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Переход Тигиева в "Крылья Советов" был оформлен за час до закрытия трансферного окна

Защитник Георгий Тигиев прокомментировал свой переход в "Крылья Советов" в аренду до конца сезона.

"Агент рассказал мне о возможности перехода в Самару довольно давно, окончательно же оформили мой переход почти что в последний момент, за час до закрытия трансферного окна. Подписав контракт, я, конечно, смотрел матч "Крыльев" с "Анжи" уже по-другому.

Мне понравилась игра моей новой команды, но главное – что "КС" смогли выиграть и одержать первую победу дома. Кстати, в "Анжи" я играл с Павлом Яковлевым и Георгием Зотовым – рад их снова увидеть. Соскучился по футболу

В "Спартаке" все знают, кто такой Андрей Тихонов. Он – легенда клуба. Поэтому каких-то вопросов о своем новом тренере там не задавал. Я рад, что теперь знаком Андреем Валерьевичем лично и буду с ним работать.

Хочется поскорее приступить к тренировкам и играть. Я мотивирован на работу – буду это доказывать тренерскому штабу. Хочу приносить пользу "Крыльям", - цитирует Тигиева официальный сайт "Крыльев Советов".
Теги: Тигиев Крылья Советов
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