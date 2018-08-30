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СМИ: Квинси Промес улетел в Испанию на медосмотр для перехода в "Севилью"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес улетел в Испанию для прохождения медосмотра в "Севилье".

Испанский клуб заплатит за 26-летнего голландца около 21 миллиона евро и подпишет с ним четырехлетний контракт.

Промес выступает за "Спартак" с 2014 года. В составе красно-белых он становился чемпионом России и выигрывал Суперкубок.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Промес Спартак Севилья Трансферы
Сегодня, 00:00
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(2)
№7 Написал: Евгений Буров (Сегодня, 02:10) #
  • 0
  •  (0)
online

говорили не меньше 25 как говориться проси больше а кто даст а Головин за30 -на больничном wink
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
№6 Написал: Сержант КМВ (Сегодня, 01:36) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
клуб заплатит за 26-летнего голландца около 21 миллиона евро
а если
Цитата: kuzz
В нагрузку может ещё Комбара, Глушакова, Реброва и Ещенко с Петковичем возьмут

то как раз ровно 21 лям будет
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№5 Написал: ROCKER Санкт-Петербург (Сегодня, 00:50) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: rocker31
Ну что сказать: с одной стороны жаль,с другой всё правильно. Промес игрок хороший,в чемпионский год,много матчей вытянул,много очков принёс,отдавался на все 100... Сейчас,похоже,подрастерял мотивацию,пользы значительно меньше (ему нужен новый стимул). Поэтому,думаю,все будут в плюсе от этого перехода. Остаётся только поблагодарить его и пожелать удачи!

Вот это правильно! Антохе надо покорять новые вершины!


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Регистрация: 15.09.2012 [жалоба]
№4 Написал: Gerolsteiner 1001 Gеrmany (Сегодня, 00:36) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
rocker31,
Ни отнять , ни прибавить ...!
Так и есть !
Спасибо за все , Антоха и удачи !!!
Регистрация: 18.06.2015 [жалоба]
№3 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 00:36) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
В нагрузку может ещё Комбара, Глушакова, Реброва и Ещенко с Петковичем возьмут?
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
№2 Написал: SVN (Сегодня, 00:35) #
  • -2
  •  (6)

Не в тот момент Антоха,нужно было остаться до зимы!Сейчас многое в игре нужно менять,заменить тебя сейчас некем.
Но мы будим следить за тобой,и ждать твоих голов и за новый клуб и за сборную!
Впервые буду болеть за Севилью в матче против Барселоны.Удачи тебе,и много голов,и выиграть серьезный трофей в Европе.Давай Антоха,поборись с Месси и Суаресом там,будет огонь,ты можешь играть на топ уровне,чемпионат Испании подходит тебе лучше чем Англия,Италия,Германия и Франция.
Спасибо за четыре прекрасных года в красно-белых цветах,иногда приезжай к нам в гости,тебя здесь всегда любят болельщики.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 00:06) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Ну что сказать: с одной стороны жаль,с другой всё правильно. Промес игрок хороший,в чемпионский год,много матчей вытянул,много очков принёс,отдавался на все 100... Сейчас,похоже,подрастерял мотивацию,пользы значительно меньше (ему нужен новый стимул). Поэтому,думаю,все будут в плюсе от этого перехода. Остаётся только поблагодарить его и пожелать удачи!
Регистрация: 14.02.2007 [жалоба]
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