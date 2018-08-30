На матче "Ростов" - "Рубин" ожидается больше 30 тысяч зрителей

На матч шестого тура РПЛ между "Ростовом" и "Рубином" продано около 30 тысяч билетов, приводит цифры портал DONTR.ru.Матч пройдет 31 августа на "Ростов Арене".Напоминаем, что "Рубин" тренирует Курбан Бердыев, завоевавший с "Ростовом" серебряные медали чемпионата России, а также целый ряд футболистов с "донским" прошлым.