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Асхабадзе: не так давно Промес стоил дороже

Асхабадзе: не так давно Промес стоил дороже

Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе рассказал, что "красно-белые" могли заработать на Квинси больше:

– На ваш взгляд, это приличное финансовое предложение для московского клуба?

– В наших условиях, для российского рынка это действительно очень хорошие деньги. Единственное – Промес не так давно стоил немного дороже.

– Нужно было пытаться устроить трансфер раньше?

– Мы не знаем всех нюансов. Но если имелась такая возможность, было бы неплохо его продать в тот момент. За эти два окна цена на Промеса снизилась, так как игрок не молодеет.

– Сейчас "Спартаку" обязательно соглашаться на предложение испанцев?

– Здесь двух мнений быть не может, так как игрок уже давно находится в России. Любой иностранец, кто бы там что ни говорил, всегда смотрит в сторону Европы и хочет попробовать себя в более сильных чемпионатах. Испания, если речь идет действительно о ней, это, конечно, другой уровень и другие возможности. А дальше все уже зависит от самого футболиста, - приводят слова бывшего директора "Спорт-Экспресс"

фото: spartakmoskva.ru

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Теги: Спартак Асхабадзе Севилья Промес
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