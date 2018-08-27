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Широков против Хохлова: что происходит в «Динамо»?

Дмитрий Хохлов уверенно сохранил для «Динамо» место в Премьер-лиге, привил команде симпатичную игру, лишил «Спартак» Лиги чемпионов, а первое поражение в новом сезоне потерпел как раз от красно-белых в пятом туре. Но обстановка вынуждает болельщиков вывешивать баннеры в поддержку тренера.

Динамовские болельщики привлекли к себе внимание на субботнем дерби по двум причинам. Во-первых, они сорвали аншлаг, не выкупив даже свою 3-тысячную квоту. Во-вторых, на трибунах внезапно появились баннеры в поддержку главного тренера Дмитрия Хохлова.

«Игрок, капитан, тренер. Руки прочь от Димы Хохлова!» – гласили не особо заметные, но вполне понятные баннеры фанатов.



Появились они не внезапно: до матча на сайте болельщиков «Динамо» fcdin.com появилась информация об увольнении главного тренера молодёжного состава по инициативе Романа Широкова, которое осталось непонятным для Дмитрия Хохлова:

«В минувшие выходные по инициативе руководителя спортивного блока клуба Романа Широкова на посту главного тренера молодежки Николая Ковардаева, под руководством которого команда заняла третье место в прошлом сезоне и шла на той же позиции в этом, сменил Владимир Корытько.

Назначение 39-летнего белорусского специалиста без веских на то причин осталось непонятным для главного тренера "Динамо" Дмитрия Хохлова. После этого решение вроде бы было заморожено. Однако по факту к матчу со "Спартаком" готовил команду именно Корытько. Но по-прежнему официально не уволен Ковардаева. В общем, новая серия традиционного динамовского цирка», – сообщил источник.

Корытько известен по выступлениям за многие российские клубы, главным образом, за «Шинник». Два года назад закончил карьеру игрока и работал тренером в команде первой белорусской лиги «Энергетик-БГУ». Что важнее, играет вместе с Широковым в любительской лиге за «Атлантис».



Ну а вчера вечером в «СЭ» вышло интервью того самого уволенного тренера молодёжки «Динамо». Уволенного без видимых на то причин, аккурат после победы над «Уфой» со счётом 4:0. Николай Ковардаев прямым текстом говорит об игре против Дмитрия Хохлова.

– На следующий день после игры с «Уфой» у нас было восстановительное занятие. Широков вызвал меня к себе в кабинет и сказал, что клуб решил со мной расстаться.

Причины? Даже не хочется все это повторять… Мне сказали, что в моей работе нет системности, что мои футболисты не интересны первой команде. Хотя у меня с главным тренером «Динамо» Дмитрием Валерьевичем Хохловым полный контакт, никаких проблем не возникало. Какой-то набор непонятных претензий. Мол, замены я не те произвожу. На взгляд Широкова, не те футболисты играют. Изначально говорили, что моя работа будет оцениваться по тому, сколько игроков я подготовлю для основы. Я проработал два месяца. Видимо, они посчитали, что этого срока достаточно для выводов по моей кандидатуре…

Перед вторым сбором Широков позвонил мне, предложил встретиться. На встрече он сказал: «У тебя будет новый помощник». И представил мне Корытько. До этого не спрашивал меня, нужен ли мне ассистент, просто поставил перед фактом, представляете? Тогда я уже начал понимать, что я просто какой-то временный человек.

Я думаю, что эта какая-то игра против Дмитрия Валерьевича Хохлова… Это мои мысли. Но я их выскажу. Возможно, я какая-то заноза во всей этой системе…

На вопрос о том, разговаривал ли Ковардаев с генеральным директором клуба, тренер ответил так: «Широков сказал, что разговаривать со мной никто не будет. Вот и всё».

Если верить известному агенту Алексею Сафонову, Корытько может пойти ещё дальше и вовсе возглавить «Динамо». В ответах под твитом журналиста Алексея Лебедева, уже опубликованном выше, Сафонов дал понять, что движения против Хохлова со стороны Широкова действительно есть.

Широков против Хохлова: что происходит в «Динамо»?


Зимой Широков стал участником другой странной истории. По информации fcdin.com, Широков сорвал подписание уже согласованного нового контракта с Александром Ташаевым, указав на завышенную стоимость подъёмных – 1 млн евро.

После этого агент футболиста Алан Агузаров заявил: «Все ключевые аспекты с руководством клуба были уже согласованы, но затем появился третий человек из структуры «Динамо», абсолютно некомпетентный, чьей роли в клубе, как я вижу, не понимает никто. Как мне кажется, именно из-за него договор до сих пор не подписан».

