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Василий Уткин: только идиот может не радоваться концерту великого Басты в Ростове

Комментатор Василий Уткин оценил скандальную ситуацию в Ростове-на-Дону, где "Ростов" не хочет, чтобы Баста проводил свой концерт на их стадионе.

"В Ростове люди бредят. Осталось понять, какие именно. Концерт Басты рискует погубить футбольное поле, только если стадион не готов к эксплуатации. Поле накрывается, и все. На Открытии уже сколько концертов было; после Шнура и Депеш Мод, а они вообще подряд были, через неделю уже играли.

Так что или специальную толстую пленку для защиты поля не предусмотрели (а значит, подтибрили бабосец), и тогда бредит компания, отвечающая за эксплуатацию стадиона; или она есть и некомпетентен клуб, который уже оплакивает газон.

Как бы то ни было: только идиот мог строить стадион в Ростове для 20 максимум рабочих дней в году (столько играет дома клуб РПЛ). Только идиот может не радоваться тому, что в колыбели русского рэпа один из его хедлайнеров, великий Баста, играет для земляков.

Только идиот не может сделать так, чтобы стадион подходил для обоих назначений. Радоваться надо тому, что он не пустует и трудится для города.

А если это почему-либо невозможно, то это еще хуже смытой дождем набережной", — написал Уткин в телеграме.
Теги: Уткин Ростов
Сегодня, 16:05
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(3)
№6 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 16:54) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cubvano
А кто такой Баста???

А чёрт его знает...Забастовщик может какой...
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№5 Написал: Parshin (Сегодня, 16:41) #
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online

Баста - это кликуха или фамилия, что-то такое слышал о нем. Он поди наверно еще и весь в татуировках... Срока за ним не было?
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№4 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 16:38) #
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cubvano,
Такой же жирный кабан,как и Утка.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№3 Написал: Alemu Санкт-Петербург (Сегодня, 16:37) #
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Болеет за:
«Зенит»
я готов к куче минусов, но в кое-то веки Утка прав

не в плане величия Басты, тут как бы без комментариев

а в плане идиотства людей, кому доверили эксплуатацию стадиона
во всем мире на стадионах проходят концерты и через несколько дней там уже играют в футбол.
Стадионы ДОЛЖНЫ уметь самостоятельно зарабатывать бабки, а не сидеть на шее бюджета и использоваться 20 дней в году.
И то что эти люди не предусмотрели и не продумали вариант такого заработка как сдача в аренду под мероприятия - поразительная некомпетентность.

Сразу в голову приходит Маракана и во что она превратилась после ЧМ-14 и ОИ в Бразилии.....
Там тоже не хотели ничего проводить
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№2 Написал: cubvano г.Волжский (Сегодня, 16:24) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
А кто такой Баста???
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
№1 Написал: Realist2000 (Сегодня, 16:11) #
  • +1
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Каков уткин,таковы и его кумиры...
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
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