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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Илья Кутепов отправится в Рим на операцию. У него проблемы с паховой грыжей
Защитник "Спартака" и сборной России Илья Кутепов сообщил, что в ближайшее время отправится на операцию в римскую клинику "Вилла Стюарт".
У 25-летнего футболиста проблемы с паховой грыжей. Он точно пропустит ключевую игру 6-го тура РПЛ с "Зенитом" в Санкт-Петербурге.
– Верна ли информация, что вы летите на операцию? Когда вы восстановитесь?
– Пока не знаю, через какой промежуток времени вернусь. Еще предстоит более глубокое обследование. Станет ясно уже по факту. Сейчас про сроки не могу говорить.
– Примерно – месяц?
– Даже примерно ничего не могу сказать. Это уже станет ясно там.
– В Риме?
– Да.
Кутепов был вызван в сборную на сентябрьские игры с Турцией и Чехией, но теперь, судя по всему, штабу либо придется приглашать другого защитника.
"Спорт-Экспресс"
У 25-летнего футболиста проблемы с паховой грыжей. Он точно пропустит ключевую игру 6-го тура РПЛ с "Зенитом" в Санкт-Петербурге.
– Верна ли информация, что вы летите на операцию? Когда вы восстановитесь?
– Пока не знаю, через какой промежуток времени вернусь. Еще предстоит более глубокое обследование. Станет ясно уже по факту. Сейчас про сроки не могу говорить.
– Примерно – месяц?
– Даже примерно ничего не могу сказать. Это уже станет ясно там.
– В Риме?
– Да.
Кутепов был вызван в сборную на сентябрьские игры с Турцией и Чехией, но теперь, судя по всему, штабу либо придется приглашать другого защитника.
"Спорт-Экспресс"
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