Широков против Хохлова: что происходит в «Динамо»?

А что значит баннер: «Игрок. Капитан. Тренер. Руки прочь от Димы Хохлова!» — на динамовском секторе? Есть какие-то движения против него? #СпартакДинамо pic.twitter.com/tCK1O1EkJf

Помимо Ташаева, Роману Широкову не нужен в Динамо и Самба Соу. С ним тоже не продлят, скорее всего, контракт. Причем Широков сказал: "Я вам за меньшие деньги найди игрока гораздо сильнее!" Ну-ну, удачи ему. https://t.co/7mmAq48gRm