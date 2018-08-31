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Геннадий Орлов: Семак единственный тренер "Зенита", который не получает новых игроков

Комментатор Геннадий Орлов оценил жеребьевку Лиги Европы и отсутствие покупок у петербургского "Зенита" этим летом.

"Копенгаген" хороший клуб, "Бордо" одна из лучших команд Франции. С хорошей футбольной биографией попались соперники "Зениту". Конечно, у всех можно как выиграть, так и проиграть.

На данный момент, я, как Сергей Семак, да и как все, кто болеет за "Зенит", жду, чтобы появились новички. Если кто-то не придет в это трансферное окно, это будет очень плохо. Получится, что Семак единственный тренер "Зенита", который не получит новых игроков. Тем более, у "Зенита" новый спортивный директор.

Маркизио? Вряд ли Маркизио присоединится к команде. Конечно, есть Маманна, который с 3 сентября начнет тренировки в общей группе, Кокорин в конце месяца может подойти скорее всего. Есть резервы, но надо укреплять оборону, это серьезно.

Главный соперник "Зенита" в борьбе за выход из группы? "Копенгаген" и "Бордо", тем более, на выезде питерцы не слишком хорошо играют сейчас. Необходимо укрепление, в частности, левый защитник. Набиуллин способный парень, но пока играет в молодежный футбол. У него один вариант: он идет вперед и навешивает мяч без адреса. А надо, чтобы были варианты в атаке.

У нас играл Кришито, у него были короткие передачи, и сам подключался хорошо. Левый защитник — это позиция открытая сейчас для "Зенита". Проблемы в обороне большие, не отработано взаимодействие защитников с полузащитниками. Правоногий Анюков вынужден играть на позиции левого защитника, но это же неслучайно. При всем уважение к Набиуллину, Семак еще не может ему доверять. Ему еще надо вырасти, поэтому проблемы есть.

Группа интересная, все зависит сейчас от самого "Зенита", найти оптимальный состав и наиграть его", - цитирует Орлова Sport24.
Теги: Орлов Семак Зенит
Сегодня, 18:43
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№13 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 20:32) #
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Болеет за:
«Зенит»
Да ладно, в Европе всех лавочников засветим, продадим... Мультик "Падал прошлогодний снег!" ...мужик зайца поймал...на базар пойду! там дураков много, а вот зайцев мало! smile
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№12 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 20:19) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Дайте Семаку разгребсти то. что напокупали до него... Ощущение, что аргентинцев в прошлом году брали в супермаркете - при покупке 2х еще 8 в подарок. Лучше дать тренеру пол года - год выбросить шлак, а уже потом новых искать. Это и для микроклимата в команде необходимо
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
№11 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 19:49) #
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Болеет за:
«Спартак»
А куда ещё? Осень на носу... солить нечего что ли?


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007 [жалоба]
№10 Написал: SVN (Сегодня, 19:29) #
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на первом месте идут,а все мало игроков!в лигу европы вышли,состава хватит до зимы!а там усилите,Семак должен молодежь подтягивать из Зенита-2,внутренние резервы подтянуть.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№9 Написал: Konstantin Overlord (Сегодня, 19:25) #
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Да вы зажралися))Они еще свои бабки не отбили как новых покупай,а зачем? когда есть игроки...не понимаю им бы одного в центр конечно бы Денисов было бы здорово.но такого бы плана игрока,хотя тренеру виднее но как по мне Эрнани не заходит в состав Зенита,ведь на одном усердие результат не сделаешь.

На Заболотного гоняк к и на Дзюбу в свое время,но придет время даст жару.Даже деревящки можно найти примение в хороших руках.Будь я тренером сказал бы учись стилю Гамшека
Регистрация: 25.08.2018 [жалоба]
№8 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 19:18) #
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online

Так их море,куда ещё играков???
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№7 Написал: stepanmlc (Сегодня, 19:18) #
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Болеет за:
«Спартак»
для того и звали


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№6 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 19:11) #
  • +3
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online
Болеет за:
«Зенит»
Конечно это свинство со стороны селекционного и спортивного отделов.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№5 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 18:56) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Набиула игрок уровня автобуса и не больше.А жаль.Перспективы у парня были,но сейчас он ничуть не лучше Чернова и Цаллагова,а это мягко говоря не игроки уровня Зенита.


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Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№4 Написал: SVN (Сегодня, 18:52) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: Евгений Буров
ЗНАЧИТ ХВАТАЕ Т ВОН У НАРОДНЫХ 2 СОСТАВА И ВСЕ МАЛО А У КОНЮШНИ 10 ПИОНЕРОВ С УПРАВЛЯЮЩИМ АКИНФЕЕВЫМ И ЛАВОЧКА ПУСТА ДАЖЕ ПОЛИРОВАТЬ НЕ КОМУ wink

там японец подъехал,исландец,всех на поле выпустишь. smile
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№3 Написал: Евгений Буров (Сегодня, 18:50) #
  • -4
  •  (4)

ЗНАЧИТ ХВАТАЕ Т ВОН У НАРОДНЫХ 2 СОСТАВА И ВСЕ МАЛО А У КОНЮШНИ 10 ПИОНЕРОВ С УПРАВЛЯЮЩИМ АКИНФЕЕВЫМ И ЛАВОЧКА ПУСТА ДАЖЕ ПОЛИРОВАТЬ НЕ КОМУ wink
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
№2 Написал: SVN (Сегодня, 18:50) #
  • -3
  •  (3)

ну так Гена,Мамана войдет в строй,и совсем другая оборона,Кокорин вернется,Дриусси на скамейку может сесть,Заболотный наберет форму,будет Дзюбу подменять!
Нормальный состав,что так волноваться!Семак лучший тренер молодой(сам говорил,голосовал),вылепит что-нибудь хорошее,ну или не вылепит.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 18:49) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Рубин»
Поэтому его и взяли. Любой известный тренер пришел бы со своими требованиями. А тут если он выступит хорошо, то Фурс герой, ведь он его привел в угоду болелам. Если плохо, то Фурс ради спасения имени газпрома вложит очередные десятки миллионов в иностранного тренера. Схема с временным русским тренером уже отработана Спартаком.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
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