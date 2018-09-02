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Магнуссон: со мной все в порядке

Исландский защитник ЦСКА Магнуссон, который был вынужден покинуть поле в игре "армейцев" с "Уралом" из-за повреждения, написал в твиттере, что с ним все в порядке:

- Я в восторге мы победили сегодня 4:0 и хочу поздравить Фёдора Чалова с его хет-триком. Я немного травмировался и был вынужден покинуть поле, но сейчас со мной всё в порядке. Спасибо всем болельщикам за поддержку сегодня, - содержится в сообщении.

Теги: ЦСКА Магнуссон
Сегодня, 08:05
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