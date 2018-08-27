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Тихонов проиграл Аленичеву не из-за судьи. Но Вилков помог «Енисею»
Очередное тренерское противостояние легенд «Спартака» запомнится новым судейским скандалом, игру же болельщики «Крыльев» захотят забыть. Rusfootball.info – о справедливых претензиях Андрея Тихонова к судейству и претензиях к самому Тихонову по поводу игры его команды.
«Енисей» сменил схему и вышел играть на победу
Ещё до матча стало понятно, кто будет владеть преимуществом. Команда Аленичева до этого сыграла все матчи в 3 центральных защитника, но к сегодняшней игре перестроилась. Кичин (только он из старта «Енисея» играл в весеннем матче этих команд) переместился на левый фланг и действовал активно. Также в составе появились сразу нападающих – Обрадович и Костюков, и Бодул, отходивший в глубину для розыгрыша.
«Крылья» же никак не сменили свою стандартную формацию при том, что команде не хватает центральных защитников – в центре выходит крайний защитников Полуяхтов. В гостевом матче на непривычном искусственном поле самарцы сели к своим воротам и встречали соперника глубоко.
Конюхов был не в себе
Уже на первой минуте вратарь и капитан «Крыльев» вызвал опасения относительно своего состояния: пошёл в борьбу на выход и не добрался до мяча, в итоге роль вратаря чудом исполнил Денисов. Вскоре Конюхов опять пошёл на верховой мяч, но не стал за ним прыгать и застыл на месте, оставив за спиной пустые ворота. Ну а в концовке тайма Евгений просто проспал ближний угол, пропустив дальний удар Костюкова.
На скамейке томится Сергей Рыжиков, вместе с журналистами в лифте на «Самара Арене» катается Гиорги Лория. В прошлый раз Конюхов, установив рекордную «сухую» серию ФНЛ, начал сезон Премьер-лиги в роли основного вратаря и потерял своё место. После матчей с «Локомотивом» и «Енисеем» он близок к повторению истории. Да, во втором тайме Конюхов отыграл неплохо и помог «Крыльям» не пропустить второй, но пропускать первый точно не стоило.
Вилков – тоже
Андрей Тихонов разнёс судейство и вспомнил «друге-товарище» Игоре Егорове, который является начальником «Енисея». Иначе быть не могло. Ну, смотрите сами.
14 минута, мяч попадает в руку Ятченко. Вилков назначает угловой. Комментатор Александр Аксёнов заметил, что расстояние было небольшим, ничего криминального нет. Но Александр всё-таки волейбольный комментатор. Вот скажите, это рука в естественном положении? Именно так она должна располагаться в штрафной у защитника? Тогда непонятно, зачем некоторые чудаки прячут руки за спину и прижимают их к корпусу, если можно их спокойно растопырить и блокировать траекторию подачи локтём.
Именно на этот момент обратил внимание новый директор «Крыльев» Александр Шикунов, который специально включился для «Матч Премьер» из Тюмени.
Александр Бобров из «СЭ» и Андрей Тихонов обратили внимание на другой эпизод. Они отметили, что Валерий Кичин воткнулся в Соболева прямой ногой, но не получил за это даже жёлтую, хотя эпизод, по мнению Боброва, тянул на красную.
Наконец, удаление Ланина. Первую жёлтую Олег получил за эмоции после решения арбитра поставить штрафной. Через пару минут он прихватил Обрадовича, но не так уж сильно, словно вспомнив во время захвата про свою первую жёлтую. Вдобавок Ланин получил по лицу от Обрадовича – отмашка однозначно была умышленной, акцентированной за неё Марко получил жёлтую.
За что удалили Ланина, однозначного понимания нет. Комментаторы утверждали, что официальная реплика от судейской бригады – за симуляцию. Но о какой симуляции речь, если Обрадович получил жёлтую за отмашку? Значит, за захват? Тут уже вопрос в квалификации захвата. Он был, но такой, что нападающий сумел вырваться и побежал вперёд. И вот тут мне довелось слышать самые разные мнения: коллеги с Русфутбола и Андрей Тихонов утверждают, что это не жёлтая и тем более не вторая, а Константин Генич и Александр Шикунов, например, сочли удаление справедливым.
