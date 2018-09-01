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Гении защиты: Карпин и Бердыев дали мастер-класс по организации игры в обороне
7-й тур чемпионата России стартовам матчем в Ростове. Заполнившая практически до отказа «Ростов Арену» публика стала свидетелем своеобразных футбольных шахмат, борьбы двух «тяжеловесов», выстроивших оборону по идеальному образцу. При этом практически полное отсутствие опасных моментов ничуть не повлияло на общее восприятие матча. Rusfootball.info разбирает противостояние «Ростова» и «Рубина».
В последнее время всё чаще говорится о том, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин учится у наставника «Рубина» Курбана Бердыева. Сложно сказать, насколько это соответствует действительности. Но есть и факты: меньше «Ростова» в нынешнем сезоне пропустили только «Зенит» и «Спартак», которым предстоит сыграть друг с другом в воскресенье. Вероятно, что после этого матча «Ростов» вновь сравняется с московским и столичным клубом по этим показателям.
Пляски от печки
Тренерские штабы обеих команд используют одинаковые схемы и формации. Бердыев продолжает применять построение с тремя центральными защитниками и двумя номинальными форвардами, которое помогло «Ростову» попасть в Лигу чемпионов. Карпин, оказавшись в «Ростове», тоже не стал толком ничего менять. При этом сам Валерий Георгиевич, по всей видимости, не слишком доволен примитивной игрой с забросами и «застёгиванием на все пуговицы». После каждого подобного начала атаки главный тренер ростовчан морщился. Понятно, что после школы «Спартака» и испанской Примеры Каприну бы хотелось видеть больше коротких передач и замысловатых комбинаций. Но, конечно, объективно нынешний состав «Ростова» не позволяет ставить такую игру. Карпин в своём новом клубе чётко использует сильные стороны, прекрасно понимая и слабости собственного клуба. «Плясать» ростовчанам приходится от печки, но делают это они просто здорово.
Матч «Ростова» и «Рубина» превратился в настоящее пособие по оборонительной игре. Сколько было в этом матче опасных моментов? Наверное, 2-3 за все 90 минут! Все остальные шансы команды получали исключительно со стандартных положений.
Понятно, что в настоящее время «Рубин» ещё не играет так, как того хочет Курбан Бердыев. Новая защитная линия с Чико Флоресом и возрастным Сесаром Навасом не обеспечивает необходимой компактности. К тому же, в матче с «Ростовом» ещё и учудил опытный Руслан Камболов, который подарил сопернику пенальти. Но определённый прогресс в игре «Рубина» просматривается. Пожалуй, за весь матч казанцы допустили только одну серьёзную ошибку, подарив шанс Ионову в начале матча, когда бывший форвард ЦСКА не смог с двух попыток переиграть голкипера Коновалова. В остальном игра казанцев у своих ворот напоминала идеальную.
Можно вспомнить и момент во втором тайме в концовке, когда Сесар Навас, прекрасно понимая опасность, исходящую от убегающего Ионова, взял того на бедро на чужой половине поля. Испанец, конечно, должен был получить «горчичник», но арбитр пожалел его. Это – абсолютно чёткое применение тактики мелкого фола, срыва потенциально опасной атаки в зародыше. Похоже, что в «Рубине» такие вещи уже начинают выполняться на автомате.
Перетягивание каната
«Рубин» сыграл абсолютно типичный выездной матч, в котором гости действовали сугубо вторым номером. При этом казанцы умудрились владеть мячом даже больше, чем соперник. И это – ещё один важный показатель матча. «Ростов», как и оппонент, вовсе не стремился к контролю, предпочитая быстрый выход из обороны в атаку без позиционного наступления. С таким построением игры позиционка становилась бессмысленной. Обе команды активно применяли длинные забросы, пытаясь атаковать флангами. «Ростов» с фирменными проходами Скопинцева и вовсе сделал упор на левый фланг. Прострелы и навесы в штрафную превратились в важнейшее оружие, с которым, впрочем, гости справились.
Тренерский штаб «Ростова» тоже может быть доволен игрой в обороне. Валерий Карпин после матча и вовсе заявил, что его команда сыграла в защите идеально. Вряд ли хозяев можно винить и за пропущенный мяч с углового. Скорее, там допустил ошибку Илья Абаев, который слишком поздно выскочил из ворот, чтобы выбить мяч кулаком. В итоге он не дотянулся до мяча, да ещё любезно открыл ворота для Егора Сорокина.
Две личности – две харизмы
По этому матчу действительно можно было сравнивать Бердыева и Карпина, но речь идёт только об их подходам к игре команд, а не поведении на бровке. Понятно, что более молодой и импульсивный Карпин на протяжении всего матча устраивал «стэндап-камеди» у тренерской скамейки. Бердыев вёл себя куда спокойнее, хотя тоже практически не покидал техническую зону. В плане темперамента и менталитета Карпина никак нельзя поставить в один ряд с Бердыевым. Пока что это – огонь и лёд. Возможно, нынешнему «Ростову» нужен именно такой тренер, способный «зажечь» команду. Не зря южане находятся в турнирной таблице гораздо выше «Рубина», хотя по подбору игроков они явно не превосходят казанцев.
У «Рубина» пока получается далеко не всё. 6 пропущенных мячей в 6 матчах – совсем нетипичный для Бердыева показатель. Но постепенно «Рубин» нащупывает свою игру. Казанцы сейчас являются самыми миролюбивыми в РПЛ с 4 ничьими. Уже сейчас понятно, что с «Рубином» легко не будет никому. То же самое касается и «Ростова», который в условиях перестройки в ЦСКА и «Краснодаре» вполне может побороться за места в первой пятёрке.
