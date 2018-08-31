Красота футбола. Какие девушки были на матчах 6-го тура

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Второй раз на футболе, и снова на стадионе Самара-Арена. Но сегодня поняла, что атмосферу создает не место проведения, а сами болельщики. Особое приветствие команды, эмоции и танцы победителей. И если так происходит на играх РПЛ, стоит задуматься о путешествии в Катар в 2022 ? #крыльясоветов #samara
Футбол в этот раз был полон эмоций))) На последних минутах добавочного времени был забит гол., эмоций было огого? #футбол #instagram #ставрополь #краснодар#болельщица#болельщиккраснодар#фккраснодар#панорама#стадион#локомотив#гол#матч#краснодарлокомотив#игра#love#life #football #яблоновский#сочи#москва#питер#тимашевск#кореновск#адель
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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