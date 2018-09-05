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"Зенит" пригласил Басту на свой фестиваль в связи со скандалом с "Ростов Ареной"

Официальный твиттер "Зенита" обратился к исполнителю Басте в связи со скандалом, связанным с его концертом на "Ростов Арене". Пресс-служба питерского клуба пригласила артиста на фестиваль уличной музыки, который пройдёт на стадионе "Санкт-Петербург".

- Уважаемый Баста! В связи со сложившейся ситуацией с вашим концертом приглашаем вас к участию в фестивале уличной музыки, который пройдёт на стадионе "Санкт-Петербург" перед матчем "Зенит" — "Локомотив"! — говорится в сообщении.

Матч 8-го тура "Зенит" — "Локомотив" состоится 23 сентября.



Напоминаем, что ранее футбольный клуб "Ростов" сделал заявление о том, что команда может переехать обратно на "Олимп-2", если газон будет испорчен в результате проведения концерта Басты.

Из-за концерта Басты "Ростов" может вернуться на старый "Олимп-2". Что за дичь происходит с наследием ЧМ?
Теги: Зенит Ростов
Сегодня, 18:09
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№5 Написал: Гладиатор Крым Это Россия (так было написано 13.03.08) (Сегодня, 19:02) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
ctdthysqjktym,
безграмотное болотное быдло писало пост laughing

а вообще аренда это повод, наверно дорогая аренда играть на Ростов Арене


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Я крымчанин! Путин - мой Президент!
Регистрация: 13.03.2008 [жалоба]
№4 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 18:19) #
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Болеет за:
«Спартак»
Вместе с бузовой?


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аргентинский бродячий театр и отец-герой-труженик
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№3 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:17) #
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Болеет за:
«Зенит»
А кто это?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№2 Написал: Svetliykenig Калининград (Сегодня, 18:15) #
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online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Вот и посмотрим как баста относится к голубым
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
№1 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 18:15) #
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Баста на разогреве? Не думаю. И вообще, "вас" и "вашим" нужно писать с заглавной буквы.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
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