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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Зенит" пригласил Басту на свой фестиваль в связи со скандалом с "Ростов Ареной"
Официальный твиттер "Зенита" обратился к исполнителю Басте в связи со скандалом, связанным с его концертом на "Ростов Арене". Пресс-служба питерского клуба пригласила артиста на фестиваль уличной музыки, который пройдёт на стадионе "Санкт-Петербург".
- Уважаемый Баста! В связи со сложившейся ситуацией с вашим концертом приглашаем вас к участию в фестивале уличной музыки, который пройдёт на стадионе "Санкт-Петербург" перед матчем "Зенит" — "Локомотив"! — говорится в сообщении.
Матч 8-го тура "Зенит" — "Локомотив" состоится 23 сентября.
Напоминаем, что ранее футбольный клуб "Ростов" сделал заявление о том, что команда может переехать обратно на "Олимп-2", если газон будет испорчен в результате проведения концерта Басты.
Из-за концерта Басты "Ростов" может вернуться на старый "Олимп-2". Что за дичь происходит с наследием ЧМ?
- Уважаемый Баста! В связи со сложившейся ситуацией с вашим концертом приглашаем вас к участию в фестивале уличной музыки, который пройдёт на стадионе "Санкт-Петербург" перед матчем "Зенит" — "Локомотив"! — говорится в сообщении.
Матч 8-го тура "Зенит" — "Локомотив" состоится 23 сентября.
Уважаемый @bastaakanoggano!— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) September 5, 2018
В связи со сложившейся ситуацией с вашим концертом, приглашаем вас к участию в фестивале уличной музыки, который пройдет на @spb_stadium перед матчем #ЗенитЛоко! ?? https://t.co/sytx66rK1l pic.twitter.com/T8HwhVHqW2
Напоминаем, что ранее футбольный клуб "Ростов" сделал заявление о том, что команда может переехать обратно на "Олимп-2", если газон будет испорчен в результате проведения концерта Басты.
Из-за концерта Басты "Ростов" может вернуться на старый "Олимп-2". Что за дичь происходит с наследием ЧМ?
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