Но в итоге мы получаем 3 ключевых эпизода, и все Вилков трактовал в пользу «Енисея». Возмущение Тихонова и его обвинения в предвзятости можно понять.
«Крылья» проиграли не из-за Вилкова
Но за обвинениями в адрес судьи самарцам нельзя забывать, что первый тайм они проиграли не потому, что остались в меньшинстве, а потому что были слабее. «Крылья» поставили нечто, похожее на автобус, с первых минут, но он не создавал ощущение безопасности для ворот Конюхова. Обрадович и Костюков здорово врывались в полуфланги и опережали оппонентов. Кичин метал ауты прямо в чужую штрафную, а странные выходы Конюхова ещё больше дестабилизировали обстановку.
В общем, «Енисей» нагляднее демонстрировал желание забить и победить, находил ключи к обороне соперника. «Крылья» же действовали с мячом настолько медленно, что красноярцам даже не пришлось побегать за соперником перед отбором или перехватом.
Не добили – и ладно
На второй тайм «Енисей» явно вышел с установкой добивать оставшегося в меньшинстве соперника. Команда продолжила владеть мячом, Комолов даже попал в перекладину. Но эффекта разговора с Аленичевым хватило минут на 10-15.
Дальше «Енисей» всё глубже садился назад и, как сказал тренер, испугался. Красноярцы поменяли схему и снова перешли на 3 центральных защитника. Поначалу удавалось контратаковать – Саркисов не реализовал выход 1 на 1, но дальше «Енисей» всё отдавал и отдавал инициативу. Не то чтобы «Крылья» преуспевали в атаке, но от дурачка никто не застрахован. Очень странная игра в большинстве от команды, у которой всё получалось.
Перестроения Тихонова и попытки исполнить «Зенит»
Тихонов отошёл от трёх центральных защитников ещё в перерыве без замен – Полуяхтов стал левым защитником, а Виталий Денисов поднялся в полузащиту в схеме 4-4-1. Но вскоре новичок занял место ложного фулбэка, успевая и в центре, и на фланге, а также занялся дальними аутами. Полуяхтов поднялся выше и создал главный и единственный момент «Крыльев»: в борьбе за верховую диагональ он сумел сделать скидку на Соболева, а Александр после классного разворота чуть не попал в девятку.
С течением времени на поле появлялось всё больше нападающих. Тихонов попробовал повторить трюк «Зенита» и заканчивал матч с тремя мощными форвардами – Соболевым, Канунниковым и Корниленко. Однако даже если они выигрывали борьбу вверху, то подбор неизменно забирали красноярцы. Тут «Крыльям» очень не хватало игрока, они рисковали нарваться на контратаку.
Хотя защитники «Енисея» действовали здорово и в основном верх выигрывали, поэтому результату толком ничего не угрожало. Можно вспомнить разве что близкий к девятке удар Башкирова из-за штрафной, но даже болельщику «Крыльев» со стажем трудно вспомнить хороший дальний удар Евгения.
«Крылья» – всё-таки команда на вылет?
Итоговое поражение «Крыльев» заслуженно и закономерно. Тем, кто не следил за командой в ФНЛ и считает Андрея Тихонова хорошим тренером, который прививает команде романтичный футбол, давно пора снять розовые очки. Волжане с удовольствием отдавали инициативу даже в ФНЛ и сегодня в равных составах неудачно играли от соперника – ни толкового автобуса, ни остроты в контратаках.
Свою единственную победу «Крылья» одержали над «Ростовом», после того, как команда и тренер разозлились на Романа Гутцайта, назвавшего самарцев командой на вылет. И сегодняшний матч скорее подтверждает правоту комментатора. Если «Анжи» смотрится явным аутсайдером, то «Енисей» и «Крылья» до начала матча смотрелись главными претендентами на 15-е место. И матч с конкурентом команда Тихонова проиграла без шансов.
