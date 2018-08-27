Широков против Хохлова: что происходит в «Динамо»?

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
10:31
Красноярскому футболу - 106 лет (1)
Красноярскому футболу - 106 лет (1)
10:18
ЦСКА исполнилось 107 лет (33)
ЦСКА исполнилось 107 лет (33)
09:49
ЦСКА близок к покупке нападающего (18)
ЦСКА близок к покупке нападающего (18)
01:07
Юрий Семин: "Локомотив" работает над атакующими действиями. Сложности есть у всех, даже у "Барселоны"
Юрий Семин: "Локомотив" работает над атакующими действиями. Сложности есть у всех, даже у "Барселоны"
Вчера, 23:49
Александр Панов: поддержим наш "Спартак" в Питере! (34)
Александр Панов: поддержим наш "Спартак" в Питере! (34)
Вчера, 23:36
"Интер" упустил победу над "Торино"
"Интер" упустил победу над "Торино"
Вчера, 23:11
Константин Савичев: какие-то выплаты в "Анжи" есть, но задержки по деньгам все равно идут
Константин Савичев: какие-то выплаты в "Анжи" есть, но задержки по деньгам все равно идут
Вчера, 22:50
Илья Геркус: едем дальше. Но хорошо бы разогнаться посильней (4)
Илья Геркус: едем дальше. Но хорошо бы разогнаться посильней (4)
Вчера, 22:39
Владимир Азаров: обоих пенальти не было
Владимир Азаров: обоих пенальти не было
Вчера, 22:32
Крыховяк тащит "Локомотив". Он сделал гол Смолова (2)
Крыховяк тащит "Локомотив". Он сделал гол Смолова (2)
Вчера, 22:20
"Краснодар-2" и "Томь" сыграли вничью
"Краснодар-2" и "Томь" сыграли вничью
Вчера, 22:19
Плотность увеличивается. Обзор 8-го тура ФНЛ (5)
Плотность увеличивается. Обзор 8-го тура ФНЛ (5)
Вчера, 22:17
Анатолий Мещеряков: в первом тайме "Локомотив" экономил силы (1)
Анатолий Мещеряков: в первом тайме "Локомотив" экономил силы (1)
Вчера, 22:04
Юрий Семин: после гола Смолов избавится от груза ответственности и будет играть свободнее (1)
Юрий Семин: после гола Смолов избавится от груза ответственности и будет играть свободнее (1)
Вчера, 21:46
Юрий Семин: сто раз говорил: возьмите и введите видеоповторы! Почти весь мир это сделал (23)
Юрий Семин: сто раз говорил: возьмите и введите видеоповторы! Почти весь мир это сделал (23)
Вчера, 21:33
Магомед Адиев: все "Анжи" гладят по головке, говорят: "Ну у вас же нет денег, чего вы сделаете" (2)
Магомед Адиев: все "Анжи" гладят по головке, говорят: "Ну у вас же нет денег, чего вы сделаете" (2)
Вчера, 21:19
Видео гола Акселя Витселя за "Боруссию" через себя (9)
Видео гола Акселя Витселя за "Боруссию" через себя (9)
Вчера, 21:17
"Сочи" разгромил" Армавир" (1)
"Сочи" разгромил" Армавир" (1)
Вчера, 21:15
Сборная России поздравила Смолова с первым голом за "Локомотив" (3)
Сборная России поздравила Смолова с первым голом за "Локомотив" (3)
Широков против Хохлова: что происходит в «Динамо»?
Дмитрий Хохлов уверенно сохранил для «Динамо» место в Премьер-лиге, привил команде симпатичную игру, лишил «Спартак» Лиги чемпионов, а первое поражение в новом сезоне потерпел как раз от красно-белых в пятом туре. Но обстановка вынуждает болельщиков вывешивать баннеры в поддержку тренера.
Динамовские болельщики привлекли к себе внимание на субботнем дерби по двум причинам. Во-первых, они сорвали аншлаг, не выкупив даже свою 3-тысячную квоту. Во-вторых, на трибунах внезапно появились баннеры в поддержку главного тренера Дмитрия Хохлова.
«Игрок, капитан, тренер. Руки прочь от Димы Хохлова!» – гласили не особо заметные, но вполне понятные баннеры фанатов.
Появились они не внезапно: до матча на сайте болельщиков «Динамо» fcdin.com появилась информация об увольнении главного тренера молодёжного состава по инициативе Романа Широкова, которое осталось непонятным для Дмитрия Хохлова:
«В минувшие выходные по инициативе руководителя спортивного блока клуба Романа Широкова на посту главного тренера молодежки Николая Ковардаева, под руководством которого команда заняла третье место в прошлом сезоне и шла на той же позиции в этом, сменил Владимир Корытько.
Назначение 39-летнего белорусского специалиста без веских на то причин осталось непонятным для главного тренера "Динамо" Дмитрия Хохлова. После этого решение вроде бы было заморожено. Однако по факту к матчу со "Спартаком" готовил команду именно Корытько. Но по-прежнему официально не уволен Ковардаева. В общем, новая серия традиционного динамовского цирка», – сообщил источник.
