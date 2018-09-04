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Маркизио в "Зените" будет зарабатывать в два раза больше, чем в "Ювентусе"

Итальянский портал Eurosport.it опубликовал подробности контракта полузащитника "Маркизио" с "Зенитом".

Так, его зарплата в клубе из Санкт-Петербурга составит 6,5 миллиона евро за сезон. Это делает его самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата России. В "Ювентусе", который он летом покинул свободным агентом, он зарабатывал более трех миллионов евро. Футболист заключил с "Зенитом" соглашение на два года.

Вторым самым высокооплачиваемым игроком РПЛ является тоже игрок "Зенита" – Леандро Паредес. Его зарплата равняется 5 миллионам евро в год.
Теги: Маркизио Зенит
Сегодня, 12:16
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№52 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 14:48) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
а работать в 2 раза меньше чем в Юве )) сказка ))
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
№51 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:45) #
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Цитата: shatronok
что, в связи с подписанием Моркизио, губернаторы воровать прекратят?

Им меньше останется))).
P.S. Будем надеяться, что в Зените знают, что делают. В какой-то степени деньги и взаправду государственные и, прежде всего, траты не должны превышать доходы, иначе кердык от УЕФА. Это Федун с шальными деньгами волен делать все, что захочет: приглашать, кого хочет, сливать еврокубки любителям и т. п. Пока стадион заполняется, но без успехов, без имен так долго продолжаться не будет, это в руководстве Зенита понимают прекрасно (даже Фурсенко). .
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№50 Написал: Кипер кмв (Сегодня, 14:34) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
avlasov1981,
А ты бля думаешь что твоя галочка на выборах что-то решает?! Не смеши людей...


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Я видел игру Марадоны....
Регистрация: 21.05.2018 [жалоба]
№49 Написал: trent (Сегодня, 14:28) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: robinzen
Цитата: trent
ипанутые, пир во время чумы...ну куйли, госклуп

но в свинарник такие игроки не поедут даже за деньги...

так за меньшее бабло ему накуй бомжеклуп не всрался...знает как доить газовый пузырь..
фурсенка ему на бумажке написал, что говорить... smile


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012 [жалоба]
№48 Написал: VIOLATOR Новосибирск (Сегодня, 14:26) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Игрок умный и добротный.
Регистрация: 16.05.2015 [жалоба]
№47 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 14:21) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: trent
ипанутые, пир во время чумы...ну куйли, госклуп

но в свинарник такие игроки не поедут даже за деньги...


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№46 Написал: avnik море (Сегодня, 14:07) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Щас от Дзюбы многое зависит. Если его откат устроит, то всё будет хорошо. )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№45 Написал: trent (Сегодня, 14:07) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
ипанутые, пир во время чумы...ну куйли, госклуп..


--------------------
Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012 [жалоба]
№44 Написал: Kostik (Сегодня, 14:06) #
  • +1
  •  (3)

Поэтому он сюда и приехал)))) для иностранцев тут как Китай, только лететь ближе от Европы, сюда они едут только на заработки
Регистрация: 20.03.2008 [жалоба]
№43 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 14:04) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
За два года затраты 13 млн евро, если покупать игрока такого уровня в окно, как Промес 21 млн. + зарплата...Это выгодная сделка с точки зрения финансов, со спортивной -посмотрим, поможет в ЛЕ и далее в ЛЧ заработать, значит все правильно.
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№42 Написал: Захар Пиньков (Сегодня, 14:02) #
  • -1
  •  (1)

Xотите прoкaчать свoе телo, сделать егo кpaсивым как у спopтсменов? Знaкомый pаccказал как подкачать тело не ходя в тpенaжерку и не сидя на изнурительных диетах,пoвеpьте этo сaмый инновациoнный спoсoб. вот мoй pезультaт за две недели! ---- http://korotkaya-ssilka.ru/presdoma
Регистрация: 4.09.2018 [жалоба]
№41 Написал: yuri спб (Сегодня, 13:47) #
  • 0
  •  (4)

По самым последним сведениям. Маркизио пришел лично к источнику и плюнул в харю жирному негодяю . Сказав , что истинно, во-истину. Свиной вой лишь слегка пытался заглушить шум ветров. Негры плясали над костром, приносили жертвы. Куй вам!


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№40 Написал: shatronok Россия (Сегодня, 13:43) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Йёптыть день! Так и до революции не далеко. Срочно Денисова и компанию в состав ,они наведут порядок.

Цитата: Aleksandr Aleksandr
Покупать надо хороших игроков,а они стоят дорого.Зенит делает правильно.А если говорить о деньгах то местные губернаторы (которых выбирал народ) разворовывают гораздо больше!

