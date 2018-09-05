Из-за концерта Басты "Ростов" может вернуться на старый "Олимп-2". Что за дичь происходит с наследием ЧМ?

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"Ростов" под руководством Карпина выдал очень мощное и бодрое начало сезона. Так совпало - и прекрасно, что так получилось, - что один из лучших стартов в новейшей истории дончане выдали на новом красавце-стадионе, который достался южанам после чемпионата мира.
Жители Ростова-на-Дону арену оценили и стали охотно её посещать. Конечно, не забивать целиком даже на самых проходных матчах, но показывать всё-таки приличные цифры. "Ростов" моментально стал лидером и в одном из нефутбольных соревнований - по количеству красивых девушек на трибунах дончан переплюнуть пока что не удается никому.
Красота футбола. Какие девушки были на матчах 6-го тура
И пока футболисты ростовского клуба наслаждались заслуженным кратковременным перерывом, - возник он из-за игр сборных - на официальном сайте "Ростова" появилось пугающее обращение:
- Уважаемые болельщики! Вопреки всем опасениям и возражениям руководства футбольного клуба «Ростов», компания «Спорт-Ин», осуществляющая управление «Ростов Ареной», приняла решение провести на новом стадионе концертное мероприятие 29 сентября. В рамках данного концерта сцена и танцпол будут установлены непосредственно на футбольном поле.
В ФК «Ростов» уверены, что после подобных действий газон «Ростов Арены» серьёзно пострадает. К сожалению, это уже не оценочное суждение менеджмента, а факт, подтвержденный историей. «Ахмат Арена», «Стадион Петровский», «Эсприт Арена», «Стадион Уэмбли» — вот только краткий перечень стадионов, газоны которых были полностью уничтожены в ходе проведения концертных программ. Более того, ФИФА вовсе запретила проведение любых концертных мероприятий на новых стадионах за 2 месяца до ЧМ-2018.
Тем не менее управляющая стадионом компания «Спорт-Ин» в погоне за сиюминутной выгодой, не учитывая интересы клуба, приняла решение провести концерт на футбольном поле «Ростов Арены». Таким образом, домашний матч «Ростов» — «Уфа» 22 сентября может стать последним матчем желто-синих на стадионе «Ростов Арена» в нынешнем сезоне.
В случае тотального повреждения газона новой арены все последующие домашние матчи ФК «Ростов» будет проводить на стадионе «Олимп-2». Этот стадион уступает в три раза по вместимости «Ростов Арене» — это значит, что не все болельщики смогут попасть на матчи, - было размещено на официальном сайте клуба.
"В "Ростове" есть люди, испытывающие ко мне неприязнь"
29 сентября на "Ростов Арене" было запланировано проведение концерта артиста Басты. До этого уже возникала информация о том, что исполнитель может помешать футбольной команде - изначально выступление должно было состояться в тот же день, что и матч "Ростова" с "Уфой" (23 сентября).
Сам музыкант высказался достаточно радикально. Он считает, что футбольный клуб заботится не о газоне, а хочет сформировать общественное мнение "не в его пользу":
- У этого безумия никогда не будет конца. Определенно, есть заинтересованные лица, имеющие отношение к «Ростову» и, вероятно, испытывающие лично ко мне конкретную неприязнь. Инициаторы дискуссии пытаются сформировать общественное мнение не в мою пользу.
Со своей стороны хочу подчеркнуть, что мы готовились к концерту основательно, с полной ответственностью. Мы провели все необходимые встречи со специалистами, в результате которых получили объективную картину и заключение – концерт на площадке «Ростов-Арена» можно провести без ущерба для стадиона и поля, на котором играют футболисты. Мне очевидно, что заинтересованные в отмене концерта люди явно лукавят.
