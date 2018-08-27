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Андрей Тихонов: судья - безобразие просто. Устроили панибратство, друзья-товарищи (видео)

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов после поражения от "Енисея" (0:1) раскритиковал арбитра Михаила Вилкова и намекнул на связь судьи матча с начальником красноярской команды Игорем Егоровым, также бывшим рефери, передаёт корреспондент Rusfootball.info Александр Симбирский.



- В первом тайме мы выглядели не очень хорошо. Может быть, мы оказались не готовы к каким-то моментам. У нас были простейшие ошибки. У наших ворот было несколько опасных угловых. Удаление, я считаю, было незаслуженным. Потом посмотрите, разберете – там было большое количество моментов, в которых футболисты "Енисея" тоже заслуживали желтой карточки.

Почему-то нам давали карточки, а им не давали. Обрадович симулирует в штрафной – не дается желтая карточка. Хотя судья должен дать либо пенальти, либо карточку. Чистая рука у Ятченко – за это не дают пенальти. Кичин прыгает прямой ногой – это желтая карточка, а ему даже близко ее не дают. Судья – это безобразие просто!

Я понимаю Олега Кононова, который сказал, что он молчат не будет. Так вот если мы все не будем молчать, то может и не будет такого, как сегодня. Устроили панибратство, друзья-товарищи. Я считаю, что с этим надо заканчивать уже. Я понимаю, что обидное поражение для меня. Я могу говорить все, что хочешь, но ничего страшного. Пускай разбираются. Это наши лучшие судьи так судят.

- Вы довольны игрой своей команды?

- Во втором тайме – да.

- Почему у Кленкина не получилось в «Крыльях»?

- В данный момент на его позиции есть футболисты сильнее. Если говорить простым языком.

- Выход Канунникова был запланирован изначально?

- Да. Максим в первой игре с ЦСКА получил травму – надрыв мыщцы. Лечился 3 недели. Я рассчитывал выпустить его минут на 15. Он вышел и сыграл довольно-таки неплохо.

- Удаление изменило рисунок игры вашей команды?

- Дело в том, что есть справедливые удаления, а есть такие, которые как сейчас. Одним показывают желтые карточки, другим не показывают. И ходят с тупым взглядом смотреть, будто все нормально – это неправильно.

- Команда сумела перестроиться…

- Команда сумела перестроиться во втором тайме. Стали увереннее в себе. Стали выигрывать моменты, единоборства. У нас был неплохой удар, у Соболева был момент, у Корниленко. Мы могли не проиграть.

"Енисей" - "Крылья Советов": Вилков удалил полузащитника гостей Ланина
Теги: Тихонов Вилков Енисей Крылья Советов Rвидео
Сегодня, 20:19
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21
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№21 Написал: SVN (Сегодня, 21:11) #
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net.81,
сегодняшний матч не видел,но Локомотив в прошлом туре отскочил,Крылья хорошо смотрелись,в команде много новичков,нужно время все отладить.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№20 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 21:07) #
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Болеет за:
«Спартак»
У Скрипченко намного сильнее играли самарцы, и командная игра была, не в пример Тихонову. Тоскливо и боязливо выглядели "Крылья Советов" в сегодняшним матче. Удаление спорное, но Ланин спутал футбольное поле с борцовским ковром.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№19 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:05) #
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Цитата: Белогорье1964
Фио в профайл верни чухан бройлерный:)))

Он НЕ черный лис


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№18 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 21:05) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: robinzen
Вилков - это вообще не судья, а конченая гнида. Куда катится наш "футбол"?

да ты такая же конченая гнида как и ваш карманный вилков


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
№17 Написал: net.81 (Сегодня, 21:03) #
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Болеет за:
«Крылья Сов»
Тихонов делает хорошую мину при плохой игре команды. Так если посмотреть объективно, то команда играла раньше и сегодня хреновенько. И если защита более менее, то полузащиты просто нет. От слова совсем. В нападении один хороший нап -это Соболев,но он действует в конце атаки и зависим от полузащиты.
И ещё, не успевает появиться новый игрок в команде, как его сразу ставят в основной состав и при этом двое новеньких в этих матчах получили травмы.Т.е. физически не готовы. Вроде бы большинство тренеров так не делают, а дают новеньким сыграться с командой на тренировках и постепенно, на замены, выпускают. Почему Тихонов так не делает? Похоже не тренер рулит командой, кто-то другой, а Тихонов выпускает того кого скажут, кого только взяли.Что, Корниленко, Ланин,Клёнкин,Ткачук хуже новеньких что были сегодня? Не заметно.Ну, а слова Тихонова, что с Клёнкиным расстаются , так как есть сильнее - это что-то. Кто сильнее?Башкиров ,Чочиев с новеньким Антоном. ? Ну, ну. Боюсь, что очень скоро на место Тихонова тоже найдётся кто-нибудь посильнее из друзей-товарищей нового руководства.Вообщем опять поехало в команде бабло на трансферах скопом , а как показали эти пять матчей Крыльев это явный претендент на ФНЛ. Лифт поехал вниз.
Да, по судейству. Такие карточки как вторая у Ланина обычно не дают. Было два пенальти если бы судьи смотрели повтор. Игра рукой защитника Енисея в первом тайме и снос Соболева в штрафной во втором тайме когда он крутанулся с мячом.
Регистрация: 23.04.2009 [жалоба]
№16 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 21:02) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
Цитата: Шмайхель
Цитата: Победоносный Зенит
не хотят наших судей
Ваши карманные набуй не нужны..Бомжара ещё удивляется...финиш мля!

