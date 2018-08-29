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Массимо Каррера: найти замену Промесу будет непросто

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал возможный уход из клуба форварда Квинси Промеса.

"Квинси важный игрок для "Спартака". Он прошел этот своеобразный экзамен. Он доказал, что может играть в футбол на высоком уровне. И как у каждого классного игрока, у него есть амбиции попасть в более сильный чемпионат. Не хочу сказать, что российская лига не важна. Но другие чемпионаты пользуются большим вниманием.

Пока он игрок "Спартака". Сегодня он тренировался с нами. Если он уйдет, будем как-то играть. На его позиции выйдет кто-то другой. И надо понимать, будет ли у нас время найти кого-то за оставшееся до закрытия трансферного окна время, если он все же уйдет. Покупать футболиста просто, чтобы купить, смысла нет.

Найти замену Квинси будет очень нелегко. Заменить такого футболиста как Квинси вообще непросто. Чтобы купить кого-то такого же уровня, надо потратить серьезные деньги. Или взять кого-то в аренду, или сделать ставку на молодежь. Если бы уход Промеса был в планах с мая, у нас было бы время кого-то присмотреть", - цитирует Карреру Sport24.
Теги: Каррера Промес Спартак
Сегодня, 17:17
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№20 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 18:06) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
А разве Промес у нас котировался как форвард? Никогда он не был ярко выраженным нападающим. Полузащитник. созидатель. Но не форвард. Помимо голов, он еще и созидал. Куча голевых. Так все таки кто Спартаку нужен?

это Промес не форвард!? да ты футбола не видел! не буду вдаваться в былое, но Промес, как и тот же Муса в ЦСКА, ярко выраженные крайние форварды! и забивали будь здоров!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№19 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 18:04) #
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Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
у нас Адриану - мертвый,

Живее некуда!
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
срочно нужен забивной форвард, причем адаптированный к нашему чемпионату!

А разве Промес у нас котировался как форвард?
Никогда он не был ярко выраженным нападающим. Полузащитник. созидатель. Но не форвард. Помимо голов, он еще и созидал. Куча голевых.
Так все таки кто Спартаку нужен?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№18 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 18:00) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Цитата: Я ухожу.
Пашу Яковлева вернём

Ты серьёзно?! Ты его в последней игре видел?
Арендовать нужно кого-то и отдайте Петковича куда-нить!

чё ты на провокатора ведешься? ни один спартач в здравом уме такого не скажет!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№17 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 18:00) #
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Болеет за:
«Зенит»
...Найти замену Промесу будет непросто....

Ведь был такой хороший мальчик,
На скрипке полечку играл,
Решал безумные задачи
И все как надо понимал. smile
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№16 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 17:59) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Да там Софьян на цепи и снамордником привязан. Как только Промес уедет, немного атаку Макар перестоит и все.

кого он на хер перестроит! у нас Адриану - мертвый, Зелуиш не забивной! Хани может иногда забить, но это подночик снарядов, а не форвард, как Промес! и кто из этих трех забивать будет!? ...или может на Рошу надеешься!?
срочно нужен забивной форвард, причем адаптированный к нашему чемпионату!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№15 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 17:59) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
Бикфалви нужно срочно у Урула покупать, Азмуна у Рубина и Соболева из Крыльев

о, началась СССР-ровская идеология пищевика... smile


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№14 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 17:58) #
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online

Цитата: Я ухожу.
Пашу Яковлева вернём

Ты серьёзно?! Ты его в последней игре видел?
Арендовать нужно кого-то и отдайте Петковича куда-нить!


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№13 Написал: Бывалый Кузбасс (Сегодня, 17:51) #
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Болеет за:
«Спартак»
Такое ощущение, что Карреру закола эта санта Барбара и он говорит дежурные фразы. Антоху пытаются продать уже два года, а Каррера типа не знал, что его могут продать этим летом?)))
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
№12 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 17:45) #
  • -1
  •  (5)

Теперь Медок наше спасение
Не сахар, пастила или варение
Простой и однозначный как вещдок
Наш новый идол - наш МедОк.....
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№11 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 17:42) #
  • -1
  •  (5)
online

Цитата: Пивовед
щщщщикаррррно (С)

Да там Софьян на цепи и снамордником привязан. Как только Промес уедет, немного атаку Макар перестоит и все.

Цитата: Пивовед
щщщщикаррррно (С)

Да там Софьян на цепи и снамордником привязан. Как только Промес уедет, немного атаку Макар перестоит и все.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№10 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 17:37) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
щщщщикаррррно (С)

Если он уйдет, будем как-то играть. На его позиции выйдет кто-то другой. И надо понимать, будет ли у нас время найти кого-то за оставшееся до закрытия трансферного окна время, если он все же уйдет


то есть, тренер не в курсе.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№9 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 17:36) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Без паники,у нас есть Ханни,Роша,конечно жаль что перед матчем с бомжами,но что делать,такова жизнь.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№8 Написал: liasport433 (Сегодня, 17:33) #
  • +5
  •  (5)

мостовой вроде хотел поиграть в КБ майке.... прочуел уход промеса =)
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№7 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 17:30) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Бикфалви нужно срочно у Урула покупать, Азмуна у Рубина и Соболева из Крыльев, иначе хана и в ЛЕ и в чемпионате!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№6 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 17:30) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Просто атас, а не селекционная служба.....


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007 [жалоба]
№5 Написал: Гастэряну (Сегодня, 17:25) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: Я ухожу.
Денчик Давыдом есть или на крайняк Пашу Яковлева вернём.

там еще и Мостовой просится
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№4 Написал: Я ухожу. (Сегодня, 17:23) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Денчик Давыдом есть или на крайняк Пашу Яковлева вернём.
Регистрация: 31.12.2015 [жалоба]
№3 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 17:23) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
ПИ3ДЕЦ!!!
ну и руководство у Спартака! перед самой ЛЕ и в канун важнейшей игры с Зенитом оставить команду без лидера атак!!!
ИДИОТЫ утырошные!
тем более за жалкие 21 евролям, при таких то ценах в Европе на игроков!!! ведь весной за 35 могли продать!!!
да ещё в какую-то убогую Севилью!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№2 Написал: Гастэряну (Сегодня, 17:21) #
  • +5
  •  (9)

так у вас же в резерве куча негритят
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№1 Написал: trent (Сегодня, 17:21) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
пламенный привет селекционной службе...


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012 [жалоба]
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