Новости партнеров

На церемонию прощания с Алексеем Парамоновым пришли футболисты "Спартака"

На церемонию прощания с Алексеем Парамоновым пришли футболисты "Спартака"

На церемонию прощания с бывшим футболистом "Спартака" Алексеем Парамоновым, которая проходит сегодня в Академии им. Черенкова "Спартак", пришли действующие игроки "красно-белых" - Александр Самедов, Артем Ребров, Джано Ананидзе и Георгий Джикия. Четырехкратный чемпион СССР в составе "Спартака" и победитель Олимпиады 1956-го года ушел из жизни в минувшую пятницу.

Помимо игроков "Спартака", прощание посетили главный тренер сборной России Станислав Черчесов, бывший одноклубник покойного Никита Симонян, а также бывшие тренеры сборной России Олег Романцев, Георгий Ярцев и Борис Игнатьев, - сообщает "Спорт-Экспресс".

Алексей Парамонов будет похоронен на Ваганьковском кладбище.
Теги: Парамонов Спартак Джикия Самедов
Сегодня, 11:12
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(4)
№3 Написал: ww Белгород (Сегодня, 12:19) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Царство небесное...


--------------------
не знаю кто, не знаю как, но я болею за СПАРТАК!
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№2 Написал: SVN (Сегодня, 11:44) #
  • +3
  •  (5)
online

Светлая память Алексею Александровичу!
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 11:20) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Соболезную родным и близким, пусть земля ему будет пухом, а родным и близким вечный уход за погребением.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.