Я считаю необходимым прокомментировать ситуацию, которая складывается вокруг моего концерта на «Ростов-Арене». Представители футбольного клуба «Ростов» сделали официальное заявление о том, что опасаются за сохранность игрового поля «Ростов-Арены» в связи с проведением на данной площадке концерта Басты, запланированного на 29 сентября. У этого безумия никогда не будет конца. Определенно, есть заинтересованные лица, имеющие отношение к ФК «Ростов» и, вероятно, испытывающие лично ко мне конкретную неприязнь. Инициаторы дискуссии пытаются сформировать общественное мнение не в мою пользу. Со своей стороны хочу подчеркнуть, что мы готовились к концерту основательно, с полной ответственностью. Мы провели все необходимые встречи со специалистами, в результате которых получили объективную картину и заключение – концерт на площадке «Ростов-Арена» можно провести без ущерба для стадиона и поля, на котором играют футболисты. Мне очевидно, что заинтересованные в отмене концерта люди явно лукавят. Во-первых, потому что стадион предназначен для проведения массовых мероприятий с использованием поля. Существует официальная проектная документация (в частности раздел 5), в которой детально приведены правила эксплуатации стадиона в случае мероприятий с использованием поля. Во-вторых, существует огромное количество примеров проведения концертов на аналогичных полях. Стадион «Открытие Арена» (Спартак) регулярно проводит масштабные концерты, среди которых выступления Rammstein, Ланы Дель Рей, группы Ленинград, Guns N’Roses, Depeche Mode. На стадионе «Лужники» в августе прошел концерт группы Imagine Dragons. Все сцены на этих концертах были установлены непосредственно на поле, все зрители также находились на поле. Для защиты стадиона в таких случаях используется специальное сертифицированное покрытие. К сожалению, определенные силы клуба «Ростов», видимо, специально игнорируют опыт российских и международных стадионов. Сегодня мне хочется узнать имена тех футболистов и представителей «Ростова», которые заявляют, что мое выступление может нанести ущерб, помешать деятельности и развитию футбольного клуба, а также повлиять на результативность его игроков. ??
"Ростов" ответил исполнителю - попытался убедить Басту в том, что дело здесь вовсе не в нем:
- Уважаемый Василий! Многие футболисты и сотрудники футбольного клуба «Ростов» являются вашими поклонниками и почитателями вашего творчества. Мы гордимся, что в нашем городе родился и вырос такой популярный музыкальный исполнитель, который во многих своих треках прославляет южную столицу.
Что касается концерта - мы не выступаем против проведения конкретно Вашего мероприятия, мы в целом возражаем относительно любой концертной программы 29 сентября. Очередная домашняя игра «Ростова» против «Оренбурга» состоится 6 октября – и мы всерьез опасаемся, что восстановить поле за неделю будет невозможно.
Уверяем, что если бы ваш концерт был запланирован в одном из перерывов в Чемпионате России по футболу, мы бы не только не возражали, но и поддержали бы, так как уважаем ваше творчество.
Что было сказано ещё?
РПЛ встала на сторону клуба. На официальном сайте лиги было выложено обращение по этому поводу:
- РПЛ отмечает, что выступление «Ростова» на новом домашнем стадионе «Ростов Арена» является одним из лучших примеров качественной реализации программы «Наследие» ЧМ по футболу. В настоящее время неуклонно растет посещаемость домашних матчей команды, реальная абонементная программа превышает 12 тысяч человек, развернута масштабная информационная поддержка и программа лояльности. Средняя посещаемость игр «Ростова» в сезоне 2018-2019 гг. составляет более 30 тысяч человек, последний матч с «Рубином» смотрели более 40 тысяч зрителей.
Практика проведения концертов на стадионах показывает, что поле после этих мероприятий долго восстанавливается и может не соответствовать стандартам несколько недель. В связи с этим развлекательные мероприятия на спортивных аренах проводятся в периоды длительных перерывов между матчами, а проведение концертных мероприятий в разгар футбольного сезона крайне рискованно. Возможный перенос матчей на резервный стадион нанесет ощутимый урон репутации и экономической стабильности клуба и всей премьер-лиге.
РПЛ будет внимательно следить за развитием ситуации и состоянием газона стадиона "Ростов Арена".
Компания-оператор "Ростов-Арены" ФГУП "Спорт-Ин" так же успела прокомментировать ситуацию:
- В СМИ со ссылкой на пресс-службу «Ростова» появились сообщения об угрозе проведению футбольных матчей на стадионе «Ростов-Арена» в связи с запланированным на конец сентября музыкальным шоу. Со всей ответственностью заявляем, что опыт организации массовых развлекательных мероприятий на современных стадионах доказывает, что они никоим образом не препятствуют проведению футбольных матчей.
Применение современных технологий укладки и ухода за травяным покрытием позволяют восстановить его свойства в кратчайшие сроки и без особых затрат. Так, на московском стадионе «Открытие-Арена» за последнее время было проведено семь концертов, после которых в течение суток поле было готово к матчам.
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"Открытие Арена", на которую сейчас ссылаются все защитники Батсы и концерта, действительно принимала много разных концертов и мероприятий. Только вот сразу вспоминаются слова президента "Спартака" Леонида Федуна, которые он сказал во время чемпионата мира в России:
- Конечно, жалко, что чемпионат мира заканчивается. Проблемы с полем? Сильнее газон стадиона "Спартак" помяли на концерте Guns N' Roses, чем на матчах ЧМ.
Так что очевидно, что руководство "Ростова" беспокоится не зря.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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