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ЦСКА объявил о подписании Арнора Сигурдссона

Официальный твиттер московского ЦСКА выложил видео, в котором исландский футболист "красно-синих" Магнуссон приветствует новичка команды Сигурдссона



Надпись гласит:

- Викинг дома!

Как сообщали СМИ, за исландского полузащитника москвичи заплатили 4 миллиона евро.

Чуть позднее клуб сообщил о том, что контракт с хавбеком подписан на пять лет.



ЦСКА намекает на трансфер исландского игрока
Теги: ЦСКА Сигурдссон А. Магнуссон
Сегодня, 13:34
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(3)
№11 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 15:00) #
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Болеет за:
«Спартак»
На 5 лет вперёд закупаются, оптом


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аргентинский бродячий театр и отец-герой-труженик
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№10 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 14:24) #
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Болеет за:
ЦСКА
Хорошечно blush
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№9 Написал: makcnmka (Сегодня, 13:58) #
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Болеет за:
«Спартак»
30 лямов появились, часть из них на трансферы... зарплатная ведомость перед сезоном тоже освободилась. Вот и разгулялись))) молодцы
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
№8 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 13:55) #
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Болеет за:
ЦСКА
Ефремов видимо в аренду, надеюсь этот исландец будет лучше него.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
№7 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 13:51) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Норм, еще будут? А то я во вкус только вошел!)
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
№6 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:50) #
  • +4
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Болеет за:
«Зенит»
Поздравляю, армейцы!) должен заиграть, перспективный викинг)


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
№5 Написал: EMDM (Сегодня, 13:46) #
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Болеет за:
ЦСКА
Блин, столько новых игроков, непривычно чет даже как-то) В сравнении с последними предыдущими годами, трансферы так и прут))
Регистрация: 24.04.2008 [жалоба]
№4 Написал: ЗАУР СПБ (Сегодня, 13:45) #
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Болеет за:
«Спартак» Нч
чем сильнее команды,тем интереснее чемпионат.
Регистрация: 13.02.2016 [жалоба]
№3 Написал: CSKA_Best (Сегодня, 13:41) #
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  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
вот это уже что то
Регистрация: 16.07.2016 [жалоба]
№2 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 13:36) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Маркетинговый отдел начал работать по серьезному!
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
№1 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 13:36) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
астанавитесь (с)


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Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
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