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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Далер Кузяев: "Зенит" покажет совершенно другую игру против "Спартака"
Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев поделился впечатлениями от матча с "Мольде" (1:2) в матче раунда плей-офф Лиги Европы.
– Должно быть, двоякие ощущения: команда проиграла, но все равно прошла дальше в Лиге Европы.
– Да, сегодня действительно мы позволили сопернику создать очень моментов. Так быть не должно.
Мы должны как следует все проанализировать и не допустить подобные ошибки в следующей игре со "Спартаком".
– Главная ошибка – недонастрой?
– Не думаю, что причина в недонастрое. Может, просто где-то неправильно двигались, может, дело в организации игры. Но надеюсь, что все исправим.
– Проблем с искусственным газоном не было?
– Конечно, поле немного непривычное, но одинаковое для всех. Хотя они тут соперников постоянно принимают, им привычнее. Но в любом случае проблема небольшая.
– "Зенит" создал не очень много голевых моментов. Это связано с тем, что "Мольде" давили или потому что была установка выходить в атаку только тогда, когда соперник позволяет?
– Скорее всего, связано с тем, что "Мольде" давил, создавал много моментов, и мы должны были играть на контратаках. Но сегодня не получилось.
– У "Зенита" была серия из 5 побед подряд, сегодня она завершилась. Можно ли сказать, что такое поражение перед важнейшей встречей со "Спартаком" в чем-то даже полезно?
– Возможно, да. Мы проведем работу над ошибками и, надеюсь, со "Спартаком" покажем совершенно другую игру.
ФК "Зенит"
– Должно быть, двоякие ощущения: команда проиграла, но все равно прошла дальше в Лиге Европы.
– Да, сегодня действительно мы позволили сопернику создать очень моментов. Так быть не должно.
Мы должны как следует все проанализировать и не допустить подобные ошибки в следующей игре со "Спартаком".
– Главная ошибка – недонастрой?
– Не думаю, что причина в недонастрое. Может, просто где-то неправильно двигались, может, дело в организации игры. Но надеюсь, что все исправим.
– Проблем с искусственным газоном не было?
– Конечно, поле немного непривычное, но одинаковое для всех. Хотя они тут соперников постоянно принимают, им привычнее. Но в любом случае проблема небольшая.
– "Зенит" создал не очень много голевых моментов. Это связано с тем, что "Мольде" давили или потому что была установка выходить в атаку только тогда, когда соперник позволяет?
– Скорее всего, связано с тем, что "Мольде" давил, создавал много моментов, и мы должны были играть на контратаках. Но сегодня не получилось.
– У "Зенита" была серия из 5 побед подряд, сегодня она завершилась. Можно ли сказать, что такое поражение перед важнейшей встречей со "Спартаком" в чем-то даже полезно?
– Возможно, да. Мы проведем работу над ошибками и, надеюсь, со "Спартаком" покажем совершенно другую игру.
ФК "Зенит"
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