А что, в связи с подписанием Моркизио, губернаторы воровать прекратят?
Регистрация: 12.07.2014 [жалоба]
№39 Написал: Aleksandr Aleksandr (Сегодня, 13:36) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Покупать надо хороших игроков,а они стоят дорого.Зенит делает правильно.А если говорить о деньгах то местные губернаторы (которых выбирал народ) разворовывают гораздо больше!
Регистрация: 28.08.2018 [жалоба]
№38 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 13:34) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Хорошему футболисту, вполне приемлемый контракт, можно было бы и побольше, заслуживает, но в стране проблемы, тяжеловато, мы это понимаем. Спасибо Клаудио, что согласился на эти деньги, значит, не трепался про Великий клуб и амбиции, хочет играть, а не отсиживаться.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№37 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 13:28) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
т.к. у самих накуплен всякий шлак,

ты ипанутый на всю свою тупорылую голову чтоли?
У вас 3 десятка оловяных солдатиков на контракте сидит.
И ты будешь говорить про шлак?
Ваш шлак не смогу обыграть наших двух доморощенных юнцов на правом фланге.
Иди проспись, бомжик.
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№36 Написал: duha Зауралье (Сегодня, 13:23) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: dreamcatcher
Чума есть, пир имеется, идиотизм присутствует, вот народных волнений что-то не видать.)


АХАХААХ))))))) Зачет!!! laughing Единственный разумный комент, а остальные праведные горлодраны не далее как квартал назад ВСЕ! поставили свою галочку за одобрение подобных зарплат и т. д.


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Эта слеза не от ветра, а от смеха над обманутыми дураками.
Регистрация: 24.08.2006 [жалоба]
№35 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 13:22) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Короче пуканы свиных просто разрываются от зависти,т.к. у самих накуплен всякий шлак, хана роше


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№34 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:20) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: avlasov1981
Цитата: vvSpartak
Цитата: оптимист
Опять газ подорожанет !

на автозаправках почти каждый день дорожает

Ничего что на Лукойле самый дорогой бензин bowtie

вот ты *** заправляйся на газпромнефти. хуле на лукойл то тянет?

Цитата: guns111
Да идите ка вы накую. Со своим федуном и с его личной нефтью, почему-то бьющей из недр нашей страны.

Иди туда же с гапромовскйё нефтью, бьющей ключом из твоей жопы

Вот читаю этих бомжей и понимаю, что
Самые тупые в стране живут в питере
Самые тупые питерские болеют за зенит
Самые тупые болелы Зины зарегены здесь

С у к а, искусственный отбор ))
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№33 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 13:15) #
  • -2
  •  (8)

Пенсионный фонд оплатит. )
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№32 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:14) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
великий клуб - великие пенсии для инвалидов

Цитата: guns111
Цитата: avlasov1981
Ничего что на Лукойле самый дорогой бензин

Нефть дорожает-бензин дорожает.
Нефть дешевеет-бензин дорожает.

слоган газпромнефти
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№31 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 13:10) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Великий клуб, великие зарплаты))


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аргентинский бродячий театр и отец-герой-труженик
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№30 Написал: avlasov1981 С-Пб (Сегодня, 13:09) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Rasmuz
Маркизио один будет получать 1,42 млн.руб./ календарный день, 520 млн рублей в год, как 3100 пенсионеров или 1100 работающих россиян. Это не пипец, это бизнес в РФ, ничего личного.

а вы вместо того, что бы песдеть на выборы ходите и галочку ставьте осмысленно. а то итог голосования 70% за путина и едро. у нас такие проблемы в любой отрасли, не только в футболе. Сколько государственных денег вбухали в Сочи, в ЧМ, смысла песдеть нет. зарплаты наших футболистов раздражают почти всех....
Регистрация: 16.04.2016 [жалоба]
№29 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 13:05) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: avlasov1981
Ничего что на Лукойле самый дорогой бензин

Нефть дорожает-бензин дорожает.
Нефть дешевеет-бензин дорожает.


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№28 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 13:03) #
  • +2
  •  (6)

Цитата: VS1976
особенно на фоне народных волнений из за идиотизма властей... Пир во время чумы.

Чума есть, пир имеется, идиотизм присутствует, вот народных волнений что-то не видать.)
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
№27 Написал: SVN (Сегодня, 13:03) #
  • 0
  •  (6)

Зенит опять гуляет blush
Молодежь мечтает получить свой шанс!
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№26 Написал: avlasov1981 С-Пб (Сегодня, 13:02) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vvSpartak
Цитата: оптимист
Опять газ подорожанет !

на автозаправках почти каждый день дорожает

Ничего что на Лукойле самый дорогой бензин bowtie
Регистрация: 16.04.2016 [жалоба]
№25 Написал: Realist2000 (Сегодня, 13:01) #
  • 0
  •  (8)
online

Полный звиздец! Такая зряплата игроку,который оказался никому не нужен в Европе в качестве свободного агента!!! Ждите очередной финансовой революции в клубе,особенно если "маркиз" не оправдает надежд.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№24 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 12:56) #
  • -2
  •  (6)

Победоносный Зенит,
Тут увы не бла бла,а офециально
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№23 Написал: vvSpartak (Сегодня, 12:56) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: оптимист
Опять газ подорожанет !

на автозаправках почти каждый день дорожает


--------------------
Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011 [жалоба]
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