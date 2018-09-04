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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Олег Романцев: я против тренеров-легионеров
Бывший главный тренер московского "Спартака" Олег Романцев поделился своим мнением по поводу работы в России иностранных специалистов:
- Я против тренеров-легионеров. Однозначно. Когда разговариваешь с игроками, порой думаешь не просто о том, как лучше фразу построить, но и ударение на какой слог сделать. А переводчик может как угодно же перевести... И мало того, что я перед матчем смотрел до десятка игр соперника, но надо было обработать, переварить всю эту информацию. Понять, что именно мне говорить футболистам, что им понадобится. Это тоже была большая работа. Я же информацию просеивал. Каждый раз думал: вот эти сведения нужны? Чем они могут помочь? Да, пожалуй, ничем. А вот этот нюанс ребятам надо рассказать – он может понадобиться, повториться в игре.
У "Спартака" – тренер легионер? Раз пока есть результат, то почему бы и нет. Как говорят англичане: "Его величество результат – самое главное". Можно проиграть при хорошей игре. И можно победить при плохой. Я предпочитаю второй вариант, - приводит слова Романцева издание "Спорт-Экспресс"
фото: goal3.ru
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