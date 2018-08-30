Далер Кузяев: "Зенит" покажет совершенно другую игру против "Спартака"

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев поделился впечатлениями от матча с "Мольде" (1:2) в матче раунда плей-офф Лиги Европы.– Да, сегодня действительно мы позволили сопернику создать очень моментов. Так быть не должно.Мы должны как следует все проанализировать и не допустить подобные ошибки в следующей игре со "Спартаком".– Не думаю, что причина в недонастрое. Может, просто где-то неправильно двигались, может, дело в организации игры. Но надеюсь, что все исправим.– Конечно, поле немного непривычное, но одинаковое для всех. Хотя они тут соперников постоянно принимают, им привычнее. Но в любом случае проблема небольшая.– Скорее всего, связано с тем, что "Мольде" давил, создавал много моментов, и мы должны были играть на контратаках. Но сегодня не получилось.– Возможно, да. Мы проведем работу над ошибками и, надеюсь, со "Спартаком" покажем совершенно другую игру.