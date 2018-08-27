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Дмитрий Аленичев: прошу не задавать ни одного вопроса по судейству

Дмитрий Аленичев: прошу не задавать ни одного вопроса по судейству

Главный тренер "Енисея" прокомментировал первую победу своей команды в премьер-лиге, попросив не задавать ему вопросов по судейству:

- У меня есть пожелание - ни одного вопроса не задавайте по судейству. Я понимаю, что вам хочется спросить и узнать, но я не хочу отвечать. Мы знали, что почти весь Краноярск за нас переживал, находясь перед большим экраном, за это вся команда болельщикам благодарна.

По игре: пока были равные составы, шла примерно равная игра, может быть, с небольшим преимуществом наших футболистов. Еще в первом тайме мы забили отличный гол. Потом произошло то, чего я и боялся. Команда, которая играла в меньшинстве, имела преимущество достаточно ощутимое. Я давно в футболе, я ожидал такого развития событий. Несмотря на это, нам удалось буквально на жилах удержать победу, завоевать эти три очка. еще раз хочу поздравить футболистов и всех, кто причастен к нашей команде. Результат удовлетворяет, но есть некая обеспокоенность, все-таки много непонятного случилось во втором тайме.

- Что делать с реализацией?

- Мы работаем над этим. Я просил создавать больше моментов перед матчем. Забили мы в ситуации, которую сложно назвать голевой. Много дальних ударов? Была установка, соперник мог закрываться в штрафной, дальние удары в некотором смысле решение этого вопроса.

- Является ли для вас противостояние с командой Тихонова принципиальным?

- Нет. На прошлой игре спрашивали то же самое насчет команды Валеры Карпина. Нет, это просто противостояние двух команд.

- Вы играли в три нападающих и меняли их только на форвардов. Был упор на атаку?

- Я делал замены для того, чтобы создавать больше моментов за счет свежести вышедших игроков, но этого не произошло.

- Вы сказали, что знали о поддержке в Красноярске. Вам это помогало?

- Мы это чувствовали не только во время игры, мы ощущаем это и за пределами поля. Мы прекрасно понимаем, они чуть ли не каждую секунду они с нами.

- Здесь, в Тюмени, команда играет третий матч и болельщиков все меньше. Не огорчаетесь?

- Мы играли с "зенитом" и ЦСКА, поэтому и был аншлаг. Сегодня игра в понедельник, достаточно позднее время начало, да и соперник не такого высокого уровня, так что все ожидаемо, - передает слова тренера корреспондент Rusfootball.info Александр Симбирский.

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Теги: Аленичев Енисей Крылья Советов
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