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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Геннадий Орлов: Семак единственный тренер "Зенита", который не получает новых игроков
Комментатор Геннадий Орлов оценил жеребьевку Лиги Европы и отсутствие покупок у петербургского "Зенита" этим летом.
"Копенгаген" хороший клуб, "Бордо" одна из лучших команд Франции. С хорошей футбольной биографией попались соперники "Зениту". Конечно, у всех можно как выиграть, так и проиграть.
На данный момент, я, как Сергей Семак, да и как все, кто болеет за "Зенит", жду, чтобы появились новички. Если кто-то не придет в это трансферное окно, это будет очень плохо. Получится, что Семак единственный тренер "Зенита", который не получит новых игроков. Тем более, у "Зенита" новый спортивный директор.
Маркизио? Вряд ли Маркизио присоединится к команде. Конечно, есть Маманна, который с 3 сентября начнет тренировки в общей группе, Кокорин в конце месяца может подойти скорее всего. Есть резервы, но надо укреплять оборону, это серьезно.
Главный соперник "Зенита" в борьбе за выход из группы? "Копенгаген" и "Бордо", тем более, на выезде питерцы не слишком хорошо играют сейчас. Необходимо укрепление, в частности, левый защитник. Набиуллин способный парень, но пока играет в молодежный футбол. У него один вариант: он идет вперед и навешивает мяч без адреса. А надо, чтобы были варианты в атаке.
У нас играл Кришито, у него были короткие передачи, и сам подключался хорошо. Левый защитник — это позиция открытая сейчас для "Зенита". Проблемы в обороне большие, не отработано взаимодействие защитников с полузащитниками. Правоногий Анюков вынужден играть на позиции левого защитника, но это же неслучайно. При всем уважение к Набиуллину, Семак еще не может ему доверять. Ему еще надо вырасти, поэтому проблемы есть.
Группа интересная, все зависит сейчас от самого "Зенита", найти оптимальный состав и наиграть его", - цитирует Орлова Sport24.
"Копенгаген" хороший клуб, "Бордо" одна из лучших команд Франции. С хорошей футбольной биографией попались соперники "Зениту". Конечно, у всех можно как выиграть, так и проиграть.
На данный момент, я, как Сергей Семак, да и как все, кто болеет за "Зенит", жду, чтобы появились новички. Если кто-то не придет в это трансферное окно, это будет очень плохо. Получится, что Семак единственный тренер "Зенита", который не получит новых игроков. Тем более, у "Зенита" новый спортивный директор.
Маркизио? Вряд ли Маркизио присоединится к команде. Конечно, есть Маманна, который с 3 сентября начнет тренировки в общей группе, Кокорин в конце месяца может подойти скорее всего. Есть резервы, но надо укреплять оборону, это серьезно.
Главный соперник "Зенита" в борьбе за выход из группы? "Копенгаген" и "Бордо", тем более, на выезде питерцы не слишком хорошо играют сейчас. Необходимо укрепление, в частности, левый защитник. Набиуллин способный парень, но пока играет в молодежный футбол. У него один вариант: он идет вперед и навешивает мяч без адреса. А надо, чтобы были варианты в атаке.
У нас играл Кришито, у него были короткие передачи, и сам подключался хорошо. Левый защитник — это позиция открытая сейчас для "Зенита". Проблемы в обороне большие, не отработано взаимодействие защитников с полузащитниками. Правоногий Анюков вынужден играть на позиции левого защитника, но это же неслучайно. При всем уважение к Набиуллину, Семак еще не может ему доверять. Ему еще надо вырасти, поэтому проблемы есть.
Группа интересная, все зависит сейчас от самого "Зенита", найти оптимальный состав и наиграть его", - цитирует Орлова Sport24.
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