Вскоре после этого ведущий «Спорт ФМ» Александр Боярский сообщил, что Широкову оказался не нужен и один из лучших центральных полузащитников чемпионата Самба Соу. Широков пообещал за меньшие деньги найти игрока сильнее, чем стучащийся в символическую сборную почти каждый тур Соу.



Ташаев в итоге подписал контракт с «Динамо», но какой-то очень странный, не помешавший ему уйти в «Спартак». Позже «Динамо» потребовало дисквалифицировать Ташаева и вернуть 400 тысяч евро подъёмных (зато не миллион!), заявило о том, что бывший гендиректор Евгений Муравьёв уменьшил сумму отступных за игрока в 2 раза. «Динамо» получило за свой самый ценный актив 110 миллионов рублей.

Роль Широкова в продолжении этой истории не прослеживается, но факт срыва уже согласованного контракта зимой (и не из-за суммы отступных) связывается с ним. Как, безусловно, будет связываться и уход Хохлова, если он произойдёт. Одного поражения после 8-го места новичка Премьер-лиги для этого всё-таки маловато, хотя уровень игры некоторых игроков в дерби и отсутствие усиления уже настораживает. После матча на вопрос о баннерах Хохлов отвечать отказался.

Роман Гуськов, Rusfootball.info

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ, Советский спорт
Теги: Широков Хохлов Динамо Ташаев
Сегодня, 10:48
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(2)
№9 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 13:08) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Широков как был гнилой,так и остался им,даже ещё больше стало гнили.Не знаю,как он оказался на должности в Динамо,но я думаю,что менты скоро поймут кого они взяли.
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
№8 Написал: Футболёр51 Саратов (Сегодня, 13:01) #
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Болеет за:
«Спартак»
Никогда не испытывал не малейшего уважения к этой мрази. Радоваться нужно что у руля стоит молодой, компетентный тренер, при котором команда показывает и интересную игру, и страсть, и желание. Нет. Широкову нужно удовлетворить какие то свои личные амбиции. Ради этого он не гнушается ни чем. Готов, по моему, даже команду опустить ниже плинтуса. Гнать надо эту гниду в зашей, пока Хохлов не плюнул на всё это и не ушёл.

Кстати, у меня от короткого общения с Хохловым остались самые тёплые воспоминания. Простой, очень позитивный человек. Будет очень жаль если этот тупоголовый проходимец Широков сумеет нагадить Хохлову.
Регистрация: 5.06.2018 [жалоба]
№7 Написал: Михаил Пономарёв Краснодар (Сегодня, 12:44) #
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Болеет за:
«Кубань»
Riders1990,

он ещё и кастрат!!! а это куда значимее)))) хотя и в Зене он выделялся своим хамством и вседозволенностью!


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да возрадуйтесь о смертные-я снизошёл до вас!!!
Регистрация: 13.03.2018 [жалоба]
№6 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 12:37) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Широков изначально кто?Конь или бомж?Вот пусть в эти структуры идет.


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№5 Написал: Lacan (Сегодня, 12:24) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Редкая сволочь этот Широков! Решил поймать рыбку бабла в мутной воде безвластия управления Динамо! Твари, разваливают Великий клуб, где главный футбольный "эксперт"- проходимец Широков! Что творится?!!!......Надо держаться, Дмитрий Валерьевич, мы с вами!
Регистрация: 27.09.2011 [жалоба]
№4 Написал: пончевед (Сегодня, 11:54) #
  • +4
  •  (8)

Широков за 6 лет насмотрелся как дела делаются,тч не удивительно что он так себя ведет,дорвавшись до кормушки.
Регистрация: 6.09.2011 [жалоба]
№3 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 11:41) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Не знаю что у них между собой происходит,но вижу что динамики при Хохлове стали играть достойно,да и сам Хохлов адекватный мужик.

Поэтому оттуда и убегают таланты,как развиваться в таком бардаке.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№2 Написал: Михаил Пономарёв Краснодар (Сегодня, 11:30) #
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Кубань»
гнилой был игрок, гнилым человеком и остался! как не было к Широкову никакого уважения, так и нет! а Хохлова лично знаю! и очень уважаю как личность! очень открытый и душевный человек. от всего сердца желаю ему дальнейших успехов и удачи.


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да возрадуйтесь о смертные-я снизошёл до вас!!!
Регистрация: 13.03.2018 [жалоба]
№1 Написал: SVN (Сегодня, 11:17) #
  • +5
  •  (11)
online

Держитесь болельщики Динамо!У вас опять начался дурдом.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
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