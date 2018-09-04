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Олег Романцев: я против тренеров-легионеров

Олег Романцев: я против тренеров-легионеров

Бывший главный тренер московского "Спартака" Олег Романцев поделился своим мнением по поводу работы в России иностранных специалистов:

- Я против тренеров-легионеров. Однозначно. Когда разговариваешь с игроками, порой думаешь не просто о том, как лучше фразу построить, но и ударение на какой слог сделать. А переводчик может как угодно же перевести... И мало того, что я перед матчем смотрел до десятка игр соперника, но надо было обработать, переварить всю эту информацию. Понять, что именно мне говорить футболистам, что им понадобится. Это тоже была большая работа. Я же информацию просеивал. Каждый раз думал: вот эти сведения нужны? Чем они могут помочь? Да, пожалуй, ничем. А вот этот нюанс ребятам надо рассказать – он может понадобиться, повториться в игре.

У "Спартака" – тренер легионер? Раз пока есть результат, то почему бы и нет. Как говорят англичане: "Его величество результат – самое главное". Можно проиграть при хорошей игре. И можно победить при плохой. Я предпочитаю второй вариант, - приводит слова Романцева издание "Спорт-Экспресс"

фото: goal3.ru
Теги: Спартак Романцев Каррера
Сегодня, 22:31
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6
(3)
№6 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 22:50) #
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online

Цитата: Черный Лис
Цитата: All_my
Ну тебе виднее, кто Ты, и кто он
Ты прав. Водка против Романцева это неравный бой.


А боярышник против бомжа?
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№5 Написал: Черный Лис (Сегодня, 22:47) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: All_my
Ну тебе виднее, кто Ты, и кто он

Ты прав. Водка против Романцева это неравный бой.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№4 Написал: All_my Москва (Сегодня, 22:45) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
Лучше бы ты был против водки.


Ну тебе виднее, кто Ты, и кто он


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Спартак, Арсенал, Боруссия, Ювентус
Регистрация: 17.10.2010 [жалоба]
№3 Написал: Черный Лис (Сегодня, 22:38) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Лучше бы ты был против водки.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: dobr25 Самарская область (Сегодня, 22:38) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Каррера хороший


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
№1 Написал: студия дускай (Сегодня, 22:36) #
  • +1
  •  (1)

а игроки против игроков легионеров (спортивные коммунисты))
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
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