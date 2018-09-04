Маркизио в "Зените" будет зарабатывать в два раза больше, чем в "Ювентусе"

Итальянский портал Eurosport.it опубликовал подробности контракта полузащитника "Маркизио" с "Зенитом".Так, его зарплата в клубе из Санкт-Петербурга составит 6,5 миллиона евро за сезон. Это делает его самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата России. В "Ювентусе", который он летом покинул свободным агентом, он зарабатывал более трех миллионов евро. Футболист заключил с "Зенитом" соглашение на два года.Вторым самым высокооплачиваемым игроком РПЛ является тоже игрок "Зенита" – Леандро Паредес. Его зарплата равняется 5 миллионам евро в год.