно-белые» в очередной раз едва не пострадали от старой болезни: обеспечив себе преимущество в счёте, «спартаковцы» начинают дарить шансы сопернику.
Убийственные стандарты
Удивительно, что для «Спартака» смертельным оружием в матче с «Динамо» явились стандарты. Гол Мельгарехо после углового стал логичным завершением крайне неудачных действий «бело-голубых» в обороне. Минутами ранее Зе Луиш едва не отправил мяч в цель в аналогичной ситуации. Вообще, преимущество при игре на втором этаже хозяев – «привет» Рыкову и Шуньичу, которые вроде бы должны были без проблем снимать верх.
«Спартак» заслуживает лестных оценок не только за стандарты, но и за игру в течение матча. Пожалуй, впервые в нынешнем сезоне «красно-белые» напоминали себя чемпионских времён. В этой команде из игры не выпадал никто: даже изрядно критикуемый Промес вновь рвал и метал, заставив критиков замолчать. Стандарты «Спартака» вновь были опасными и из-за отличных ударов Фернандо, который своим исполнением штрафных явно наиграл на гол. Но помешал отличиться бразильцу Шунин.
Конкуренция за место в воротах только обострится
Игра Александра Максименко пока вызывает неоднозначное впечатление. Понятно, что речь идёт об очень молодом голкипере, у которого до нынешнего сезона даже не было опыта игры на таком уровне. Но надёжная игра вратаря является залогом успеха команды. Максименко подвёл «Спартак» уже дважды: с ПАОКом и «Динамо». Да, нужно говорить об удивительном, даже феноменальном ударе Рыкова, но вратарь всегда виноват, если мяч влетает в ворота с чужой половины поля! Многие приводят в пример Нойера и Эдерсона. Голкиперы «Баварии» и «Манчестер Сити» действительно занимают в аналогичных ситуациях место у линии штрафной, но ведь у них бывает и другой набор функций. По ходу матча они превращаются чуть ли не в полевых игроков, которые начинают атаки своей команды, здорово играя ногами. Каррера пока Максименко в такой роли не использует, позволяя тому быть классическим голкипером. В связи с этим непонятно, почему вратарь «Спартака» так далеко уходить от собственных ворот. Ну, и попытка отбить мяч двумя руками в таком эпизоде была ошибкой.
При этом Максименко по ходу сезона неоднократно выручал свою команду, был лучшим игроком матча с «Краснодаром». Да и в дерби неплохо проявил себя в ряде эпизодов. Главный вопрос – как быстро голкипер сможет избавиться от ошибок роста и взросления? Но, конечно, пока Александр Селихов выглядит приоритетным вариантом.
Рухнувшие планы Хохлова
Понятно, что тренерский штаб «Динамо» хотел бы выстроить игру своей команды таким же образом, как и в конце прошлого сезона. Позиционное наступление – не самая сильная сторона «Динамо». Зато москвичи здорово умеют раскручивать свои контратаки, используя быстрого Панченко. В нынешнем сезоне для организации контратак у «Динамо» ещё и появился Жоаозиньо – человек с великолепным пасом и видением поля.
«Спартаку» после ничьи-поражения от ПАОКа и неубедительной победы в «Краснодаре» нужно было реабилитироваться. Поэтому угадывалось, что хозяева с первых минут бросятся на соперника. Такая игра идеально бы подошла «Динамо», но из-за затмения Шуньича уже в самом дебюте гостям пришлось перестраиваться. Дальнейшие события и вовсе заставили «бело-голубых» полностью перекроить план на игру. В игре атака на атаку у «Динамо» было немного шансов. Очевидно, что Теттех и Соу – не те игроки, которые подходят для планомерной подготовки атак. Их задачей, как правило, бывает отбор и быстрый переход в атаку. Оказавшись в новых для себя условиях, «динамовцы» действовали неубедительно. Чудовищное количество брака, многочисленные потери, практически полное отсутствие обостряющих передач не позволили «Динамо» полноценно сыграть первым номером. В то же время гостям пришлось раскрываться, а «Спартак» в такой игре должен был забивать ещё и не один раз.
Не хватило «Динамо» и спортивной злости. Если «спартаковцы» были заряжены на борьбу, то их соперники явно уступили в настрое, что подтверждает ужасный показатель выигранных единоборств. 65% единоборств остались за «Спартаком», 35% - за «Динамо».
Фирменная нервотрёпка от «Спартака
«Спартаковцы» остаются верны себе. Даже когда у команды Массимо Карреры получается практически всё, обойтись без нервотрёпки не удаётся. Ведь всё могло в итоге закончиться ничьей, которая совершенно не соответствовала бы содержанию матча.
