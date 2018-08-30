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"Енисей" объявил о подписании Торбинского

Бывший игрок сборной России Дмитрий Торбинский подписал контракт с "Енисеем" до конца текущего сезона.


За свою карьеру Торбинский выступал за московские “Спартак” и “Локомотив”, казанский “Рубин”, “Ростов”, “Краснодар” и кипрский “Пафос”. Последним клубом футболиста стала калининградская “Балтика”.
Теги: Енисей Торбинский
Сегодня, 15:54
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№3 Написал: brysy москва (Сегодня, 16:39) #
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Болеет за:
«Спартак»
По моему все уже забыли, что был такой игрок Дмитрий Торбинский, как ушёл из Спартака в Локомотив, бабала побольше захотел и после этого сыграл на Ч.Е. 2008 года и всё, как игрок он закончился и понесла его судьба судьбинушка по разным клубам из нижней части турнирной таблицы, докатился до ФНЛ и сгинул-бы там бесследно, но вот зачем-то Аленичеву понадобился, слабо верится, что от него будет какой-то толк.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: AdreiPeterbyrg Санкт-Петербург (Сегодня, 16:32) #
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Болеет за:
«Зенит»
Неоднозначное решение...
Регистрация: 27.03.2018 [жалоба]
№1 Написал: Parshin (Сегодня, 16:16) #
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Дмитрий Торбинский, хочется надеется, поможет "Енисею".
Он - крутой игрок, из легендарной когорты нынешних российских "тридцатилетних" футболистов, Сборник - бронзовый призер Чемпионата Европы, за его спиной более 300 матчей в высшем дивизионе...
Здорово, что такие Мастера остаются в футболе на высшем уровне!!!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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