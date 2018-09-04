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Москва Рубин
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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Маркизио в "Зените" будет зарабатывать в два раза больше, чем в "Ювентусе"
Итальянский портал Eurosport.it опубликовал подробности контракта полузащитника "Маркизио" с "Зенитом".
Так, его зарплата в клубе из Санкт-Петербурга составит 6,5 миллиона евро за сезон. Это делает его самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата России. В "Ювентусе", который он летом покинул свободным агентом, он зарабатывал более трех миллионов евро. Футболист заключил с "Зенитом" соглашение на два года.
Вторым самым высокооплачиваемым игроком РПЛ является тоже игрок "Зенита" – Леандро Паредес. Его зарплата равняется 5 миллионам евро в год.
Так, его зарплата в клубе из Санкт-Петербурга составит 6,5 миллиона евро за сезон. Это делает его самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата России. В "Ювентусе", который он летом покинул свободным агентом, он зарабатывал более трех миллионов евро. Футболист заключил с "Зенитом" соглашение на два года.
Вторым самым высокооплачиваемым игроком РПЛ является тоже игрок "Зенита" – Леандро Паредес. Его зарплата равняется 5 миллионам евро в год.
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