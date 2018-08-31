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Красота футбола. Какие девушки были на матчах 6-го тура







Самара Арена #крыльясоветов&анжи 1:0, молодцы?

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107 ???#ЦСКА#ЦСКАУрал#107летцска

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За культуру #ЗенитСпартак #ИдетВолна

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Григорий Каленов, Rusfootball.info
Теги: Зенит Спартак Краснодар Ростов
Сегодня, 20:56
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