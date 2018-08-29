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Илья Кутепов отправится в Рим на операцию. У него проблемы с паховой грыжей

Защитник "Спартака" и сборной России Илья Кутепов сообщил, что в ближайшее время отправится на операцию в римскую клинику "Вилла Стюарт".

У 25-летнего футболиста проблемы с паховой грыжей. Он точно пропустит ключевую игру 6-го тура РПЛ с "Зенитом" в Санкт-Петербурге.

– Верна ли информация, что вы летите на операцию? Когда вы восстановитесь?

– Пока не знаю, через какой промежуток времени вернусь. Еще предстоит более глубокое обследование. Станет ясно уже по факту. Сейчас про сроки не могу говорить.

– Примерно – месяц?

– Даже примерно ничего не могу сказать. Это уже станет ясно там.

– В Риме?

– Да.

Кутепов был вызван в сборную на сентябрьские игры с Турцией и Чехией, но теперь, судя по всему, штабу либо придется приглашать другого защитника.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кутепов Спартак Сборная России
Сегодня, 21:28
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(2)
№6 Написал: nedva Russia (Сегодня, 22:52) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Жаль, только стал форму набирать... Здоровья!
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
№5 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 22:13) #
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Как только отказали в повышении зарплаты,так сразу травмы обострились...как говорится,обморожу уши назло бабушке....
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
№4 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 21:54) #
  • -9
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Давай..и нам бошку не занимай..превратился во влагалище..
Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
№3 Написал: stepanmlc (Сегодня, 21:49) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Опять травмы...
Здоровья Илье !


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№2 Написал: GPS (Сегодня, 21:45) #
  • -1
  •  (9)

Промес уходит. От этой новости у Илюхи бомбануло?
А так - здоровья. Ждем в основе!
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№1 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 21:45) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Химки»
Илья твоя игра на ЧМ,игра настоящего мужика.Самая проблемная зона команды отыграла на все сто.Ты и Игнашевич,не просто ЗМС а трижды заслуженные мастера.Удачи тебе в лечении..
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
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