Конечно, «Спартаку» нужно научиться играть более цинично и безжалостно, дожимать своего соперника, чтобы исход встречи был предрешён досрочно. Вместо этого «красно-белые» будто выключаются в решающие моменты. Пока непонятно, как Массимо Каррера сможет решить этот вопрос.
Чемпионат России
5 тур
"Спартак" – "Динамо" 2:1
Гол: Прмоес, 7 (пен.), Мельгарехо, 15 - Рыков, 82
"Спартак": Максименко, Джикия, Рассказов, Жиго, Самедов (Тимофеев, 74), Глушаков (Попов, 64), Зобнин, Мельгарехо, Промес, Фернандо, Луиш (Адриано, 87)
"Динамо": Шунин, Козлов (Хольмен, 20), Рыков, Шуньич, Рауш (Морозов, 87), Черных, Соу, Жоаузинью, Теттех, Луценко, Панченко (Марков, 69)
Предупреждения: Рыков, 28, Соу, 35, Рассказов, 43, Теттех, 50, Зобнин, 63
Антон Мозговой, Rusfootball.info
Околофутбольные события, связанные с матчем, должны были изрядно повысить градус. «Спартак» и «Динамо» - непримиримые соперники, поклонники которых относятся друг к другу совсем недружелюбно. А в последнее время отношения фанатов двух клубов, да и игроков, вышли на ещё более непримиримый уровень. «Динамо» «потроллило» «Спартак» после вылета из Лиги чемпионов. Руководство «бело-голубых» инициировало разбирательства по делу Александра Ташаева, перебравшегося из «Динамо» в «Спартак». Да и никто не забыл о том, что именно «Динамо» положило начало еврокубковому краху «Спартака», обыграв «красно-белых» в последнем туре минувшего сезона. Из-за этого подопечные Карреры не получили прямую путёвку в Лигу чемпионов, которая, как казалось, никуда не денется от москвичей.
Каррера продолжает удивлять
Массимо Карреру зачастую обвиняют в том, что он является лишь тренером-мотиватором. Но глядя на эксперименты итальянца с составом, согласиться с этим выводом сложно. Каррера в очередной раз удивил, перетряхнув состав. Дмитрий Комбаров и Андрей Ещенко, которых в составе «Спартака» регулярно подвергают критике, не оказались в числе стартовых одиннадцати. Более того, Ещенко наблюдал за матчем с трибун. И если замена Комбарова на Лоренсо Мельгарехо напрашивалась, то появление в старте Николая Рассказова, который до этого выходил на поле лишь в матче с «Анжи», откровенно удивила. Сложно сказать, на что делал ставку Каррера, но замены себя оправдали. Особенно это касалось Мельгарехо, ставшего автором, по сути, победного мяча.
«Спартак» провёл свой лучший матч в сезоне, вне всяких сомнений. Москвичи забили оба мяча после стандартов, но упустили ещё множество отличных моментов, а от разгрома «Динамо» спасла вдохновенная игра Антона Шунина. При этом «красно-белые» в очередной раз едва не пострадали от старой болезни: обеспечив себе преимущество в счёте, «спартаковцы» начинают дарить шансы сопернику.
Убийственные стандарты
Удивительно, что для «Спартака» смертельным оружием в матче с «Динамо» явились стандарты. Гол Мельгарехо после углового стал логичным завершением крайне неудачных действий «бело-голубых» в обороне. Минутами ранее Зе Луиш едва не отправил мяч в цель в аналогичной ситуации. Вообще, преимущество при игре на втором этаже хозяев – «привет» Рыкову и Шуньичу, которые вроде бы должны были без проблем снимать верх.
Ошибка Максименко
«Спартак» заслуживает лестных оценок не только за стандарты, но и за игру в течение матча. Пожалуй, впервые в нынешнем сезоне «красно-белые» напоминали себя чемпионских времён. В этой команде из игры не выпадал никто: даже изрядно критикуемый Промес вновь рвал и метал, заставив критиков замолчать. Стандарты «Спартака» вновь были опасными и из-за отличных ударов Фернандо, который своим исполнением штрафных явно наиграл на гол. Но помешал отличиться бразильцу Шунин.