Конечно, кадровый ресурс волжан скуден. Удивительно, что команда подписала уже более десятка новичков, но назвать кого-то принципиальным усилением трудно. Миланов или Молло пока только в слухах. Сегодня дебютировали Виталий Денисов и Паул Антон, однако румын, на которого возлагали большие надежды, травмировался в первом же матче. Трудно сказать, восстановится ли он к игре с бывшей командой: следующий матч «Крылья» первого сентября проведут дома с «Анжи». После двух поражений от прошлогодних соперников по ФНЛ самарцы не имеют права не обыгрывать команду, которая должна была туда отправиться.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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«Енисей» сменил схему и вышел играть на победу
Ещё до матча стало понятно, кто будет владеть преимуществом. Команда Аленичева до этого сыграла все матчи в 3 центральных защитника, но к сегодняшней игре перестроилась. Кичин (только он из старта «Енисея» играл в весеннем матче этих команд) переместился на левый фланг и действовал активно. Также в составе появились сразу нападающих – Обрадович и Костюков, и Бодул, отходивший в глубину для розыгрыша.
«Крылья» же никак не сменили свою стандартную формацию при том, что команде не хватает центральных защитников – в центре выходит крайний защитников Полуяхтов. В гостевом матче на непривычном искусственном поле самарцы сели к своим воротам и встречали соперника глубоко.
Конюхов был не в себе
Уже на первой минуте вратарь и капитан «Крыльев» вызвал опасения относительно своего состояния: пошёл в борьбу на выход и не добрался до мяча, в итоге роль вратаря чудом исполнил Денисов. Вскоре Конюхов опять пошёл на верховой мяч, но не стал за ним прыгать и застыл на месте, оставив за спиной пустые ворота. Ну а в концовке тайма Евгений просто проспал ближний угол, пропустив дальний удар Костюкова.
На скамейке томится Сергей Рыжиков, вместе с журналистами в лифте на «Самара Арене» катается Гиорги Лория. В прошлый раз Конюхов, установив рекордную «сухую» серию ФНЛ, начал сезон Премьер-лиги в роли основного вратаря и потерял своё место. После матчей с «Локомотивом» и «Енисеем» он близок к повторению истории. Да, во втором тайме Конюхов отыграл неплохо и помог «Крыльям» не пропустить второй, но пропускать первый точно не стоило.
Вилков – тоже
Андрей Тихонов разнёс судейство и вспомнил «друге-товарище» Игоре Егорове, который является начальником «Енисея». Иначе быть не могло. Ну, смотрите сами.
14 минута, мяч попадает в руку Ятченко. Вилков назначает угловой. Комментатор Александр Аксёнов заметил, что расстояние было небольшим, ничего криминального нет. Но Александр всё-таки волейбольный комментатор. Вот скажите, это рука в естественном положении? Именно так она должна располагаться в штрафной у защитника? Тогда непонятно, зачем некоторые чудаки прячут руки за спину и прижимают их к корпусу, если можно их спокойно растопырить и блокировать траекторию подачи локтём.
Именно на этот момент обратил внимание новый директор «Крыльев» Александр Шикунов, который специально включился для «Матч Премьер» из Тюмени.
Александр Бобров из «СЭ» и Андрей Тихонов обратили внимание на другой эпизод. Они отметили, что Валерий Кичин воткнулся в Соболева прямой ногой, но не получил за это даже жёлтую, хотя эпизод, по мнению Боброва, тянул на красную.
Наконец, удаление Ланина. Первую жёлтую Олег получил за эмоции после решения арбитра поставить штрафной. Через пару минут он прихватил Обрадовича, но не так уж сильно, словно вспомнив во время захвата про свою первую жёлтую. Вдобавок Ланин получил по лицу от Обрадовича – отмашка однозначно была умышленной, акцентированной за неё Марко получил жёлтую.
За что удалили Ланина, однозначного понимания нет. Комментаторы утверждали, что официальная реплика от судейской бригады – за симуляцию. Но о какой симуляции речь, если Обрадович получил жёлтую за отмашку? Значит, за захват? Тут уже вопрос в квалификации захвата. Он был, но такой, что нападающий сумел вырваться и побежал вперёд. И вот тут мне довелось слышать самые разные мнения: коллеги с Русфутбола и Андрей Тихонов утверждают, что это не жёлтая и тем более не вторая, а Константин Генич и Александр Шикунов, например, сочли удаление справедливым.
Но в итоге мы получаем 3 ключевых эпизода, и все Вилков трактовал в пользу «Енисея». Возмущение Тихонова и его обвинения в предвзятости можно понять.
