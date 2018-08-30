"Енисей" объявил о подписании Торбинского

Бывший игрок сборной России Дмитрий Торбинский подписал контракт с "Енисеем" до конца текущего сезона.За свою карьеру Торбинский выступал за московские “Спартак” и “Локомотив”, казанский “Рубин”, “Ростов”, “Краснодар” и кипрский “Пафос”. Последним клубом футболиста стала калининградская “Балтика”.