Корытько известен по выступлениям за многие российские клубы, главным образом, за «Шинник». Два года назад закончил карьеру игрока и работал тренером в команде первой белорусской лиги «Энергетик-БГУ». Что важнее, играет вместе с Широковым в любительской лиге за «Атлантис».
Ну а вчера вечером в «СЭ» вышло интервью того самого уволенного тренера молодёжки «Динамо». Уволенного без видимых на то причин, аккурат после победы над «Уфой» со счётом 4:0. Николай Ковардаев прямым текстом говорит об игре против Дмитрия Хохлова.
– На следующий день после игры с «Уфой» у нас было восстановительное занятие. Широков вызвал меня к себе в кабинет и сказал, что клуб решил со мной расстаться.
Причины? Даже не хочется все это повторять… Мне сказали, что в моей работе нет системности, что мои футболисты не интересны первой команде. Хотя у меня с главным тренером «Динамо» Дмитрием Валерьевичем Хохловым полный контакт, никаких проблем не возникало. Какой-то набор непонятных претензий. Мол, замены я не те произвожу. На взгляд Широкова, не те футболисты играют. Изначально говорили, что моя работа будет оцениваться по тому, сколько игроков я подготовлю для основы. Я проработал два месяца. Видимо, они посчитали, что этого срока достаточно для выводов по моей кандидатуре…
Перед вторым сбором Широков позвонил мне, предложил встретиться. На встрече он сказал: «У тебя будет новый помощник». И представил мне Корытько. До этого не спрашивал меня, нужен ли мне ассистент, просто поставил перед фактом, представляете? Тогда я уже начал понимать, что я просто какой-то временный человек.
Я думаю, что эта какая-то игра против Дмитрия Валерьевича Хохлова… Это мои мысли. Но я их выскажу. Возможно, я какая-то заноза во всей этой системе…
На вопрос о том, разговаривал ли Ковардаев с генеральным директором клуба, тренер ответил так: «Широков сказал, что разговаривать со мной никто не будет. Вот и всё».
Если верить известному агенту Алексею Сафонову, Корытько может пойти ещё дальше и вовсе возглавить «Динамо». В ответах под твитом журналиста Алексея Лебедева, уже опубликованном выше, Сафонов дал понять, что движения против Хохлова со стороны Широкова действительно есть.
Зимой Широков стал участником другой странной истории. По информации fcdin.com, Широков сорвал подписание уже согласованного нового контракта с Александром Ташаевым, указав на завышенную стоимость подъёмных – 1 млн евро.
После этого агент футболиста Алан Агузаров заявил: «Все ключевые аспекты с руководством клуба были уже согласованы, но затем появился третий человек из структуры «Динамо», абсолютно некомпетентный, чьей роли в клубе, как я вижу, не понимает никто. Как мне кажется, именно из-за него договор до сих пор не подписан».
Вскоре после этого ведущий «Спорт ФМ» Александр Боярский сообщил, что Широкову оказался не нужен и один из лучших центральных полузащитников чемпионата Самба Соу. Широков пообещал за меньшие деньги найти игрока сильнее, чем стучащийся в символическую сборную почти каждый тур Соу.
Ташаев в итоге подписал контракт с «Динамо», но какой-то очень странный, не помешавший ему уйти в «Спартак». Позже «Динамо» потребовало дисквалифицировать Ташаева и вернуть 400 тысяч евро подъёмных (зато не миллион!), заявило о том, что бывший гендиректор Евгений Муравьёв уменьшил сумму отступных за игрока в 2 раза. «Динамо» получило за свой самый ценный актив 110 миллионов рублей.
Роль Широкова в продолжении этой истории не прослеживается, но факт срыва уже согласованного контракта зимой (и не из-за суммы отступных) связывается с ним. Как, безусловно, будет связываться и уход Хохлова, если он произойдёт. Одного поражения после 8-го места новичка Премьер-лиги для этого всё-таки маловато, хотя уровень игры некоторых игроков в дерби и отсутствие усиления уже настораживает. После матча на вопрос о баннерах Хохлов отвечать отказался.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ, Советский спорт
Динамовские болельщики привлекли к себе внимание на субботнем дерби по двум причинам. Во-первых, они сорвали аншлаг, не выкупив даже свою 3-тысячную квоту. Во-вторых, на трибунах внезапно появились баннеры в поддержку главного тренера Дмитрия Хохлова.
«Игрок, капитан, тренер. Руки прочь от Димы Хохлова!» – гласили не особо заметные, но вполне понятные баннеры фанатов.
А что значит баннер: «Игрок. Капитан. Тренер. Руки прочь от Димы Хохлова!» — на динамовском секторе? Есть какие-то движения против него? #СпартакДинамо pic.twitter.com/tCK1O1EkJf— Алексей С. Лебедев (@lebedeff_alex) August 25, 2018
Появились они не внезапно: до матча на сайте болельщиков «Динамо» fcdin.com появилась информация об увольнении главного тренера молодёжного состава по инициативе Романа Широкова, которое осталось непонятным для Дмитрия Хохлова:
«В минувшие выходные по инициативе руководителя спортивного блока клуба Романа Широкова на посту главного тренера молодежки Николая Ковардаева, под руководством которого команда заняла третье место в прошлом сезоне и шла на той же позиции в этом, сменил Владимир Корытько.