«Крылья» проиграли не из-за Вилкова
Но за обвинениями в адрес судьи самарцам нельзя забывать, что первый тайм они проиграли не потому, что остались в меньшинстве, а потому что были слабее. «Крылья» поставили нечто, похожее на автобус, с первых минут, но он не создавал ощущение безопасности для ворот Конюхова. Обрадович и Костюков здорово врывались в полуфланги и опережали оппонентов. Кичин метал ауты прямо в чужую штрафную, а странные выходы Конюхова ещё больше дестабилизировали обстановку.
В общем, «Енисей» нагляднее демонстрировал желание забить и победить, находил ключи к обороне соперника. «Крылья» же действовали с мячом настолько медленно, что красноярцам даже не пришлось побегать за соперником перед отбором или перехватом.
Не добили – и ладно
На второй тайм «Енисей» явно вышел с установкой добивать оставшегося в меньшинстве соперника. Команда продолжила владеть мячом, Комолов даже попал в перекладину. Но эффекта разговора с Аленичевым хватило минут на 10-15.
Дальше «Енисей» всё глубже садился назад и, как сказал тренер, испугался. Красноярцы поменяли схему и снова перешли на 3 центральных защитника. Поначалу удавалось контратаковать – Саркисов не реализовал выход 1 на 1, но дальше «Енисей» всё отдавал и отдавал инициативу. Не то чтобы «Крылья» преуспевали в атаке, но от дурачка никто не застрахован. Очень странная игра в большинстве от команды, у которой всё получалось.
Перестроения Тихонова и попытки исполнить «Зенит»
Тихонов отошёл от трёх центральных защитников ещё в перерыве без замен – Полуяхтов стал левым защитником, а Виталий Денисов поднялся в полузащиту в схеме 4-4-1. Но вскоре новичок занял место ложного фулбэка, успевая и в центре, и на фланге, а также занялся дальними аутами. Полуяхтов поднялся выше и создал главный и единственный момент «Крыльев»: в борьбе за верховую диагональ он сумел сделать скидку на Соболева, а Александр после классного разворота чуть не попал в девятку.
С течением времени на поле появлялось всё больше нападающих. Тихонов попробовал повторить трюк «Зенита» и заканчивал матч с тремя мощными форвардами – Соболевым, Канунниковым и Корниленко. Однако даже если они выигрывали борьбу вверху, то подбор неизменно забирали красноярцы. Тут «Крыльям» очень не хватало игрока, они рисковали нарваться на контратаку.
Хотя защитники «Енисея» действовали здорово и в основном верх выигрывали, поэтому результату толком ничего не угрожало. Можно вспомнить разве что близкий к девятке удар Башкирова из-за штрафной, но даже болельщику «Крыльев» со стажем трудно вспомнить хороший дальний удар Евгения.
«Крылья» – всё-таки команда на вылет?
Итоговое поражение «Крыльев» заслуженно и закономерно. Тем, кто не следил за командой в ФНЛ и считает Андрея Тихонова хорошим тренером, который прививает команде романтичный футбол, давно пора снять розовые очки. Волжане с удовольствием отдавали инициативу даже в ФНЛ и сегодня в равных составах неудачно играли от соперника – ни толкового автобуса, ни остроты в контратаках.
Свою единственную победу «Крылья» одержали над «Ростовом», после того, как команда и тренер разозлились на Романа Гутцайта, назвавшего самарцев командой на вылет. И сегодняшний матч скорее подтверждает правоту комментатора. Если «Анжи» смотрится явным аутсайдером, то «Енисей» и «Крылья» до начала матча смотрелись главными претендентами на 15-е место. И матч с конкурентом команда Тихонова проиграла без шансов.
Конечно, кадровый ресурс волжан скуден. Удивительно, что команда подписала уже более десятка новичков, но назвать кого-то принципиальным усилением трудно. Миланов или Молло пока только в слухах. Сегодня дебютировали Виталий Денисов и Паул Антон, однако румын, на которого возлагали большие надежды, травмировался в первом же матче. Трудно сказать, восстановится ли он к игре с бывшей командой: следующий матч «Крылья» первого сентября проведут дома с «Анжи». После двух поражений от прошлогодних соперников по ФНЛ самарцы не имеют права не обыгрывать команду, которая должна была туда отправиться.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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