Ты тупой, я имел ввиду российских судей и если вы уже заранее готовитесь к свиночпоку,то давайте пригласим иностранца.

так газпрём и его купит твари


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
№15 Написал: Шмайхель (Сегодня, 21:02) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
я имел ввиду российских судей
Да мне по.уй бомж ,что ты имел ввиду..,ты что-то решаешь? Ваша сиплая миллеровская куета к тебе прислушается? Шалаболы помойные..


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ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№14 Написал: Белогорье1964 Нижнеангарск-Белгород (Сегодня, 21:02) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
Поносный Зенит

Поносный кто бы возиущался.Гыыыыыы:))Фио в профайл верни чухан бройлерный:)))
Регистрация: 3.08.2018 [жалоба]
№13 Написал: SVN (Сегодня, 21:00) #
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online

Победоносный Зенит,
это не болельщики решают!Но Миллер,Фурсенко,Семак такой заявки не подали!Руководство Спартака не раз заявляло,о желание приглашения иностранных судей на центральные встречи.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№12 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:57) #
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online

Цитата: Победоносный Зенит
то давайте пригласим иностранца.

Был такой опыт. Но кумир болельщиков ЦСКА барбос усатый всегда был против. Вонял каждый раз когда проигрывали..

И вааааще, почему вы еще не в Севастополе?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№11 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 20:53) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Шмайхель
Цитата: Победоносный Зенит
не хотят наших судей
Ваши карманные набуй не нужны..Бомжара ещё удивляется...финиш мля!

Ты тупой, я имел ввиду российских судей и если вы уже заранее готовитесь к свиночпоку,то давайте пригласим иностранца.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№10 Написал: SVN (Сегодня, 20:53) #
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online

Цитата: Савелий
По сути, "случайные" ошибки судьи - это мошенничество.... Мошенничество- это статья. А не пора ли начать применять закон?((

Пора морду бить таким судьям,извиняюсь за выражение,вырвалось. confused
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№9 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 20:49) #
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  •  (4)
online

По сути, "случайные" ошибки судьи - это мошенничество.... Мошенничество- это статья. А не пора ли начать применять закон?((
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
№8 Написал: Шмайхель (Сегодня, 20:47) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
не хотят наших судей
Ваши карманные набуй не нужны..Бомжара ещё удивляется...финиш мля!


--------------------
ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№7 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 20:46) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Если свиньи так не хотят наших судей пусть РФС пригласит иностранного, какие проблемы.


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№6 Написал: SVN (Сегодня, 20:42) #
  • -2
  •  (6)
online

Цитата: Blessing
Учись держать удар, начинающий тренер... Если память не изменяет, ты играл в Крыльях, большой футбол знаешь не понаслышке, так работай.

ну от тролля газового смешно слышать,иди помолись на вилкова! smile
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№5 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 20:41) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Вилков - 3_2рас! Бомжарская гнида!


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№4 Написал: Шмайхель (Сегодня, 20:38) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: robinzen
Вилков - это вообще не судья, а конченая гнида. Куда катится наш "футбол"?
Троллинг? Это ваш поганый судейка! Вы его в жопу целовать должны..


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ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:36) #
  • -8
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Учись держать удар, начинающий тренер... Если память не изменяет, свою игроцкую карьеру ты провёл в Крыльях, большой футбол знаешь не понаслышке, так работай.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№2 Написал: SVN (Сегодня, 20:24) #
  • 0
  •  (4)
online

Тише сейчас штраф впаяют,у нас нельзя нехорошо про судейство.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 20:19) #
  • +2
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Вилков - это вообще не судья, а конченая гнида. Куда катится наш "футбол"?


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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