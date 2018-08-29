Илья Кутепов отправится в Рим на операцию. У него проблемы с паховой грыжей

Защитник "Спартака" и сборной России Илья Кутепов сообщил, что в ближайшее время отправится на операцию в римскую клинику "Вилла Стюарт".У 25-летнего футболиста проблемы с паховой грыжей. Он точно пропустит ключевую игру 6-го тура РПЛ с "Зенитом" в Санкт-Петербурге.– Пока не знаю, через какой промежуток времени вернусь. Еще предстоит более глубокое обследование. Станет ясно уже по факту. Сейчас про сроки не могу говорить.– Даже примерно ничего не могу сказать. Это уже станет ясно там.– Да.Кутепов был вызван в сборную на сентябрьские игры с Турцией и Чехией, но теперь, судя по всему, штабу либо придется приглашать другого защитника.