Назначение 39-летнего белорусского специалиста без веских на то причин осталось непонятным для главного тренера "Динамо" Дмитрия Хохлова. После этого решение вроде бы было заморожено. Однако по факту к матчу со "Спартаком" готовил команду именно Корытько. Но по-прежнему официально не уволен Ковардаева. В общем, новая серия традиционного динамовского цирка», – сообщил источник.
Корытько известен по выступлениям за многие российские клубы, главным образом, за «Шинник». Два года назад закончил карьеру игрока и работал тренером в команде первой белорусской лиги «Энергетик-БГУ». Что важнее, играет вместе с Широковым в любительской лиге за «Атлантис».
Ну а вчера вечером в «СЭ» вышло интервью того самого уволенного тренера молодёжки «Динамо». Уволенного без видимых на то причин, аккурат после победы над «Уфой» со счётом 4:0. Николай Ковардаев прямым текстом говорит об игре против Дмитрия Хохлова.
– На следующий день после игры с «Уфой» у нас было восстановительное занятие. Широков вызвал меня к себе в кабинет и сказал, что клуб решил со мной расстаться.
Причины? Даже не хочется все это повторять… Мне сказали, что в моей работе нет системности, что мои футболисты не интересны первой команде. Хотя у меня с главным тренером «Динамо» Дмитрием Валерьевичем Хохловым полный контакт, никаких проблем не возникало. Какой-то набор непонятных претензий. Мол, замены я не те произвожу. На взгляд Широкова, не те футболисты играют. Изначально говорили, что моя работа будет оцениваться по тому, сколько игроков я подготовлю для основы. Я проработал два месяца. Видимо, они посчитали, что этого срока достаточно для выводов по моей кандидатуре…
Перед вторым сбором Широков позвонил мне, предложил встретиться. На встрече он сказал: «У тебя будет новый помощник». И представил мне Корытько. До этого не спрашивал меня, нужен ли мне ассистент, просто поставил перед фактом, представляете? Тогда я уже начал понимать, что я просто какой-то временный человек.
Я думаю, что эта какая-то игра против Дмитрия Валерьевича Хохлова… Это мои мысли. Но я их выскажу. Возможно, я какая-то заноза во всей этой системе…
На вопрос о том, разговаривал ли Ковардаев с генеральным директором клуба, тренер ответил так: «Широков сказал, что разговаривать со мной никто не будет. Вот и всё».
Если верить известному агенту Алексею Сафонову, Корытько может пойти ещё дальше и вовсе возглавить «Динамо». В ответах под твитом журналиста Алексея Лебедева, уже опубликованном выше, Сафонов дал понять, что движения против Хохлова со стороны Широкова действительно есть.
Зимой Широков стал участником другой странной истории. По информации fcdin.com, Широков сорвал подписание уже согласованного нового контракта с Александром Ташаевым, указав на завышенную стоимость подъёмных – 1 млн евро.
После этого агент футболиста Алан Агузаров заявил: «Все ключевые аспекты с руководством клуба были уже согласованы, но затем появился третий человек из структуры «Динамо», абсолютно некомпетентный, чьей роли в клубе, как я вижу, не понимает никто. Как мне кажется, именно из-за него договор до сих пор не подписан».
Вскоре после этого ведущий «Спорт ФМ» Александр Боярский сообщил, что Широкову оказался не нужен и один из лучших центральных полузащитников чемпионата Самба Соу. Широков пообещал за меньшие деньги найти игрока сильнее, чем стучащийся в символическую сборную почти каждый тур Соу.
Помимо Ташаева, Роману Широкову не нужен в Динамо и Самба Соу. С ним тоже не продлят, скорее всего, контракт. Причем Широков сказал: "Я вам за меньшие деньги найди игрока гораздо сильнее!" Ну-ну, удачи ему. https://t.co/7mmAq48gRm— Александр Боярский (@boyarskiy17) December 17, 2017
Ташаев в итоге подписал контракт с «Динамо», но какой-то очень странный, не помешавший ему уйти в «Спартак». Позже «Динамо» потребовало дисквалифицировать Ташаева и вернуть 400 тысяч евро подъёмных (зато не миллион!), заявило о том, что бывший гендиректор Евгений Муравьёв уменьшил сумму отступных за игрока в 2 раза. «Динамо» получило за свой самый ценный актив 110 миллионов рублей.
Роль Широкова в продолжении этой истории не прослеживается, но факт срыва уже согласованного контракта зимой (и не из-за суммы отступных) связывается с ним. Как, безусловно, будет связываться и уход Хохлова, если он произойдёт. Одного поражения после 8-го места новичка Премьер-лиги для этого всё-таки маловато, хотя уровень игры некоторых игроков в дерби и отсутствие усиления уже настораживает. После матча на вопрос о баннерах Хохлов отвечать отказался.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ, Советский спорт
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.