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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Енисей" объявил о подписании Торбинского
Бывший игрок сборной России Дмитрий Торбинский подписал контракт с "Енисеем" до конца текущего сезона.
За свою карьеру Торбинский выступал за московские “Спартак” и “Локомотив”, казанский “Рубин”, “Ростов”, “Краснодар” и кипрский “Пафос”. Последним клубом футболиста стала калининградская “Балтика”.
? ТОРБИНСКИЙ — ИГРОК "ЕНИСЕЯ" ?— ФК «Енисей» (@FCEnisey) August 30, 2018
Подробности: https://t.co/LJnioZwgNz pic.twitter.com/upZyBuqiLT
За свою карьеру Торбинский выступал за московские “Спартак” и “Локомотив”, казанский “Рубин”, “Ростов”, “Краснодар” и кипрский “Пафос”. Последним клубом футболиста стала калининградская “Балтика”.
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