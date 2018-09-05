"Зенит" пригласил Басту на свой фестиваль в связи со скандалом с "Ростов Ареной"

Уважаемый @bastaakanoggano!



В связи со сложившейся ситуацией с вашим концертом, приглашаем вас к участию в фестивале уличной музыки, который пройдет на @spb_stadium перед матчем #ЗенитЛоко! ?? https://t.co/sytx66rK1l pic.twitter.com/T8HwhVHqW2 — ФК «Зенит»? (@zenit_spb) September 5, 2018

Официальный твиттер "Зенита" обратился к исполнителю Басте в связи со скандалом, связанным с его концертом на "Ростов Арене". Пресс-служба питерского клуба пригласила артиста на фестиваль уличной музыки, который пройдёт на стадионе "Санкт-Петербург".- Уважаемый Баста! В связи со сложившейся ситуацией с вашим концертом приглашаем вас к участию в фестивале уличной музыки, который пройдёт на стадионе "Санкт-Петербург" перед матчем "Зенит" — "Локомотив"! — говорится в сообщении.Матч 8-го тура "Зенит" — "Локомотив" состоится 23 сентября.Напоминаем, что ранее футбольный клуб "Ростов" сделал заявление о том, что команда может переехать обратно на "Олимп-2", если газон будет испорчен в результате проведения концерта Басты.