СМИ: Квинси Промес улетел в Испанию на медосмотр для перехода в "Севилью"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес улетел в Испанию для прохождения медосмотра в "Севилье".Испанский клуб заплатит за 26-летнего голландца около 21 миллиона евро и подпишет с ним четырехлетний контракт.Промес выступает за "Спартак" с 2014 года. В составе красно-белых он становился чемпионом России и выигрывал Суперкубок.