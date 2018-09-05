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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Василий Уткин: только идиот может не радоваться концерту великого Басты в Ростове
Комментатор Василий Уткин оценил скандальную ситуацию в Ростове-на-Дону, где "Ростов" не хочет, чтобы Баста проводил свой концерт на их стадионе.
"В Ростове люди бредят. Осталось понять, какие именно. Концерт Басты рискует погубить футбольное поле, только если стадион не готов к эксплуатации. Поле накрывается, и все. На Открытии уже сколько концертов было; после Шнура и Депеш Мод, а они вообще подряд были, через неделю уже играли.
Так что или специальную толстую пленку для защиты поля не предусмотрели (а значит, подтибрили бабосец), и тогда бредит компания, отвечающая за эксплуатацию стадиона; или она есть и некомпетентен клуб, который уже оплакивает газон.
Как бы то ни было: только идиот мог строить стадион в Ростове для 20 максимум рабочих дней в году (столько играет дома клуб РПЛ). Только идиот может не радоваться тому, что в колыбели русского рэпа один из его хедлайнеров, великий Баста, играет для земляков.
Только идиот не может сделать так, чтобы стадион подходил для обоих назначений. Радоваться надо тому, что он не пустует и трудится для города.
А если это почему-либо невозможно, то это еще хуже смытой дождем набережной", — написал Уткин в телеграме.
"В Ростове люди бредят. Осталось понять, какие именно. Концерт Басты рискует погубить футбольное поле, только если стадион не готов к эксплуатации. Поле накрывается, и все. На Открытии уже сколько концертов было; после Шнура и Депеш Мод, а они вообще подряд были, через неделю уже играли.
Так что или специальную толстую пленку для защиты поля не предусмотрели (а значит, подтибрили бабосец), и тогда бредит компания, отвечающая за эксплуатацию стадиона; или она есть и некомпетентен клуб, который уже оплакивает газон.
Как бы то ни было: только идиот мог строить стадион в Ростове для 20 максимум рабочих дней в году (столько играет дома клуб РПЛ). Только идиот может не радоваться тому, что в колыбели русского рэпа один из его хедлайнеров, великий Баста, играет для земляков.
Только идиот не может сделать так, чтобы стадион подходил для обоих назначений. Радоваться надо тому, что он не пустует и трудится для города.
А если это почему-либо невозможно, то это еще хуже смытой дождем набережной", — написал Уткин в телеграме.
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