Конкуренция за место в воротах только обострится
Игра Александра Максименко пока вызывает неоднозначное впечатление. Понятно, что речь идёт об очень молодом голкипере, у которого до нынешнего сезона даже не было опыта игры на таком уровне. Но надёжная игра вратаря является залогом успеха команды. Максименко подвёл «Спартак» уже дважды: с ПАОКом и «Динамо». Да, нужно говорить об удивительном, даже феноменальном ударе Рыкова, но вратарь всегда виноват, если мяч влетает в ворота с чужой половины поля! Многие приводят в пример Нойера и Эдерсона. Голкиперы «Баварии» и «Манчестер Сити» действительно занимают в аналогичных ситуациях место у линии штрафной, но ведь у них бывает и другой набор функций. По ходу матча они превращаются чуть ли не в полевых игроков, которые начинают атаки своей команды, здорово играя ногами. Каррера пока Максименко в такой роли не использует, позволяя тому быть классическим голкипером. В связи с этим непонятно, почему вратарь «Спартака» так далеко уходить от собственных ворот. Ну, и попытка отбить мяч двумя руками в таком эпизоде была ошибкой.
Рыков бьет и забивает с центра поля чаще, чем Хаби Алонсо!) pic.twitter.com/pqzUvGyGe1— ZhuraWell (@TimZhur) August 25, 2018
При этом Максименко по ходу сезона неоднократно выручал свою команду, был лучшим игроком матча с «Краснодаром». Да и в дерби неплохо проявил себя в ряде эпизодов. Главный вопрос – как быстро голкипер сможет избавиться от ошибок роста и взросления? Но, конечно, пока Александр Селихов выглядит приоритетным вариантом.
Рухнувшие планы Хохлова
Понятно, что тренерский штаб «Динамо» хотел бы выстроить игру своей команды таким же образом, как и в конце прошлого сезона. Позиционное наступление – не самая сильная сторона «Динамо». Зато москвичи здорово умеют раскручивать свои контратаки, используя быстрого Панченко. В нынешнем сезоне для организации контратак у «Динамо» ещё и появился Жоаозиньо – человек с великолепным пасом и видением поля.
«Спартаку» после ничьи-поражения от ПАОКа и неубедительной победы в «Краснодаре» нужно было реабилитироваться. Поэтому угадывалось, что хозяева с первых минут бросятся на соперника. Такая игра идеально бы подошла «Динамо», но из-за затмения Шуньича уже в самом дебюте гостям пришлось перестраиваться. Дальнейшие события и вовсе заставили «бело-голубых» полностью перекроить план на игру. В игре атака на атаку у «Динамо» было немного шансов. Очевидно, что Теттех и Соу – не те игроки, которые подходят для планомерной подготовки атак. Их задачей, как правило, бывает отбор и быстрый переход в атаку. Оказавшись в новых для себя условиях, «динамовцы» действовали неубедительно. Чудовищное количество брака, многочисленные потери, практически полное отсутствие обостряющих передач не позволили «Динамо» полноценно сыграть первым номером. В то же время гостям пришлось раскрываться, а «Спартак» в такой игре должен был забивать ещё и не один раз.
Мельгарехо результативно заменил Комбарова
Не хватило «Динамо» и спортивной злости. Если «спартаковцы» были заряжены на борьбу, то их соперники явно уступили в настрое, что подтверждает ужасный показатель выигранных единоборств. 65% единоборств остались за «Спартаком», 35% - за «Динамо».
Фирменная нервотрёпка от «Спартака
«Спартаковцы» остаются верны себе. Даже когда у команды Массимо Карреры получается практически всё, обойтись без нервотрёпки не удаётся. Ведь всё могло в итоге закончиться ничьей, которая совершенно не соответствовала бы содержанию матча.
Конечно, «Спартаку» нужно научиться играть более цинично и безжалостно, дожимать своего соперника, чтобы исход встречи был предрешён досрочно. Вместо этого «красно-белые» будто выключаются в решающие моменты. Пока непонятно, как Массимо Каррера сможет решить этот вопрос.
Чемпионат России
5 тур
"Спартак" – "Динамо" 2:1
Гол: Прмоес, 7 (пен.), Мельгарехо, 15 - Рыков, 82
"Спартак": Максименко, Джикия, Рассказов, Жиго, Самедов (Тимофеев, 74), Глушаков (Попов, 64), Зобнин, Мельгарехо, Промес, Фернандо, Луиш (Адриано, 87)
"Динамо": Шунин, Козлов (Хольмен, 20), Рыков, Шуньич, Рауш (Морозов, 87), Черных, Соу, Жоаузинью, Теттех, Луценко, Панченко (Марков, 69)
Предупреждения: Рыков, 28, Соу, 35, Рассказов, 43, Теттех, 50, Зобнин, 63
Антон Мозговой, Rusfootball.info
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