Антон Мозговой, Rusfootball.info
В последнее время всё чаще говорится о том, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин учится у наставника «Рубина» Курбана Бердыева. Сложно сказать, насколько это соответствует действительности. Но есть и факты: меньше «Ростова» в нынешнем сезоне пропустили только «Зенит» и «Спартак», которым предстоит сыграть друг с другом в воскресенье. Вероятно, что после этого матча «Ростов» вновь сравняется с московским и столичным клубом по этим показателям.
Пляски от печки
Тренерские штабы обеих команд используют одинаковые схемы и формации. Бердыев продолжает применять построение с тремя центральными защитниками и двумя номинальными форвардами, которое помогло «Ростову» попасть в Лигу чемпионов. Карпин, оказавшись в «Ростове», тоже не стал толком ничего менять. При этом сам Валерий Георгиевич, по всей видимости, не слишком доволен примитивной игрой с забросами и «застёгиванием на все пуговицы». После каждого подобного начала атаки главный тренер ростовчан морщился. Понятно, что после школы «Спартака» и испанской Примеры Каприну бы хотелось видеть больше коротких передач и замысловатых комбинаций. Но, конечно, объективно нынешний состав «Ростова» не позволяет ставить такую игру. Карпин в своём новом клубе чётко использует сильные стороны, прекрасно понимая и слабости собственного клуба. «Плясать» ростовчанам приходится от печки, но делают это они просто здорово.
Матч «Ростова» и «Рубина» превратился в настоящее пособие по оборонительной игре. Сколько было в этом матче опасных моментов? Наверное, 2-3 за все 90 минут! Все остальные шансы команды получали исключительно со стандартных положений.
Понятно, что в настоящее время «Рубин» ещё не играет так, как того хочет Курбан Бердыев. Новая защитная линия с Чико Флоресом и возрастным Сесаром Навасом не обеспечивает необходимой компактности. К тому же, в матче с «Ростовом» ещё и учудил опытный Руслан Камболов, который подарил сопернику пенальти. Но определённый прогресс в игре «Рубина» просматривается. Пожалуй, за весь матч казанцы допустили только одну серьёзную ошибку, подарив шанс Ионову в начале матча, когда бывший форвард ЦСКА не смог с двух попыток переиграть голкипера Коновалова. В остальном игра казанцев у своих ворот напоминала идеальную.
Можно вспомнить и момент во втором тайме в концовке, когда Сесар Навас, прекрасно понимая опасность, исходящую от убегающего Ионова, взял того на бедро на чужой половине поля. Испанец, конечно, должен был получить «горчичник», но арбитр пожалел его. Это – абсолютно чёткое применение тактики мелкого фола, срыва потенциально опасной атаки в зародыше. Похоже, что в «Рубине» такие вещи уже начинают выполняться на автомате.
Перетягивание каната
«Рубин» сыграл абсолютно типичный выездной матч, в котором гости действовали сугубо вторым номером. При этом казанцы умудрились владеть мячом даже больше, чем соперник. И это – ещё один важный показатель матча. «Ростов», как и оппонент, вовсе не стремился к контролю, предпочитая быстрый выход из обороны в атаку без позиционного наступления. С таким построением игры позиционка становилась бессмысленной. Обе команды активно применяли длинные забросы, пытаясь атаковать флангами. «Ростов» с фирменными проходами Скопинцева и вовсе сделал упор на левый фланг. Прострелы и навесы в штрафную превратились в важнейшее оружие, с которым, впрочем, гости справились.
Тренерский штаб «Ростова» тоже может быть доволен игрой в обороне. Валерий Карпин после матча и вовсе заявил, что его команда сыграла в защите идеально. Вряд ли хозяев можно винить и за пропущенный мяч с углового. Скорее, там допустил ошибку Илья Абаев, который слишком поздно выскочил из ворот, чтобы выбить мяч кулаком. В итоге он не дотянулся до мяча, да ещё любезно открыл ворота для Егора Сорокина.
Две личности – две харизмы
По этому матчу действительно можно было сравнивать Бердыева и Карпина, но речь идёт только об их подходам к игре команд, а не поведении на бровке. Понятно, что более молодой и импульсивный Карпин на протяжении всего матча устраивал «стэндап-камеди» у тренерской скамейки. Бердыев вёл себя куда спокойнее, хотя тоже практически не покидал техническую зону. В плане темперамента и менталитета Карпина никак нельзя поставить в один ряд с Бердыевым. Пока что это – огонь и лёд. Возможно, нынешнему «Ростову» нужен именно такой тренер, способный «зажечь» команду. Не зря южане находятся в турнирной таблице гораздо выше «Рубина», хотя по подбору игроков они явно не превосходят казанцев.
У «Рубина» пока получается далеко не всё. 6 пропущенных мячей в 6 матчах – совсем нетипичный для Бердыева показатель. Но постепенно «Рубин» нащупывает свою игру. Казанцы сейчас являются самыми миролюбивыми в РПЛ с 4 ничьими. Уже сейчас понятно, что с «Рубином» легко не будет никому. То же самое касается и «Ростова», который в условиях перестройки в ЦСКА и «Краснодаре» вполне может побороться за места в первой пятёрке.
Антон Мозговой, Rusfootball.info
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