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Далер Кузяев: "Зенит" покажет совершенно другую игру против "Спартака"

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев поделился впечатлениями от матча с "Мольде" (1:2) в матче раунда плей-офф Лиги Европы.

– Должно быть, двоякие ощущения: команда проиграла, но все равно прошла дальше в Лиге Европы.

– Да, сегодня действительно мы позволили сопернику создать очень моментов. Так быть не должно.

Мы должны как следует все проанализировать и не допустить подобные ошибки в следующей игре со "Спартаком".

– Главная ошибка – недонастрой?

– Не думаю, что причина в недонастрое. Может, просто где-то неправильно двигались, может, дело в организации игры. Но надеюсь, что все исправим.

– Проблем с искусственным газоном не было?

– Конечно, поле немного непривычное, но одинаковое для всех. Хотя они тут соперников постоянно принимают, им привычнее. Но в любом случае проблема небольшая.

– "Зенит" создал не очень много голевых моментов. Это связано с тем, что "Мольде" давили или потому что была установка выходить в атаку только тогда, когда соперник позволяет?

– Скорее всего, связано с тем, что "Мольде" давил, создавал много моментов, и мы должны были играть на контратаках. Но сегодня не получилось.

– У "Зенита" была серия из 5 побед подряд, сегодня она завершилась. Можно ли сказать, что такое поражение перед важнейшей встречей со "Спартаком" в чем-то даже полезно?

– Возможно, да. Мы проведем работу над ошибками и, надеюсь, со "Спартаком" покажем совершенно другую игру.

ФК "Зенит"
Теги: Кузяев Зенит Спартак
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