Владимир Москалев не поставил пенальти за удар Фернандо по лицу Дриусси (фото)

В матче 6-го тура чемпионата России "Зенит" дома принимает "Спартак".На 36-й минуте ошибся арбитр Владимир Москалев, не назначивший пенальти в ворота красно-белых. Полузащитник гостей Фернандо в своей штрафной площади, высоко выпрыгнув, ногой выбил мяч, но через мгновение ударил соперника шипами в голову. По правилам игры, Москалеву следовало назначить 11-метровый удар.