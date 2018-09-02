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Владимир Москалев не поставил пенальти за удар Фернандо по лицу Дриусси (фото)

В матче 6-го тура чемпионата России "Зенит" дома принимает "Спартак".

На 36-й минуте ошибся арбитр Владимир Москалев, не назначивший пенальти в ворота красно-белых. Полузащитник гостей Фернандо в своей штрафной площади, высоко выпрыгнув, ногой выбил мяч, но через мгновение ударил соперника шипами в голову. По правилам игры, Москалеву следовало назначить 11-метровый удар.

Владимир Москалев не поставил пенальти за удар Фернандо по лицу Дриусси (фото)
Теги: Фернандо Дриусси Спартак Зенит
Сегодня, 20:08
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13
(3)
№13 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 21:15) #
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  •  (1)
online

Цитата: ПавКо
здесь однозначно - опасная игра После игры в мяч в штрафной - как минимум, Желтая!...
- далее судья решает smirk


Цитата: ПавКо
здесь однозначно - опасная игра После игры в мяч в штрафной - как минимум, Желтая!...
- далее судья решает smirk


Повторюсь, за опасную игру назначают свободный
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№12 Написал: Apant1 (Сегодня, 21:12) #
  • +2
  •  (4)

Какой пенальти, в эпизоде без мяча, мяч уже был выбит, это максимум свободный
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
№11 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 21:08) #
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online

Вы хоть правила учите, там мог быть только свободный удар за опасную игру, ведь Фернандо был первым на мяче
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№10 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 21:05) #
  • 0
  •  (2)
online

Для наших судей правила ничего не значат. Они судят чисто по понятием и своим предпочтениям. Ну или пытаются всем угодить за свою не хилую зарплату
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№9 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 21:03) #
  • 0
  •  (6)

Желтая и свободный , идите гуляйте со своим пенальти нытики .
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№8 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 20:17) #
  • -12
  •  (18)
Болеет за:
«Терек»
Москалёв правильно не назначил,
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№7 Написал: katich5 Toronto (Сегодня, 20:17) #
  • -10
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
кадр не в тему, смотри где мяч, мяч уже метр от головы Дриусси , и только тогда голова врезается в опускающееся ногу..
на момент удара по мячу голова была на расстояние около метра от мяча.
Регистрация: 8.03.2016 [жалоба]
№6 Написал: Евгений Буров (Сегодня, 20:17) #
  • -3
  •  (7)
online

Федун и его народ все спишет -денег еще полно -это вам не банкрот Гинер stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
№5 Написал: CHUCK NORRISS Россия (Сегодня, 20:15) #
  • -1
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Желтая + пенальти 100%!
Регистрация: 21.08.2014 [жалоба]
№4 Написал: Медведь Русский (Сегодня, 20:14) #
  • 0
  •  (0)

и оно того стоило делать первую новость, теперь вторую о ошибочных решениях судьи по ходу матча?
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
№3 Написал: Aseev Valeri Европа (Сегодня, 20:14) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Реал»
такое впечатление,что заголовки пишет какойто провокатор.Со свинным уклоном,но провокатор.
Регистрация: 24.11.2016 [жалоба]
№2 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 20:12) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
здесь однозначно - опасная игра После игры в мяч в штрафной - как минимум, Желтая!...
- далее судья решает smirk


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010 [жалоба]
№1 Написал: P.V.2 (Сегодня, 20:11) #
  • +8
  •  (10)

О, мудило, наконец то совесть проснулась
Регистрация: -- [жалоба]
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