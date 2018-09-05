Василий Уткин: только идиот может не радоваться концерту великого Басты в Ростове

Комментатор Василий Уткин оценил скандальную ситуацию в Ростове-на-Дону, где "Ростов" не хочет, чтобы Баста проводил свой концерт на их стадионе."В Ростове люди бредят. Осталось понять, какие именно. Концерт Басты рискует погубить футбольное поле, только если стадион не готов к эксплуатации. Поле накрывается, и все. На Открытии уже сколько концертов было; после Шнура и Депеш Мод, а они вообще подряд были, через неделю уже играли.Так что или специальную толстую пленку для защиты поля не предусмотрели (а значит, подтибрили бабосец), и тогда бредит компания, отвечающая за эксплуатацию стадиона; или она есть и некомпетентен клуб, который уже оплакивает газон.Как бы то ни было: только идиот мог строить стадион в Ростове для 20 максимум рабочих дней в году (столько играет дома клуб РПЛ). Только идиот может не радоваться тому, что в колыбели русского рэпа один из его хедлайнеров, великий Баста, играет для земляков.Только идиот не может сделать так, чтобы стадион подходил для обоих назначений. Радоваться надо тому, что он не пустует и трудится для города.А если это почему-либо невозможно, то это еще хуже смытой дождем набережной", — написал Уткин в телеграме.