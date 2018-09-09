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Фан-сектор "Зенита" заряжает про Аршавина (видео)

Болельщики питерского "Зенита" тепло встречают своего бывшего игрока, ныне выступающего за "Кайрат", Андрея Аршавина


Аршавин: не хотел бы играть против "Зенита" в официальном матче
Теги: Зенит Аршавин Кайрат
Сегодня, 19:07
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(5)
№3 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 21:05) #
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Болеет за:
«Спартак»
кроме ла-ла-ла..ничего не услышишь..столица юмора
Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
№2 Написал: Карелия Петрозаводск (Сегодня, 20:25) #
  • +4
  •  (4)

Молодцы,бывших своих не бывает


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Лучше пузо от пива,чем горб от работы. Самый звонкий крик-ТИШИНА,самый яркий свет-НОЧЬ.(Пикник)
Регистрация: 15.04.2009 [жалоба]
№1 Написал: Павел Долженков Москва (Сегодня, 20:01) #
  • -8
  •  (8)

Что он там заряжает? Где он фанатский сектор? Может это троллинг?
Я был лучшего мнения о "бомжах"
Регистрация: 12.10.2017 [жалоба]
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