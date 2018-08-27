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Андрей Тихонов: судья - безобразие просто. Устроили панибратство, друзья-товарищи (видео)
Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов после поражения от "Енисея" (0:1) раскритиковал арбитра Михаила Вилкова и намекнул на связь судьи матча с начальником красноярской команды Игорем Егоровым, также бывшим рефери, передаёт корреспондент Rusfootball.info Александр Симбирский.
- В первом тайме мы выглядели не очень хорошо. Может быть, мы оказались не готовы к каким-то моментам. У нас были простейшие ошибки. У наших ворот было несколько опасных угловых. Удаление, я считаю, было незаслуженным. Потом посмотрите, разберете – там было большое количество моментов, в которых футболисты "Енисея" тоже заслуживали желтой карточки.
Почему-то нам давали карточки, а им не давали. Обрадович симулирует в штрафной – не дается желтая карточка. Хотя судья должен дать либо пенальти, либо карточку. Чистая рука у Ятченко – за это не дают пенальти. Кичин прыгает прямой ногой – это желтая карточка, а ему даже близко ее не дают. Судья – это безобразие просто!
Я понимаю Олега Кононова, который сказал, что он молчат не будет. Так вот если мы все не будем молчать, то может и не будет такого, как сегодня. Устроили панибратство, друзья-товарищи. Я считаю, что с этим надо заканчивать уже. Я понимаю, что обидное поражение для меня. Я могу говорить все, что хочешь, но ничего страшного. Пускай разбираются. Это наши лучшие судьи так судят.
- Вы довольны игрой своей команды?
- Во втором тайме – да.
- Почему у Кленкина не получилось в «Крыльях»?
- В данный момент на его позиции есть футболисты сильнее. Если говорить простым языком.
- Выход Канунникова был запланирован изначально?
- Да. Максим в первой игре с ЦСКА получил травму – надрыв мыщцы. Лечился 3 недели. Я рассчитывал выпустить его минут на 15. Он вышел и сыграл довольно-таки неплохо.
- Удаление изменило рисунок игры вашей команды?
- Дело в том, что есть справедливые удаления, а есть такие, которые как сейчас. Одним показывают желтые карточки, другим не показывают. И ходят с тупым взглядом смотреть, будто все нормально – это неправильно.
- Команда сумела перестроиться…
- Команда сумела перестроиться во втором тайме. Стали увереннее в себе. Стали выигрывать моменты, единоборства. У нас был неплохой удар, у Соболева был момент, у Корниленко. Мы могли не проиграть.
"Енисей" - "Крылья Советов": Вилков удалил полузащитника гостей Ланина
- В первом тайме мы выглядели не очень хорошо. Может быть, мы оказались не готовы к каким-то моментам. У нас были простейшие ошибки. У наших ворот было несколько опасных угловых. Удаление, я считаю, было незаслуженным. Потом посмотрите, разберете – там было большое количество моментов, в которых футболисты "Енисея" тоже заслуживали желтой карточки.
Почему-то нам давали карточки, а им не давали. Обрадович симулирует в штрафной – не дается желтая карточка. Хотя судья должен дать либо пенальти, либо карточку. Чистая рука у Ятченко – за это не дают пенальти. Кичин прыгает прямой ногой – это желтая карточка, а ему даже близко ее не дают. Судья – это безобразие просто!
Я понимаю Олега Кононова, который сказал, что он молчат не будет. Так вот если мы все не будем молчать, то может и не будет такого, как сегодня. Устроили панибратство, друзья-товарищи. Я считаю, что с этим надо заканчивать уже. Я понимаю, что обидное поражение для меня. Я могу говорить все, что хочешь, но ничего страшного. Пускай разбираются. Это наши лучшие судьи так судят.
- Вы довольны игрой своей команды?
- Во втором тайме – да.
- Почему у Кленкина не получилось в «Крыльях»?
- В данный момент на его позиции есть футболисты сильнее. Если говорить простым языком.
- Выход Канунникова был запланирован изначально?
- Да. Максим в первой игре с ЦСКА получил травму – надрыв мыщцы. Лечился 3 недели. Я рассчитывал выпустить его минут на 15. Он вышел и сыграл довольно-таки неплохо.
- Удаление изменило рисунок игры вашей команды?
- Дело в том, что есть справедливые удаления, а есть такие, которые как сейчас. Одним показывают желтые карточки, другим не показывают. И ходят с тупым взглядом смотреть, будто все нормально – это неправильно.
- Команда сумела перестроиться…
- Команда сумела перестроиться во втором тайме. Стали увереннее в себе. Стали выигрывать моменты, единоборства. У нас был неплохой удар, у Соболева был момент, у Корниленко. Мы могли не проиграть.
"Енисей" - "Крылья Советов": Вилков удалил полузащитника гостей Ланина
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