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Шиманьского не будет в ЦСКА

Шиманьского не будет в ЦСКА

Полузащитник "Легии" Себастьян Шиманьски не перейдет в стан московских "армейцев", об этом сообщил его агент:

- Переговоры окончены, сделки не будет. ЦСКА и "Легия" не смогли прийти к общему мнению по трансферной стоимости игрока, — приводит слова агента издание Sport24.

По информации агента Романа Орещука, ЦСКА предлагал за игрока 3-4 миллиона евро, "Легия" же требовала 7 млн.

фото: sportowefakty.wp.pl
Теги: ЦСКА Шиманьский Гинер
Сегодня, 13:59
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(0)
№6 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 15:02) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Шампанского!
Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
№5 Написал: Николай Вакрапов (Сегодня, 14:36) #
  • -3
  •  (3)
online

нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал=---- https://utka.su/LjnFy
Регистрация: 29.08.2018 [жалоба]
№4 Написал: CSKA_Best (Сегодня, 14:35) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
не подошёл поляк Команде Африканских Лейтенантов.

зато вам подошел глушак и русский месси кстати где он joy
Регистрация: 16.07.2016 [жалоба]
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:11) #
  • -11
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
не подошёл поляк Команде Африканских Лейтенантов.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№2 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 14:10) #
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  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
правильно
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
№1 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 14:05) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
да нах надо за кота в мешке 7 лямов.
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
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